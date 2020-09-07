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https://ria.ru/20200907/krym-1576858527.html
В Госдуме оценили заявление ООН о перекрытии Украиной воды для Крыма
В ООН признают, что перекрытие Украиной поступления воды в Крым по Северо-Крымскому каналу нарушает права жителей полуострова и что в этом вопросе было бы не... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T10:07
2020-09-07T10:07
дмитрий новиков
госдума рф
владимир путин
республика крым
севастополь
оон
украина
общество
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> В ООН признают, что перекрытие Украиной поступления воды в Крым по Северо-Крымскому каналу нарушает права жителей полуострова и что в этом вопросе было бы не лишним навести порядок, сказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Novikov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Новиков</a>.Ранее представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила РИА Новости, что ответственность за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой лежит как на Украине, так и на России. По ее словам, в ООН не могут оценить ситуацию с питьевой водой из-за отсутствия доступа в Крым, но готовы сотрудничать с Россией для направления миссии на полуостров через Украину. Как отметила Тросселл, право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию признано Генассамблеей ООН в качестве одного из прав человека, необходимых для полноценной жизни."Европейские чиновники, по крайней мере часть, признают таким образом, что те действия, которые были предприняты Украиной по искусственному перекрытию поступления в Крым воды по Северо-Крымскому каналу, не отвечают, мягко говоря, (правам) жителей Крымского полуострова, что было бы не лишним навести в этом вопросе порядок", - заявил Новиков РИА Новости.Парламентарий отметил, что европейские чиновники по обыкновению подчеркивают свою позицию, связанную с принадлежностью Крыма, но там, где речь идет о правах человека, обеспечении условий жизни людей, в том числе о снабжении водой, они делают соответствующие выводы. Депутат указал, что Россия не снимает с себя ответственность за снабжение чистой питьевой водой жителей Крымского полуострова, подчеркнув, что там живут россияне."И более того, то, что чиновники европейские признают за Россией соответствующие обязательства, косвенно означает, что они признают и тот факт, что Крым является частью РФ, именно поэтому на российские власти возлагаются соответствующие обязательства", - полагает Новиков.Ранее зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Poklonskaja/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Поклонская</a> сообщила, что управление Верховного комиссара <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма и перекрытии <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a> поставок воды по Северо-Крымскому каналу. Депутат отметила, что уже подготовила запрос к главе Крыма <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Аксенову</a> для получения сведений, необходимых для дальнейшего международного взаимодействия с УВПКЧ ООН.Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от <a href="http://ria.ru/location_Dnepr_gorod/" target="_blank" data-auto="true">Днепра</a> Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался путем бурения скважин, добычи воды из подземных источников, а также за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a> и 39 прилегающих населенных пунктах в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа начал действовать поэтапный режим ограничения водоснабжения.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республики Крым</a> и 95,6% жителей <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20200907/krym-1576853572.html
https://ria.ru/20200907/krym-1576855326.html
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республика крым
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дмитрий новиков, госдума рф, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, украина, общество

В Госдуме оценили заявление ООН о перекрытии Украиной воды для Крыма

10:07 07.09.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖители Cимферополя набирают в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах
Жители Cимферополя набирают в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Жители Cимферополя набирают в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В ООН признают, что перекрытие Украиной поступления воды в Крым по Северо-Крымскому каналу нарушает права жителей полуострова и что в этом вопросе было бы не лишним навести порядок, сказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Ранее представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила РИА Новости, что ответственность за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой лежит как на Украине, так и на России. По ее словам, в ООН не могут оценить ситуацию с питьевой водой из-за отсутствия доступа в Крым, но готовы сотрудничать с Россией для направления миссии на полуостров через Украину. Как отметила Тросселл, право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию признано Генассамблеей ООН в качестве одного из прав человека, необходимых для полноценной жизни.
Крым - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
03:05
В ООН заявили об ответственности Украины за подачу воды в Крым
"Европейские чиновники, по крайней мере часть, признают таким образом, что те действия, которые были предприняты Украиной по искусственному перекрытию поступления в Крым воды по Северо-Крымскому каналу, не отвечают, мягко говоря, (правам) жителей Крымского полуострова, что было бы не лишним навести в этом вопросе порядок", - заявил Новиков РИА Новости.
Парламентарий отметил, что европейские чиновники по обыкновению подчеркивают свою позицию, связанную с принадлежностью Крыма, но там, где речь идет о правах человека, обеспечении условий жизни людей, в том числе о снабжении водой, они делают соответствующие выводы. Депутат указал, что Россия не снимает с себя ответственность за снабжение чистой питьевой водой жителей Крымского полуострова, подчеркнув, что там живут россияне.
"И более того, то, что чиновники европейские признают за Россией соответствующие обязательства, косвенно означает, что они признают и тот факт, что Крым является частью РФ, именно поэтому на российские власти возлагаются соответствующие обязательства", - полагает Новиков.
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
08:17
УВКПЧ ООН заявило, что не может оценить ситуацию с питьевой водой в Крыму
Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу. Депутат отметила, что уже подготовила запрос к главе Крыма Сергею Аксенову для получения сведений, необходимых для дальнейшего международного взаимодействия с УВПКЧ ООН.
Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался путем бурения скважин, добычи воды из подземных источников, а также за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктах в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа начал действовать поэтапный режим ограничения водоснабжения.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Симферопольское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 11:25
Ученые предложили решения для проблемы нехватки воды в Крыму
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Дмитрий НовиковГосдума РФВладимир ПутинРеспублика КрымСевастопольООНУкраинаОбщество
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