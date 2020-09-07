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https://ria.ru/20200907/krym-1576867466.html
В Крыму призвали не питать иллюзий о возобновлении подачи воды с Украины
Испытывать иллюзий на счет возобновления подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу с Украины не стоит, так как для этого имеется ряд препятствий,... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T12:22
2020-09-07T12:22
владимир бобков
республика крым
севастополь
оон
украина
политика
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости.</strong> Испытывать иллюзий на счет возобновления подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу с Украины не стоит, так как для этого имеется ряд препятствий, считает вице-спикер крымского парламента <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Bobkov" target="_blank">Владимир Бобков</a>.Ранее официальный представитель управления Верховного комиссара <a href="https://ria.ru/organization_Verkhovnyjj_komissar_OON_po" target="_blank">ООН</a> по правам человека Элизабет Тросселл заявила РИА Новости, что ответственность за обеспечение жителей <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыма</a> чистой питьевой водой лежит как на Украине, так и на России.Во-первых, по его словам, та инфраструктура, которая некогда обеспечивала транспортировку воды, за годы отсутствия подачи пришла в "абсолютную негодность"."Если на территории Республики Крым основные объекты, связанные с перекачкой воды, еще находились под охраной, и, насколько это возможно, в отсутствие воды содержались в законсервированном виде, то на <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украине</a>, по моей информации, все давным-давно уничтожено. Подавать воду - это не просто открыть подвижку. Это действительно очень сложный технологический процесс, поэтому есть технологическое препятствие, преодолеть которое если и возможно, то ценой огромных инвестиций", - сказал Бобков.В то же время, по его словам, гарантий насчет серьезности намерений со стороны Украины нет."Уверенности нет, что в случае если мы эти инвестиции внесем, то получим договороспособного партнера. На сегодня мы уверены абсолютно в обратном. Мы помним, как у нас был нормальный юридический диалог на предмет поставки электроэнергии с территории Украины, и как по воле террористической организации при пособничестве властей Киева эта ситуация моментально изменилась и приобрела бесповоротный характер. Поэтому рассчитывать на этот источник воды в принципе не надо", - подчеркнул вице-спикер.По его мнению, структуры ООН не в состоянии оказать действенной помощи в решении вопроса водоснабжения Крыма.Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался путем бурения скважин, добычи воды из подземных источников, а также за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктах в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа начал действовать поэтапный режим ограничения водоснабжения.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей <a href="https://ria.ru/location_Sevastopol" target="_blank">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20200907/krym-1576853572.html
https://ria.ru/20200907/krym-1576859628.html
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республика крым
севастополь
украина
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владимир бобков, республика крым, севастополь, оон, украина, политика

В Крыму призвали не питать иллюзий о возобновлении подачи воды с Украины

12:22 07.09.2020
1194
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Испытывать иллюзий на счет возобновления подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу с Украины не стоит, так как для этого имеется ряд препятствий, считает вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.
Ранее официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила РИА Новости, что ответственность за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой лежит как на Украине, так и на России.

"Я не сторонник в любом вопросе, тем более настолько заполитизированном, руководствоваться какими-то иллюзиями. Сколько бы сложной с точки зрения водоснабжения ситуация на полуострове ни была, рассчитывать на получение воды с территории Украины попросту невозможно. И здесь есть несколько причин", - сказал РИА Новости Бобков.

Во-первых, по его словам, та инфраструктура, которая некогда обеспечивала транспортировку воды, за годы отсутствия подачи пришла в "абсолютную негодность".
"Если на территории Республики Крым основные объекты, связанные с перекачкой воды, еще находились под охраной, и, насколько это возможно, в отсутствие воды содержались в законсервированном виде, то на Украине, по моей информации, все давным-давно уничтожено. Подавать воду - это не просто открыть подвижку. Это действительно очень сложный технологический процесс, поэтому есть технологическое препятствие, преодолеть которое если и возможно, то ценой огромных инвестиций", - сказал Бобков.
Крым - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
Вчера, 03:05
В ООН заявили об ответственности Украины за подачу воды в Крым
В то же время, по его словам, гарантий насчет серьезности намерений со стороны Украины нет.
"Уверенности нет, что в случае если мы эти инвестиции внесем, то получим договороспособного партнера. На сегодня мы уверены абсолютно в обратном. Мы помним, как у нас был нормальный юридический диалог на предмет поставки электроэнергии с территории Украины, и как по воле террористической организации при пособничестве властей Киева эта ситуация моментально изменилась и приобрела бесповоротный характер. Поэтому рассчитывать на этот источник воды в принципе не надо", - подчеркнул вице-спикер.
По его мнению, структуры ООН не в состоянии оказать действенной помощи в решении вопроса водоснабжения Крыма.

"Единственную помощь могут оказать только наши выверенные технологически взвешенные шаги, которые уже сегодня в республике предпринимаются. Да, вынуждены идти на непопулярные меры, с точки зрения ограничения подачи воды, но мы понимаем, что если предпринять необходимый комплекс мер, то пройдем этот этап и выйдем из него достойно", - сказал Бобков.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался путем бурения скважин, добычи воды из подземных источников, а также за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктах в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа начал действовать поэтапный режим ограничения водоснабжения.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Симферопольское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
Вчера, 10:28
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2930011
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Владимир БобковРеспублика КрымСевастопольООНУкраинаПолитика
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