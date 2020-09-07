Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200907/lavrov-1576853956.html
Сотрудничество с Турцией не отразится на диалоге с Кипром, заверил Лавров
Углубление российско-турецкого сотрудничества не сказывается и не будет сказываться на диалоге на диалоге Москвы с Никосией, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T06:08
2020-09-07T06:08
россия
сергей лавров
кипр
турция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576689296_0:0:3015:1696_1400x0_80_0_0_043502f1a97bb0779bd76d574d5c0df2.jpg
<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Углубление российско-турецкого сотрудничества не сказывается и не будет сказываться на диалоге на диалоге Москвы с Никосией, заявил министр иностранных дел РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.По оценкам российской стороны, "политическая воля не допустить дальнейшей дестабилизации обстановки в регионе имеется и в Никосии, и в Анкаре". "Кроме того, есть универсальная площадка для эффективного решения спорных вопросов – Организация Объединенных Наций. Готовы содействовать выстраиванию добрососедства между Республикой <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипр</a> и Турецкой Республикой, но, разумеется, только в том случае, если нас об этом заинтересованно попросят обе стороны", - добавил Лавров.Он также отметил, что сегодня российско-кипрский политический диалог "носит дружественный и доверительный характер".Ранее сообщалось, что глава МИД РФ 8 сентября посетит Кипр с рабочим визитом, поездка приурочена к 60-летию установления двусторонних дипломатических отношений.Правительство Республики Кипр заявляет о постоянном нарушении <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцией</a> суверенных прав Кипра, в частности, <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a> проводит бурение в морской зоне Кипра и ведет сейсмическую разведку в исключительной экономической зоне и на шельфе Кипра в нарушение его суверенных прав. ЕС неоднократно выступал с осуждением этих действий. Турция заявляет, что не прекратит разведку и бурение на шельфе Кипра, аргументируя это тем, что турки-киприоты также имеют право на распоряжение природными богатствами острова.
https://radiosputnik.ria.ru/20200905/turtsiya-1576814297.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200824/kipr-1576258366.html
2
россия
кипр
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576689296_156:0:2887:2048_1400x0_80_0_0_658c55f146dbd4deee9c0522fbb63e5c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей лавров, кипр, турция, в мире

Сотрудничество с Турцией не отразится на диалоге с Кипром, заверил Лавров

06:08 07.09.2020
1188
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Углубление российско-турецкого сотрудничества не сказывается и не будет сказываться на диалоге на диалоге Москвы с Никосией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Относительно наших отношений с Турцией хотел бы еще раз заверить кипрских друзей, что углубление российско-турецкого сотрудничества, необходимость взаимодействия с Анкарой по региональным вопросам никоим образом не сказывается и не будет сказываться на нашем диалоге с Никосией", - сказал министр в интервью греко-кипрской газете "Филэлефтерос".

По оценкам российской стороны, "политическая воля не допустить дальнейшей дестабилизации обстановки в регионе имеется и в Никосии, и в Анкаре". "Кроме того, есть универсальная площадка для эффективного решения спорных вопросов – Организация Объединенных Наций. Готовы содействовать выстраиванию добрососедства между Республикой Кипр и Турецкой Республикой, но, разумеется, только в том случае, если нас об этом заинтересованно попросят обе стороны", - добавил Лавров.
Минный тральщик Акчай ВМС Турции прибывает в порт Новороссийска - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
5 сентября, 11:39
Турция и Северный Кипр отрепетируют наступление в Средиземноморье
Он также отметил, что сегодня российско-кипрский политический диалог "носит дружественный и доверительный характер".
Ранее сообщалось, что глава МИД РФ 8 сентября посетит Кипр с рабочим визитом, поездка приурочена к 60-летию установления двусторонних дипломатических отношений.
Правительство Республики Кипр заявляет о постоянном нарушении Турцией суверенных прав Кипра, в частности, Анкара проводит бурение в морской зоне Кипра и ведет сейсмическую разведку в исключительной экономической зоне и на шельфе Кипра в нарушение его суверенных прав. ЕС неоднократно выступал с осуждением этих действий. Турция заявляет, что не прекратит разведку и бурение на шельфе Кипра, аргументируя это тем, что турки-киприоты также имеют право на распоряжение природными богатствами острова.
Пассажиры в международном аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2020
24 августа, 19:03
Кипр поделился планами на восстановление авиаперелетов в Россию
451000
Обсудить 2
РоссияСергей ЛавровКипрТурцияВ мире
Рекомендуем
Анталья, Турция
У восьми прилетевших на отдых в Анталию россиян диагностировали COVID-19
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 27 миллионов
Покупка нового автомобиля в салоне
Россияне обновили рекорд по автокредитам
Место пожара в жилой доме в Зеленограде
В Москве три человека погибли при пожаре в квартире
Испанская полиция обнаружила пропавшую картину Жоана Миро
Полиция Испании нашла пропавшую картину Жоана Миро на аукционе в Лондоне
Берег Средиземного моря в городе Протарас на Кипре
Стали известны имена россиян с "золотыми паспортами" Кипра
Крым
В ООН заявили об ответственности Украины за подачу воды в Крым
Подводная лодка класса Варшавянка
ОСК поддержало решение ВМФ строить подлодки проекта 636 вместо 677
Последствия тайфуна
Названы районы в Приморье, по которым ударит тайфун "Хайшен"
Работа станции скорой медицинской помощи
В Ингушетии один человек погиб в ДТП с четырьмя машинами
Вертолет Robinson
Ущерб от жесткой посадки вертолета на Алтае оценили в миллион рублей
Врачи в защитных костюмах в больнице в Нью-Дели в Индии
Индия вышла на второе место в мире по числу заболевших COVID-19
Российские рубли
Банки аннулировали 15 тысяч заявлений россиян на кредитные каникулы
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон назвал крайний срок заключения торговой сделки по Brexit с ЕС
Гарик Харламов
Помощник Харламова ответил на сообщения о заражении артиста коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:28Лукашенко заявил о недостатках в системе госуправления
11:28Назвавшая школьников нищебродами учительница из Чебоксар уволилась
11:28Мишустин призвал не бояться ошибок
11:25Попова рассказала об очагах COVID-19 в организованных коллективах
11:20Почти две тысячи человек остаются без света из-за тайфуна в Приморье
11:20Правозащитница заявила, что в СИЗО Сафронов похудел на восемь килограммов
11:12Гинцбург спрогнозировал победу над коронавирусом к лету 2021 года
11:08Москалькова рассказала об основных жалобах российских студентов
11:08Москвичей предупредили о ветреной и дождливой погоде
11:06Мишустин считает, что для достижения успеха не обязательно ехать в Москву
11:01В Башкирии обжаловали приговор по делу об изнасиловании дознавательницы
11:00Власти Турции окажут помощь туристам, находящимся на карантине
10:58Мишустин назвал правительство форматом социального лифта
10:57Мишустин рассказал, как должны работать социальные лифты
10:57Пропавшие в горах Сочи туристы вышли на связь
10:52Рубль снижается к доллару и к евро на фоне дешевеющей нефти
10:51Мишустин назвал Путина своим наставником
10:50СР предложила повысить прожиточный минимум до 31 тысячи рублей
10:48МВД Белоруссии заявило о провокациях против силовиков во время акций
10:46В Charite заявили, что новой информации о состоянии Навального нет
Лента новостейМолния