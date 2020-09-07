https://ria.ru/20200907/kuzovlev-1576880153.html

Представитель Кузовлева рассказал о его отказе от гражданства Кипра

У первого зампреда ВЭБа Михаила Кузовлева было второе гражданство Кипра, однако в 2018 году он отказался от него, перейдя на работу в госкорпорацию. Об этом РИА РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T14:44

2020-09-07T14:44

2020-09-07T14:44

михаил кузовлев

втб

димитрис христофиас

кипр

москва

люксембург (государство)

новости компаний - экономика

экономика

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<strong>МОСКВА, 7 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> У первого зампреда ВЭБа <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Kuzovlev/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Кузовлева</a> было второе гражданство <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипра</a>, однако в 2018 году он отказался от него, перейдя на работу в госкорпорацию. Об этом РИА Новости сообщил представитель топ-менеджера.Он уточнил, что Кузовлев получил кипрское гражданство в период работы в Russian Commercial Bank (Cyprus).Ранее кипрская газета Politis напечатала рассекреченный список 34 обладателей "золотых паспортов" республики. Отмечается, что речь идет о людях, натурализация которых в 2008-2012 годах при правительстве <a href="http://ria.ru/person_Dimitris_KHristofias/" target="_blank" data-auto="true">Димитриса Христофиаса</a> считается подозрительной. Среди прочих в этом перечне упоминается имя Кузовлева.Также в списке есть основатель группы компаний "Вид" Алексей Ушамирский, бывший член СФ от Чувашии Леонид Лебедев, супруг певицы Алсу Ян Абрамов, бизнесмен Антон Белобрагин, президент ГК "Арети" Игорь Макаров, владелец ГК ЕСН Григорий Березкин и другие.В перечне обладателей кипрских паспортов есть и украинские бизнесмены — Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и Елена Гайдук.RCB Bank Ltd ( ранее Russian Commercial Bank (Cyprus) – универсальный европейский банк, имеющий филиалы на Кипре, в <a href="http://ria.ru/location_Luxembourg/" target="_blank" data-auto="true">Люксембурге</a>, а также представительства в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондоне</a>. Российский <a href="http://ria.ru/organization_VTB/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ</a> является одним из акционеров банка.

https://ria.ru/20191107/1560689884.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил кузовлев, втб, димитрис христофиас, кипр, москва, люксембург (государство), новости компаний - экономика, экономика