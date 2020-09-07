УВКПЧ ООН заявило, что не может оценить ситуацию с питьевой водой в Крыму
08:17 07.09.2020 (обновлено: 08:18 07.09.2020)
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Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 7 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека не может оценить ситуацию с питьевой водой на полуострове Крым из-за отсутствия доступа, но готово сотрудничать с Россией для направления миссии в Крым через Украину, заявила РИА Новости официальный представитель УВКПЧ ООН Элизабет Тросселл.
Тросселл отметила, что Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет получила письмо от депутата ГД РФ Натальи Поклонской, в котором выражается озабоченность по поводу доступа к воде в Крыму и Севастополе. По словам представителя УВКПЧ ООН, озабоченность, выраженная в письме Поклонской, подчеркивает важность беспрепятственного доступа в Крым экспертов УВУПЧ ООН и других независимых международных наблюдателей для мониторинга и принятия последующих мер в связи с утверждениями о нарушениях прав человека.
"В связи с отсутствием доступа мы не можем оценить ситуацию с доступом к воде жителей Крыма. Как вы отмечаете, Поклонскую попросили предоставить соответствующую информацию непосредственно нашей Миссии по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине, которая осуществляет мониторинг и докладывает о ситуации с правами человека на всей территории Украины, включая Крым. Кроме того, мы будем продолжать стремиться к сотрудничеству с Российской Федерацией с целью направления миссии в Крым с материковой части Украины", - добавила Тросселл.
Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.
В Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктов в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа начался поэтапный режим ограничения водоснабжения. Графики почасовой подачи воды разработаны в связи с обмелением из-за засухи трех водохранилищ, питающих город.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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