https://ria.ru/20200907/koronavirus-1576902940.html

Минздрав разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от COVID-19

Министр здравоохранения Михаил Мурашко прокомментировал сообщения о выявлении случаев некорректной статистики смертности от COVID-19. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T22:00

2020-09-07T22:00

2020-09-07T22:39

распространение нового коронавируса

алла самойлова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

федеральная служба государственной статистики (росстат)

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Министр здравоохранения Михаил Мурашко прокомментировал сообщения о выявлении случаев некорректной статистики смертности от COVID-19.Ранее <a href="https://medvestnik.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Медицинский вестник"</a> со ссылкой на главу Росздравнадзора Аллу Самойлову сообщил, что из-за разночтений при регистрации смертей пациентов обнаружились неточности в конечных цифрах.Глава ведомства добавил, что обязанность Росздравнадзора — выдавать предписания о нарушении и следить за их устранением, если такие факты появляются.Мурашко подчеркнул, что в России учет летальных случаев и определение причин смерти проводятся в строгом соответствии с требованиями Международной статистической классификации болезней.Он добавил, что на определение причины смерти может уйти много времени, затем статистические данные уточняются.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200907/smertnost-1576882090.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алла самойлова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, федеральная служба государственной статистики (росстат), здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество