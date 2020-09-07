https://ria.ru/20200907/krym-1576853572.html

В ООН заявили об ответственности Украины за подачу воды в Крым

Ответственность за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой лежит как на Украине, так и на России, заявила РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T03:05

2020-09-07T03:05

2020-09-07T10:18

россия

республика крым

оон

украина

в мире

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<strong>ЖЕНЕВА, 7 сен — РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Ответственность за обеспечение жителей <a href="https://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank">Крыма</a> чистой питьевой водой лежит как на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, так и на <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a>, заявила РИА Новости официальный представитель управления Верховного комиссара <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> по правам человека Элизабет Тросселл.Ранее зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Poklonskaja/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Поклонская</a> сообщила, что управление запросило дополнительную информацию о водоснабжении полуострова и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу. Депутат отметила, что она уже подготовила запрос к главе Крыма <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Аксенову</a> для получения сведений, необходимых для дальнейшего взаимодействия с ООН."Право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию признано Генеральной Ассамблеей ООН в качестве одного из прав человека, необходимых для полноценной жизни", — сказано в заявлении Тросселл.По ее словам, в управлении Верховного комиссара ООН считают, что Россия "несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде для защищенного населения Крыма". "Мы далее отмечаем, что в соответствии с международным законодательством в области прав человека Украина обязана поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав и постоянно держать в поле зрения вопрос о том, может ли она принять меры для обеспечения достаточного уровня жизни для всех лиц, находящихся на ее территории", — добавила Тросселл.Она подтвердила, что Верховный комиссар ООН по правам человека <a href="http://ria.ru/person_Mishel_Bachelet/" target="_blank" data-auto="true">Мишель Бачелет</a> получила письмо от Поклонской, и напомнила позицию организации о поддержке территориальной целостности Украины.Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от <a href="http://ria.ru/location_Dnepr_gorod/" target="_blank" data-auto="true">Днепра</a> Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией ее подачу полностью прекратили. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также бурения скважин и добычи воды из подземных источников. В <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a> и 39 прилегающих населенных пунктах с 24 августа начался поэтапный режим ограничения водоснабжения.

https://ria.ru/20200902/sevastopol-1576632664.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200904/krym-1576727418.html

https://ria.ru/20200903/krym-1576667000.html

План "Б" кстати да , почему Россия не снабжает Крым водой ? нефте-газопроводы строить сложнее чем водопроводы , хоть бы какой-то плохонький дырявый водопроводик протянули бы за шесть лет , так нет же , даже не пробовали , зато газороводов настроили куда надо и не надо 556

Александр Фирсов Где ООН и где права человека, о чём они ?.. 400

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россия

республика крым

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика крым, оон, украина, в мире