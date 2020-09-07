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https://ria.ru/20200907/krym-1576864731.html
В Госдуме оценили заявление ООН о подаче воды в Крым
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление в ООН по подаче воды в Крым, отметив, что данное заявление было сделано в лучших традициях западной... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T11:45
2020-09-07T11:45
руслан бальбек
республика крым
оон
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Ruslan_Balbek/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Бальбек</a> прокомментировал заявление в ООН по подаче воды в Крым, отметив, что данное заявление было сделано в лучших традициях западной бюрократии - "туманный ответ ни о чем".Ранее официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила РИА Новости, что ответственность за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой лежит как на Украине, так и на России."В лучших традициях западной бюрократии - туманный ответ ни о чем. Если Украина, считающая Крым своей территорией, не даёт своим гражданам воду, то это самый яркий пример того, что Крым для официального Киева - это лишь плакат, с которым он носится по всему свету, выклянчивая деньги и преференции. Так что лукавый ответ чиновников из ООН подтверждает нам прописные истины: из чьих рук кормятся, ту позицию и отстаивают. И то, что официальный Вашингтон - истинный хозяин демагогов из ООН - это не тайна, а лишь ещё одно, наверное, стотысячное подтверждение", - сказал Бальбек РИА Новости.
https://ria.ru/20200907/krym-1576862777.html
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руслан бальбек, республика крым, оон, в мире

В Госдуме оценили заявление ООН о подаче воды в Крым

11:45 07.09.2020
1976
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРуслан Бальбек
Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Руслан Бальбек . Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление в ООН по подаче воды в Крым, отметив, что данное заявление было сделано в лучших традициях западной бюрократии - "туманный ответ ни о чем".
Ранее официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила РИА Новости, что ответственность за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой лежит как на Украине, так и на России.
"В лучших традициях западной бюрократии - туманный ответ ни о чем. Если Украина, считающая Крым своей территорией, не даёт своим гражданам воду, то это самый яркий пример того, что Крым для официального Киева - это лишь плакат, с которым он носится по всему свету, выклянчивая деньги и преференции. Так что лукавый ответ чиновников из ООН подтверждает нам прописные истины: из чьих рук кормятся, ту позицию и отстаивают. И то, что официальный Вашингтон - истинный хозяин демагогов из ООН - это не тайна, а лишь ещё одно, наверное, стотысячное подтверждение", - сказал Бальбек РИА Новости.
Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
Вчера, 11:13
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Руслан БальбекРеспублика КрымООНВ мире
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