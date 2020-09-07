Минздрав разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от COVID-19
22:00 07.09.2020 (обновлено: 22:39 07.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко прокомментировал сообщения о выявлении случаев некорректной статистики смертности от COVID-19.
Ранее "Медицинский вестник" со ссылкой на главу Росздравнадзора Аллу Самойлову сообщил, что из-за разночтений при регистрации смертей пациентов обнаружились неточности в конечных цифрах.
"Данные, озвученные руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой относительно особенностей кодирования причин смерти, не основаны на анализе статистических данных по стране, а были получены в ходе проверок отдельных медицинских организаций. Проведение такого анализа относится к компетенции Минздрава России и Росстата", — цитирует Мурашко пресс-служба Минздрава.
Глава ведомства добавил, что обязанность Росздравнадзора — выдавать предписания о нарушении и следить за их устранением, если такие факты появляются.
Мурашко подчеркнул, что в России учет летальных случаев и определение причин смерти проводятся в строгом соответствии с требованиями Международной статистической классификации болезней.
"Как показывает накопленный опыт и анализ случаев смерти в период эпидемического подъема, увеличение смертности среди населения в период пандемии COVID-19 связано как непосредственно с коронавирусной инфекцией, так и с декомпенсацией других заболеваний, где COVID-19 способствовал их более тяжелому течению, например сахарного диабета, болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний", — подчеркнул министр.
Он добавил, что на определение причины смерти может уйти много времени, затем статистические данные уточняются.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.