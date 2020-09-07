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https://ria.ru/20200907/krym-1576853572.html
В ООН заявили об ответственности Украины за подачу воды в Крым
Ответственность за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой лежит как на Украине, так и на России, заявила РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T03:05
2020-09-07T10:18
россия
республика крым
оон
украина
в мире
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<strong>ЖЕНЕВА, 7 сен — РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Ответственность за обеспечение жителей <a href="https://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank">Крыма</a> чистой питьевой водой лежит как на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, так и на <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a>, заявила РИА Новости официальный представитель управления Верховного комиссара <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> по правам человека Элизабет Тросселл.Ранее зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Poklonskaja/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Поклонская</a> сообщила, что управление запросило дополнительную информацию о водоснабжении полуострова и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу. Депутат отметила, что она уже подготовила запрос к главе Крыма <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Аксенову</a> для получения сведений, необходимых для дальнейшего взаимодействия с ООН."Право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию признано Генеральной Ассамблеей ООН в качестве одного из прав человека, необходимых для полноценной жизни", — сказано в заявлении Тросселл.По ее словам, в управлении Верховного комиссара ООН считают, что Россия "несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде для защищенного населения Крыма". "Мы далее отмечаем, что в соответствии с международным законодательством в области прав человека Украина обязана поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав и постоянно держать в поле зрения вопрос о том, может ли она принять меры для обеспечения достаточного уровня жизни для всех лиц, находящихся на ее территории", — добавила Тросселл.Она подтвердила, что Верховный комиссар ООН по правам человека <a href="http://ria.ru/person_Mishel_Bachelet/" target="_blank" data-auto="true">Мишель Бачелет</a> получила письмо от Поклонской, и напомнила позицию организации о поддержке территориальной целостности Украины.Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от <a href="http://ria.ru/location_Dnepr_gorod/" target="_blank" data-auto="true">Днепра</a> Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией ее подачу полностью прекратили. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также бурения скважин и добычи воды из подземных источников. В <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a> и 39 прилегающих населенных пунктах с 24 августа начался поэтапный режим ограничения водоснабжения.
https://ria.ru/20200902/sevastopol-1576632664.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200904/krym-1576727418.html
https://ria.ru/20200903/krym-1576667000.html
кстати да , почему Россия не снабжает Крым водой ? нефте-газопроводы строить сложнее чем водопроводы , хоть бы какой-то плохонький дырявый водопроводик протянули бы за шесть лет , так нет же , даже не пробовали , зато газороводов настроили куда надо и не надо
556
Где ООН и где права человека, о чём они ?..
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россия
республика крым
украина
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россия, республика крым, оон, украина, в мире

В ООН заявили об ответственности Украины за подачу воды в Крым

03:05 07.09.2020 (обновлено: 10:18 07.09.2020)
186478
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Крым. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 7 сен — РИА Новости, Елизавета Исакова. Ответственность за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой лежит как на Украине, так и на России, заявила РИА Новости официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.
Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что управление запросило дополнительную информацию о водоснабжении полуострова и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу. Депутат отметила, что она уже подготовила запрос к главе Крыма Сергею Аксенову для получения сведений, необходимых для дальнейшего взаимодействия с ООН.
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"Право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию признано Генеральной Ассамблеей ООН в качестве одного из прав человека, необходимых для полноценной жизни", — сказано в заявлении Тросселл.
По ее словам, в управлении Верховного комиссара ООН считают, что Россия "несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде для защищенного населения Крыма".
"Мы далее отмечаем, что в соответствии с международным законодательством в области прав человека Украина обязана поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав и постоянно держать в поле зрения вопрос о том, может ли она принять меры для обеспечения достаточного уровня жизни для всех лиц, находящихся на ее территории", — добавила Тросселл.
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Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией ее подачу полностью прекратили. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также бурения скважин и добычи воды из подземных источников. В Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктах с 24 августа начался поэтапный режим ограничения водоснабжения.
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100124281459542
Обсудить 118
РоссияРеспублика КрымООНУкраинаВ мире
Популярные комментарии
кстати да , почему Россия не снабжает Крым водой ? нефте-газопроводы строить сложнее чем водопроводы , хоть бы какой-то плохонький дырявый водопроводик протянули бы за шесть лет , так нет же , даже не пробовали , зато газороводов настроили куда надо и не надо
7 сентября, 03:41
План "Б"План "Б"
1228128415
Где ООН и где права человека, о чём они ?..
7 сентября, 03:45
Александр ФирсовАлександр Фирсов
3572903110
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