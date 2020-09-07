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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200907/lavrov-1576884878.html
Очаги террористов в Сирии будут полностью уничтожены, уверен Лавров
Очаги террористов в Сирии ликвидируются и будут полностью уничтожены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T16:03
2020-09-07T16:06
исламское государство
ирак
дамаск (город)
война в сирии
война в сирии
сергей лавров
сирия
в мире
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<strong>ДАМАСК, 7 сен - РИА Новости.</strong> Очаги террористов в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> ликвидируются и будут полностью уничтожены, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Сохраняющиеся пока на сирийской территории очаги террористов ликвидируются и будут полностью уничтожены", - сказал он на пресс-конференции в <a href="http://ria.ru/location_Damascus/" target="_blank" data-auto="true">Дамаске</a>.По словам главы российского МИД, особенность нынешнего этапа ситуации в стране обусловлена тем, что Сирия при поддержке России выстояла в борьбе с международным терроризмом и с теми силами, которые вынашивали проект разрушения сирийской государственности.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "<a href="http://ria.ru/organization_Islamskoe_gosudarstvo_Iraka_i_Levanta/" target="_blank" data-auto="true">Исламское государство</a>"* в Сирии и <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ираке</a>. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.<em>* Запрещенная в России террористическая группировка.</em>
https://ria.ru/20200907/lavrov-1576881817.html
https://ria.ru/20200905/trenirovka-1576807649.html
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ирак
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исламское государство, ирак, дамаск (город), война в сирии, сергей лавров, сирия, в мире

Очаги террористов в Сирии будут полностью уничтожены, уверен Лавров

16:03 07.09.2020 (обновлено: 16:06 07.09.2020)
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© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ДАМАСК, 7 сен - РИА Новости. Очаги террористов в Сирии ликвидируются и будут полностью уничтожены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сохраняющиеся пока на сирийской территории очаги террористов ликвидируются и будут полностью уничтожены", - сказал он на пресс-конференции в Дамаске.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в Дамаске с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
Вчера, 15:07
Лавров встретился с Асадом
По словам главы российского МИД, особенность нынешнего этапа ситуации в стране обусловлена тем, что Сирия при поддержке России выстояла в борьбе с международным терроризмом и с теми силами, которые вынашивали проект разрушения сирийской государственности.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии
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Война в СирииИсламское государствоИракДамаск (город)Война в СирииСергей ЛавровСирияВ мире
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