https://ria.ru/20200907/krym-1576864731.html

В Госдуме оценили заявление ООН о подаче воды в Крым

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление в ООН по подаче воды в Крым, отметив, что данное заявление было сделано в лучших традициях западной... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T11:45

2020-09-07T11:45

2020-09-07T11:45

руслан бальбек

республика крым

оон

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Ruslan_Balbek/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Бальбек</a> прокомментировал заявление в ООН по подаче воды в Крым, отметив, что данное заявление было сделано в лучших традициях западной бюрократии - "туманный ответ ни о чем".Ранее официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила РИА Новости, что ответственность за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой лежит как на Украине, так и на России."В лучших традициях западной бюрократии - туманный ответ ни о чем. Если Украина, считающая Крым своей территорией, не даёт своим гражданам воду, то это самый яркий пример того, что Крым для официального Киева - это лишь плакат, с которым он носится по всему свету, выклянчивая деньги и преференции. Так что лукавый ответ чиновников из ООН подтверждает нам прописные истины: из чьих рук кормятся, ту позицию и отстаивают. И то, что официальный Вашингтон - истинный хозяин демагогов из ООН - это не тайна, а лишь ещё одно, наверное, стотысячное подтверждение", - сказал Бальбек РИА Новости.

https://ria.ru/20200907/krym-1576862777.html

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республика крым

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

руслан бальбек, республика крым, оон, в мире