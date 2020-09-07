https://ria.ru/20200907/krym-1576859628.html

Минэкономразвития оценило ситуацию с водой в Крыму

Замминистра экономического развития Сергей Назаров назвал "довольно жесткой" ситуацию со снабжением водой Симферополя и пригородов. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T10:28

2020-09-07T10:28

2020-09-07T11:25

сергей назаров

симферополь

севастополь

украина

общество

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости.</strong> Замминистра экономического развития <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Nazarov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Назаров</a> назвал "довольно жесткой" ситуацию со снабжением водой Симферополя и пригородов.Ранее сообщалось, что с 24 августа из-за засухи и обмеления водохранилищ в самом городе и 39 ближайших селах ограничили подачу воды. Со 2 сентября объемы водоснабжения снизили со 150 до 110 тысяч кубометров в сутки. На третьем этапе (с 7 сентября) планируется подавать примерно до 70 тысяч кубометров воды. Снабжать населенные пункты будут по графику.Собеседник агентства отметил, что переброска воды к <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополю</a> из водозаборов в Бахчисарайском и Симферопольском районах, а также перекачка воды по трубопроводу от Тайганского водохранилища к Симферопольскому — временные меры, которыми власти попытаются стабилизировать ситуацию.Проект восстановления Межгорного водохранилища в Крыму, пустующего с момента перекрытия <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a> Северо-крымского канала в 2014 году, за счет сбора паводковых вод крымских рек рассматривается в Минэкономразвития РФ, решение будет принято до конца года, говорил ранее Назаров.В 2019 году руководитель государственного предприятия республики "Вода Крыма" Владимир Баженов сообщал о проработке проекта сбора паводковой воды из крымских рек Салгир, Кача и Альма в пустующее с 2014 года Межгорное водохранилище. Предварительный проект предполагает заполнение водохранилища объемом 30 миллионов кубометров, этой воды будет достаточно для устойчивого водоснабжения Симферополя и <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a>. Срок реализации проекта – до 2024 года, стоимость – 25 миллиардов рублей.Строительство самого крупного наливного водохранилища Крыма - Межгорного водохранилища - продолжалось почти десять лет с 1981 по 1991 годы, гидроузел на водохранилище был введен в эксплуатацию в 1989 году. В водохранилище по дюкерному каналу подавалась днепровская вода из Северо-крымского канала для последующей перекачки в Симферополь и Севастополь в засушливые годы. Водохранилище пустует с 2014 года, с момента перекрытия Украиной поставок воды по каналу. В Крыму и Севастополе функционируют 15 водохранилищ естественного стока, в системе Северо-крымского канала создано восемь наливных водохранилищ.

https://ria.ru/20200902/voda-1576616588.html

https://ria.ru/20200907/krym-1576858527.html

Ярослав Погодин Нужно взять все лучшие наработки Израиля в этом вопросе и не только и применить на Крым. Например стоимость воды с опреснительных заводов будет в районе 20-35 рублей за кубометр в зависимости от мощьности производства 10

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симферополь

севастополь

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей назаров, симферополь, севастополь, украина, общество