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https://ria.ru/20200907/kuzovlev-1576880153.html
Представитель Кузовлева рассказал о его отказе от гражданства Кипра
У первого зампреда ВЭБа Михаила Кузовлева было второе гражданство Кипра, однако в 2018 году он отказался от него, перейдя на работу в госкорпорацию. Об этом РИА РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T14:44
2020-09-07T14:44
михаил кузовлев
втб
димитрис христофиас
кипр
москва
люксембург (государство)
новости компаний - экономика
экономика
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<strong>МОСКВА, 7 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> У первого зампреда ВЭБа <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Kuzovlev/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Кузовлева</a> было второе гражданство <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипра</a>, однако в 2018 году он отказался от него, перейдя на работу в госкорпорацию. Об этом РИА Новости сообщил представитель топ-менеджера.Он уточнил, что Кузовлев получил кипрское гражданство в период работы в Russian Commercial Bank (Cyprus).Ранее кипрская газета Politis напечатала рассекреченный список 34 обладателей "золотых паспортов" республики. Отмечается, что речь идет о людях, натурализация которых в 2008-2012 годах при правительстве <a href="http://ria.ru/person_Dimitris_KHristofias/" target="_blank" data-auto="true">Димитриса Христофиаса</a> считается подозрительной. Среди прочих в этом перечне упоминается имя Кузовлева.Также в списке есть основатель группы компаний "Вид" Алексей Ушамирский, бывший член СФ от Чувашии Леонид Лебедев, супруг певицы Алсу Ян Абрамов, бизнесмен Антон Белобрагин, президент ГК "Арети" Игорь Макаров, владелец ГК ЕСН Григорий Березкин и другие.В перечне обладателей кипрских паспортов есть и украинские бизнесмены — Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и Елена Гайдук.RCB Bank Ltd ( ранее Russian Commercial Bank (Cyprus) – универсальный европейский банк, имеющий филиалы на Кипре, в <a href="http://ria.ru/location_Luxembourg/" target="_blank" data-auto="true">Люксембурге</a>, а также представительства в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондоне</a>. Российский <a href="http://ria.ru/organization_VTB/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ</a> является одним из акционеров банка.
https://ria.ru/20191107/1560689884.html
кипр
москва
люксембург (государство)
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михаил кузовлев, втб, димитрис христофиас, кипр, москва, люксембург (государство), новости компаний - экономика, экономика

Представитель Кузовлева рассказал о его отказе от гражданства Кипра

14:44 07.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя ВЭБ Михаил Кузовлев
Первый заместитель председателя ВЭБ Михаил Кузовлев - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Первый заместитель председателя ВЭБ Михаил Кузовлев. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. У первого зампреда ВЭБа Михаила Кузовлева было второе гражданство Кипра, однако в 2018 году он отказался от него, перейдя на работу в госкорпорацию. Об этом РИА Новости сообщил представитель топ-менеджера.
Он уточнил, что Кузовлев получил кипрское гражданство в период работы в Russian Commercial Bank (Cyprus).
Порт Кирения, Кипр - РИА Новости, 1920, 07.11.2019
7 ноября 2019, 20:03
МВД Кипра не назвало имена россиян, которых могут лишить гражданства
Ранее кипрская газета Politis напечатала рассекреченный список 34 обладателей "золотых паспортов" республики. Отмечается, что речь идет о людях, натурализация которых в 2008-2012 годах при правительстве Димитриса Христофиаса считается подозрительной. Среди прочих в этом перечне упоминается имя Кузовлева.
Также в списке есть основатель группы компаний "Вид" Алексей Ушамирский, бывший член СФ от Чувашии Леонид Лебедев, супруг певицы Алсу Ян Абрамов, бизнесмен Антон Белобрагин, президент ГК "Арети" Игорь Макаров, владелец ГК ЕСН Григорий Березкин и другие.
В перечне обладателей кипрских паспортов есть и украинские бизнесмены — Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и Елена Гайдук.
RCB Bank Ltd ( ранее Russian Commercial Bank (Cyprus) – универсальный европейский банк, имеющий филиалы на Кипре, в Люксембурге, а также представительства в Москве и Лондоне. Российский ВТБ является одним из акционеров банка.
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Михаил КузовлевВТБДимитрис ХристофиасКипрМоскваЛюксембург (государство)Новости компаний - ЭкономикаЭкономика
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