Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20200907/kuban-1576902743.html
В Анапе создали две особо охраняемые природные территории
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о создании двух особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Анапе, говорится в сообщении РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T21:43
2020-09-07T21:43
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодар
тимашевский район
краснодарский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155273/09/1552730931_0:322:3068:2048_1400x0_80_0_0_a6b600dd6c07b2f2c6c8411e4017d58c.jpg
<strong>КРАСНОДАР, 7 сен - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a> подписал постановление о создании двух особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в <a href="http://ria.ru/location_Anapa/" target="_blank" data-auto="true">Анапе</a>, говорится в сообщении администрации региона.Уточняется, что такое решение позволит взять под охрану уникальные песчаные дюны на Витязевской и Бугазской косах, не допустить их застройки, а также сохранить акваторию лиманов, плавневую зону реки Анапка."С 2016 года в крае создано 11 совершенно новых ООПТ регионального значения. Для нас важно сохранить их для страны, для последующих поколений. В субботу я подписал постановление о создании двух из них – природного парка "Анапская пересыпь" и природного заказника "Анапский", - приводятся в релизе слова Кондратьева.Глава Кубани также отметил, что впервые с 2016 года начали создаваться ООПТ местного значения. Уже образовано 25 территорий, в ближайшие два года появится еще 40. "Все региональные и местные ООПТ должны быть закреплены в генпланах, нужно утвердить границы и закрепить режим особой охраны. Прошу взять этот вопрос на контроль", - добавил губернатор.Глава Кубани в 2016 году поручал сформировать границы и поставить на кадастровый учет все зеленые зоны края - их в регионе около 1,9 тысячи. По данным краевых властей, на сегодняшний день в 42 муниципалитетах эту работу полностью завершили, три территории осталось поставить на учет в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодаре</a> и одну в <a href="http://ria.ru/location_Timashevskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Тимашевском районе</a>. Отмечается также, что Кондратьев поручил департаменту по архитектуре и градостроительству региона проконтролировать, чтобы все зеленые зоны были закреплены в генпланах муниципалитетов.По данным администрации края, в новом генплане Краснодара закреплено 3600 гектаров существующих и перспективных зеленых территорий - в 10 раз больше, чем в предыдущем генплане.
https://ria.ru/20200831/kuban-1576548477.html
краснодар
тимашевский район
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155273/09/1552730931_120:0:2851:2048_1400x0_80_0_0_bf929ee9d7798235312bc1e3677f0ecc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вениамин кондратьев, краснодар, тимашевский район, краснодарский край, общество

В Анапе создали две особо охраняемые природные территории

21:43 07.09.2020
171
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкВид на Большой Утриш
Вид на Большой Утриш - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 7 сен - РИА Новости. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о создании двух особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Анапе, говорится в сообщении администрации региона.
Уточняется, что такое решение позволит взять под охрану уникальные песчаные дюны на Витязевской и Бугазской косах, не допустить их застройки, а также сохранить акваторию лиманов, плавневую зону реки Анапка.
"С 2016 года в крае создано 11 совершенно новых ООПТ регионального значения. Для нас важно сохранить их для страны, для последующих поколений. В субботу я подписал постановление о создании двух из них – природного парка "Анапская пересыпь" и природного заказника "Анапский", - приводятся в релизе слова Кондратьева.
Глава Кубани также отметил, что впервые с 2016 года начали создаваться ООПТ местного значения. Уже образовано 25 территорий, в ближайшие два года появится еще 40. "Все региональные и местные ООПТ должны быть закреплены в генпланах, нужно утвердить границы и закрепить режим особой охраны. Прошу взять этот вопрос на контроль", - добавил губернатор.
Глава Кубани в 2016 году поручал сформировать границы и поставить на кадастровый учет все зеленые зоны края - их в регионе около 1,9 тысячи. По данным краевых властей, на сегодняшний день в 42 муниципалитетах эту работу полностью завершили, три территории осталось поставить на учет в Краснодаре и одну в Тимашевском районе. Отмечается также, что Кондратьев поручил департаменту по архитектуре и градостроительству региона проконтролировать, чтобы все зеленые зоны были закреплены в генпланах муниципалитетов.
По данным администрации края, в новом генплане Краснодара закреплено 3600 гектаров существующих и перспективных зеленых территорий - в 10 раз больше, чем в предыдущем генплане.
Дым от лесных пожаров в заповеднике Утриш недалеко от Анапы - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 19:39Краснодарский край
Глава Кубани предложил расширить границы заповедника "Утриш"
010010
Обсудить 0
Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарТимашевский районКраснодарский крайОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин обсудил с врио главы Калужской области состояние автопрома
Многодетная медвежья семья на берегу Кроноцкого залива
На Камчатке в заповеднике заметили редкую многодетную семью медведей
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области Владиставом Шапшой
Путин призвал обратить внимание на ликвидацию свалок в Калужской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Самарский губернатор оценил компетенции участников "Лидеров России"
Актер Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы
Криминальный авторитет дал совет Ефремову
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Трамп поддержал остановку "Северного потока — 2"
Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне
Российские дипломаты раскрыли подробности вызова посла в МИД Британии
Пекин
Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова о ситуации с Навальным: ощущение, что сценарий написан заранее
Несанкционированная акция оппозиции Марш единства в Минске
Рекламодатели отказались от Comment Out после шуток про Белоруссию
Леонид Рошаль
Рошаль ответил на письмо жены Навального
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Бывший следователь рассказал, чего Ефремову нельзя делать в колонии
Сергей Колтаков
Умер актер Сергей Колтаков
Скрипка
Москвич нашел в квартире скрипку Страдивари
Мария Колесникова
Пресс-секретарь Колесниковой раскрыл подробности ее задержания
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Американцы в Сибири не улыбались: историки изучили быт Гражданской войны
02:42Страны НАТО проведут операцию на Крайнем Севере
02:21Эксперт рассказал, что означает, если вам звонят и молчат в трубку
02:14Поисковик "Спутник" прекратил работу
02:04В центре Гамалеи признали, что не все получат одинаковую вакцину
01:59Жена Петросяна возмутила подписчиков критикой отдыха на Черном море
01:43Мясников назвал лучшим исходом для Ефремова гибель в ДТП
00:30СП запланировала проверки "коронавирусных" выплат врачам в регионах
00:29Кулеба заявил, что Лавров вместо разговора с ним улетел в Сирию
00:05Вакцина от коронавируса "Спутник V" выпущена в гражданский оборот
23:31Турция не удовлетворена приговором по делу об убийстве Хашукджи
23:28Захарова заявила, что смысл ее поста о визите Вучича в США был очевиден
23:11Захарова о ситуации с Навальным: ощущение, что сценарий написан заранее
23:07ЕС призвал освободить задержанных по политическим мотивам в Белоруссии
23:03В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
22:52Президент Литвы готов возглавить урегулирование ситуации в Белоруссии
22:48Захарова призвала Берлин определиться со спикером по ситуации с Навальным
22:28Российские туристы заразились в Турции коронавирусом
22:25Бундесвер ответил на запрос об отравлении Навального
22:15В Орловской области в ДТП погиб ребенок и двое взрослых
Лента новостейМолния