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https://ria.ru/20200907/krym-1576859628.html
Минэкономразвития оценило ситуацию с водой в Крыму
Замминистра экономического развития Сергей Назаров назвал "довольно жесткой" ситуацию со снабжением водой Симферополя и пригородов. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T10:28
2020-09-07T11:25
сергей назаров
симферополь
севастополь
украина
общество
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости.</strong> Замминистра экономического развития <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Nazarov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Назаров</a> назвал "довольно жесткой" ситуацию со снабжением водой Симферополя и пригородов.Ранее сообщалось, что с 24 августа из-за засухи и обмеления водохранилищ в самом городе и 39 ближайших селах ограничили подачу воды. Со 2 сентября объемы водоснабжения снизили со 150 до 110 тысяч кубометров в сутки. На третьем этапе (с 7 сентября) планируется подавать примерно до 70 тысяч кубометров воды. Снабжать населенные пункты будут по графику.Собеседник агентства отметил, что переброска воды к <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополю</a> из водозаборов в Бахчисарайском и Симферопольском районах, а также перекачка воды по трубопроводу от Тайганского водохранилища к Симферопольскому — временные меры, которыми власти попытаются стабилизировать ситуацию.Проект восстановления Межгорного водохранилища в Крыму, пустующего с момента перекрытия <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a> Северо-крымского канала в 2014 году, за счет сбора паводковых вод крымских рек рассматривается в Минэкономразвития РФ, решение будет принято до конца года, говорил ранее Назаров.В 2019 году руководитель государственного предприятия республики "Вода Крыма" Владимир Баженов сообщал о проработке проекта сбора паводковой воды из крымских рек Салгир, Кача и Альма в пустующее с 2014 года Межгорное водохранилище. Предварительный проект предполагает заполнение водохранилища объемом 30 миллионов кубометров, этой воды будет достаточно для устойчивого водоснабжения Симферополя и <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a>. Срок реализации проекта – до 2024 года, стоимость – 25 миллиардов рублей.Строительство самого крупного наливного водохранилища Крыма - Межгорного водохранилища - продолжалось почти десять лет с 1981 по 1991 годы, гидроузел на водохранилище был введен в эксплуатацию в 1989 году. В водохранилище по дюкерному каналу подавалась днепровская вода из Северо-крымского канала для последующей перекачки в Симферополь и Севастополь в засушливые годы. Водохранилище пустует с 2014 года, с момента перекрытия Украиной поставок воды по каналу. В Крыму и Севастополе функционируют 15 водохранилищ естественного стока, в системе Северо-крымского канала создано восемь наливных водохранилищ.
https://ria.ru/20200902/voda-1576616588.html
https://ria.ru/20200907/krym-1576858527.html
Нужно взять все лучшие наработки Израиля в этом вопросе и не только и применить на Крым. Например стоимость воды с опреснительных заводов будет в районе 20-35 рублей за кубометр в зависимости от мощьности производства
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6
симферополь
севастополь
украина
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сергей назаров, симферополь, севастополь, украина, общество

Минэкономразвития оценило ситуацию с водой в Крыму

10:28 07.09.2020 (обновлено: 11:25 07.09.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСимферопольское водохранилище в Крыму
Симферопольское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Замминистра экономического развития Сергей Назаров назвал "довольно жесткой" ситуацию со снабжением водой Симферополя и пригородов.
Ранее сообщалось, что с 24 августа из-за засухи и обмеления водохранилищ в самом городе и 39 ближайших селах ограничили подачу воды. Со 2 сентября объемы водоснабжения снизили со 150 до 110 тысяч кубометров в сутки. На третьем этапе (с 7 сентября) планируется подавать примерно до 70 тысяч кубометров воды. Снабжать населенные пункты будут по графику.

"С точки зрения предыдущих периодов территории были обеспечены водой. Водохранилища наполнялись, обеспечивали потребности, не было никаких проблем. Однако на сегодняшний день ситуация достаточно жесткая", — сказал Назаров РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что переброска воды к Симферополю из водозаборов в Бахчисарайском и Симферопольском районах, а также перекачка воды по трубопроводу от Тайганского водохранилища к Симферопольскому — временные меры, которыми власти попытаются стабилизировать ситуацию.
Проект восстановления Межгорного водохранилища в Крыму, пустующего с момента перекрытия Украиной Северо-крымского канала в 2014 году, за счет сбора паводковых вод крымских рек рассматривается в Минэкономразвития РФ, решение будет принято до конца года, говорил ранее Назаров.
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В 2019 году руководитель государственного предприятия республики "Вода Крыма" Владимир Баженов сообщал о проработке проекта сбора паводковой воды из крымских рек Салгир, Кача и Альма в пустующее с 2014 года Межгорное водохранилище. Предварительный проект предполагает заполнение водохранилища объемом 30 миллионов кубометров, этой воды будет достаточно для устойчивого водоснабжения Симферополя и Севастополя. Срок реализации проекта – до 2024 года, стоимость – 25 миллиардов рублей.
Строительство самого крупного наливного водохранилища Крыма - Межгорного водохранилища - продолжалось почти десять лет с 1981 по 1991 годы, гидроузел на водохранилище был введен в эксплуатацию в 1989 году. В водохранилище по дюкерному каналу подавалась днепровская вода из Северо-крымского канала для последующей перекачки в Симферополь и Севастополь в засушливые годы. Водохранилище пустует с 2014 года, с момента перекрытия Украиной поставок воды по каналу. В Крыму и Севастополе функционируют 15 водохранилищ естественного стока, в системе Северо-крымского канала создано восемь наливных водохранилищ.
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Популярные комментарии
Нужно взять все лучшие наработки Израиля в этом вопросе и не только и применить на Крым. Например стоимость воды с опреснительных заводов будет в районе 20-35 рублей за кубометр в зависимости от мощьности производства
7 сентября, 11:05
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
1000000
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