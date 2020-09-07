https://ria.ru/20200907/krym-1576867466.html

В Крыму призвали не питать иллюзий о возобновлении подачи воды с Украины

Испытывать иллюзий на счет возобновления подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу с Украины не стоит, так как для этого имеется ряд препятствий,... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T12:22

2020-09-07T12:22

2020-09-07T12:22

владимир бобков

республика крым

севастополь

оон

украина

политика

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости.</strong> Испытывать иллюзий на счет возобновления подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу с Украины не стоит, так как для этого имеется ряд препятствий, считает вице-спикер крымского парламента <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Bobkov" target="_blank">Владимир Бобков</a>.Ранее официальный представитель управления Верховного комиссара <a href="https://ria.ru/organization_Verkhovnyjj_komissar_OON_po" target="_blank">ООН</a> по правам человека Элизабет Тросселл заявила РИА Новости, что ответственность за обеспечение жителей <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыма</a> чистой питьевой водой лежит как на Украине, так и на России.Во-первых, по его словам, та инфраструктура, которая некогда обеспечивала транспортировку воды, за годы отсутствия подачи пришла в "абсолютную негодность"."Если на территории Республики Крым основные объекты, связанные с перекачкой воды, еще находились под охраной, и, насколько это возможно, в отсутствие воды содержались в законсервированном виде, то на <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украине</a>, по моей информации, все давным-давно уничтожено. Подавать воду - это не просто открыть подвижку. Это действительно очень сложный технологический процесс, поэтому есть технологическое препятствие, преодолеть которое если и возможно, то ценой огромных инвестиций", - сказал Бобков.В то же время, по его словам, гарантий насчет серьезности намерений со стороны Украины нет."Уверенности нет, что в случае если мы эти инвестиции внесем, то получим договороспособного партнера. На сегодня мы уверены абсолютно в обратном. Мы помним, как у нас был нормальный юридический диалог на предмет поставки электроэнергии с территории Украины, и как по воле террористической организации при пособничестве властей Киева эта ситуация моментально изменилась и приобрела бесповоротный характер. Поэтому рассчитывать на этот источник воды в принципе не надо", - подчеркнул вице-спикер.По его мнению, структуры ООН не в состоянии оказать действенной помощи в решении вопроса водоснабжения Крыма.Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался путем бурения скважин, добычи воды из подземных источников, а также за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктах в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа начал действовать поэтапный режим ограничения водоснабжения.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей <a href="https://ria.ru/location_Sevastopol" target="_blank">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20200907/krym-1576853572.html

https://ria.ru/20200907/krym-1576859628.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир бобков, республика крым, севастополь, оон, украина, политика