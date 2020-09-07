https://ria.ru/20200907/lavrov-1576853956.html

Сотрудничество с Турцией не отразится на диалоге с Кипром, заверил Лавров

Углубление российско-турецкого сотрудничества не сказывается и не будет сказываться на диалоге на диалоге Москвы с Никосией, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T06:08

2020-09-07T06:08

2020-09-07T06:08

россия

сергей лавров

кипр

турция

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Углубление российско-турецкого сотрудничества не сказывается и не будет сказываться на диалоге на диалоге Москвы с Никосией, заявил министр иностранных дел РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.По оценкам российской стороны, "политическая воля не допустить дальнейшей дестабилизации обстановки в регионе имеется и в Никосии, и в Анкаре". "Кроме того, есть универсальная площадка для эффективного решения спорных вопросов – Организация Объединенных Наций. Готовы содействовать выстраиванию добрососедства между Республикой <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипр</a> и Турецкой Республикой, но, разумеется, только в том случае, если нас об этом заинтересованно попросят обе стороны", - добавил Лавров.Он также отметил, что сегодня российско-кипрский политический диалог "носит дружественный и доверительный характер".Ранее сообщалось, что глава МИД РФ 8 сентября посетит Кипр с рабочим визитом, поездка приурочена к 60-летию установления двусторонних дипломатических отношений.Правительство Республики Кипр заявляет о постоянном нарушении <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцией</a> суверенных прав Кипра, в частности, <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a> проводит бурение в морской зоне Кипра и ведет сейсмическую разведку в исключительной экономической зоне и на шельфе Кипра в нарушение его суверенных прав. ЕС неоднократно выступал с осуждением этих действий. Турция заявляет, что не прекратит разведку и бурение на шельфе Кипра, аргументируя это тем, что турки-киприоты также имеют право на распоряжение природными богатствами острова.

https://radiosputnik.ria.ru/20200905/turtsiya-1576814297.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200824/kipr-1576258366.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей лавров, кипр, турция, в мире