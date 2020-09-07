https://ria.ru/20200907/kuban-1576902743.html

В Анапе создали две особо охраняемые природные территории

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о создании двух особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Анапе, говорится в сообщении РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T21:43

2020-09-07T21:43

2020-09-07T21:43

краснодарский край

вениамин кондратьев

краснодар

тимашевский район

краснодарский край

общество

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<strong>КРАСНОДАР, 7 сен - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a> подписал постановление о создании двух особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в <a href="http://ria.ru/location_Anapa/" target="_blank" data-auto="true">Анапе</a>, говорится в сообщении администрации региона.Уточняется, что такое решение позволит взять под охрану уникальные песчаные дюны на Витязевской и Бугазской косах, не допустить их застройки, а также сохранить акваторию лиманов, плавневую зону реки Анапка."С 2016 года в крае создано 11 совершенно новых ООПТ регионального значения. Для нас важно сохранить их для страны, для последующих поколений. В субботу я подписал постановление о создании двух из них – природного парка "Анапская пересыпь" и природного заказника "Анапский", - приводятся в релизе слова Кондратьева.Глава Кубани также отметил, что впервые с 2016 года начали создаваться ООПТ местного значения. Уже образовано 25 территорий, в ближайшие два года появится еще 40. "Все региональные и местные ООПТ должны быть закреплены в генпланах, нужно утвердить границы и закрепить режим особой охраны. Прошу взять этот вопрос на контроль", - добавил губернатор.Глава Кубани в 2016 году поручал сформировать границы и поставить на кадастровый учет все зеленые зоны края - их в регионе около 1,9 тысячи. По данным краевых властей, на сегодняшний день в 42 муниципалитетах эту работу полностью завершили, три территории осталось поставить на учет в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодаре</a> и одну в <a href="http://ria.ru/location_Timashevskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Тимашевском районе</a>. Отмечается также, что Кондратьев поручил департаменту по архитектуре и градостроительству региона проконтролировать, чтобы все зеленые зоны были закреплены в генпланах муниципалитетов.По данным администрации края, в новом генплане Краснодара закреплено 3600 гектаров существующих и перспективных зеленых территорий - в 10 раз больше, чем в предыдущем генплане.

https://ria.ru/20200831/kuban-1576548477.html

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вениамин кондратьев, краснодар, тимашевский район, краснодарский край, общество