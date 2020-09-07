https://ria.ru/20200907/krym-1576855326.html

УВКПЧ ООН заявило, что не может оценить ситуацию с питьевой водой в Крыму

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека не может оценить ситуацию с питьевой водой на полуострове Крым из-за отсутствия доступа, но готово... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T08:17

2020-09-07T08:17

2020-09-07T08:18

россия

наталья поклонская

мишель бачелет

госдума рф

владимир путин

севастополь

республика крым

оон

в мире

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<strong>ЖЕНЕВА, 7 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Управление Верховного комиссара <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> по правам человека не может оценить ситуацию с питьевой водой на полуострове Крым из-за отсутствия доступа, но готово сотрудничать с Россией для направления миссии в Крым через <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a>, заявила РИА Новости официальный представитель УВКПЧ ООН Элизабет Тросселл.Тросселл отметила, что Верховный комиссар ООН по правам человека <a href="http://ria.ru/person_Mishel_Bachelet/" target="_blank" data-auto="true">Мишель Бачелет</a> получила письмо от депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГД</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Poklonskaja/" target="_blank" data-auto="true">Натальи Поклонской</a>, в котором выражается озабоченность по поводу доступа к воде в Крыму и <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополе</a>. По словам представителя УВКПЧ ООН, озабоченность, выраженная в письме Поклонской, подчеркивает важность беспрепятственного доступа в Крым экспертов УВУПЧ ООН и других независимых международных наблюдателей для мониторинга и принятия последующих мер в связи с утверждениями о нарушениях прав человека."В связи с отсутствием доступа мы не можем оценить ситуацию с доступом к воде жителей Крыма. Как вы отмечаете, Поклонскую попросили предоставить соответствующую информацию непосредственно нашей Миссии по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине, которая осуществляет мониторинг и докладывает о ситуации с правами человека на всей территории Украины, включая Крым. Кроме того, мы будем продолжать стремиться к сотрудничеству с <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерацией</a> с целью направления миссии в Крым с материковой части Украины", - добавила Тросселл.Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от <a href="http://ria.ru/location_Dnepr_gorod/" target="_blank" data-auto="true">Днепра</a> Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.В <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a> и 39 прилегающих населенных пунктов в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа начался поэтапный режим ограничения водоснабжения. Графики почасовой подачи воды разработаны в связи с обмелением из-за засухи трех водохранилищ, питающих город.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республики Крым</a> и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20200907/krym-1576853572.html

https://ria.ru/20200903/krym-1576667000.html

Ярослав Погодин "Мы бы хотели помочь человеку, но не знаем в какую сторону дверь открывается... " )) 36

Степан Краснов Никто не запрещает приезжать. Не хотят клоуны. Зачем нам такая ООН? 29

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россия

севастополь

республика крым

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, наталья поклонская, мишель бачелет, госдума рф, владимир путин, севастополь, республика крым, оон, в мире