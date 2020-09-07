https://ria.ru/20200907/lavrov-1576884878.html

Очаги террористов в Сирии будут полностью уничтожены, уверен Лавров

Очаги террористов в Сирии ликвидируются и будут полностью уничтожены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T16:03

2020-09-07T16:03

2020-09-07T16:06

исламское государство

ирак

дамаск (город)

война в сирии

война в сирии

сергей лавров

сирия

в мире

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<strong>ДАМАСК, 7 сен - РИА Новости.</strong> Очаги террористов в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> ликвидируются и будут полностью уничтожены, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Сохраняющиеся пока на сирийской территории очаги террористов ликвидируются и будут полностью уничтожены", - сказал он на пресс-конференции в <a href="http://ria.ru/location_Damascus/" target="_blank" data-auto="true">Дамаске</a>.По словам главы российского МИД, особенность нынешнего этапа ситуации в стране обусловлена тем, что Сирия при поддержке России выстояла в борьбе с международным терроризмом и с теми силами, которые вынашивали проект разрушения сирийской государственности.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "<a href="http://ria.ru/organization_Islamskoe_gosudarstvo_Iraka_i_Levanta/" target="_blank" data-auto="true">Исламское государство</a>"* в Сирии и <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ираке</a>. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.<em>* Запрещенная в России террористическая группировка.</em>

https://ria.ru/20200907/lavrov-1576881817.html

https://ria.ru/20200905/trenirovka-1576807649.html

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ирак

дамаск (город)

сирия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

исламское государство, ирак, дамаск (город), война в сирии, сергей лавров, сирия, в мире