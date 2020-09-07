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https://ria.ru/20200907/koronavirus-1576902940.html
Минздрав разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от COVID-19
Министр здравоохранения Михаил Мурашко прокомментировал сообщения о выявлении случаев некорректной статистики смертности от COVID-19. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T22:00
2020-09-07T22:39
распространение нового коронавируса
алла самойлова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
федеральная служба государственной статистики (росстат)
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Министр здравоохранения Михаил Мурашко прокомментировал сообщения о выявлении случаев некорректной статистики смертности от COVID-19.Ранее <a href="https://medvestnik.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Медицинский вестник"</a> со ссылкой на главу Росздравнадзора Аллу Самойлову сообщил, что из-за разночтений при регистрации смертей пациентов обнаружились неточности в конечных цифрах.Глава ведомства добавил, что обязанность Росздравнадзора — выдавать предписания о нарушении и следить за их устранением, если такие факты появляются.Мурашко подчеркнул, что в России учет летальных случаев и определение причин смерти проводятся в строгом соответствии с требованиями Международной статистической классификации болезней.Он добавил, что на определение причины смерти может уйти много времени, затем статистические данные уточняются.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200907/smertnost-1576882090.html
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алла самойлова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, федеральная служба государственной статистики (росстат), здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от COVID-19

22:00 07.09.2020 (обновлено: 22:39 07.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко прокомментировал сообщения о выявлении случаев некорректной статистики смертности от COVID-19.
Ранее "Медицинский вестник" со ссылкой на главу Росздравнадзора Аллу Самойлову сообщил, что из-за разночтений при регистрации смертей пациентов обнаружились неточности в конечных цифрах.
"Данные, озвученные руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой относительно особенностей кодирования причин смерти, не основаны на анализе статистических данных по стране, а были получены в ходе проверок отдельных медицинских организаций. Проведение такого анализа относится к компетенции Минздрава России и Росстата", — цитирует Мурашко пресс-служба Минздрава.
Глава ведомства добавил, что обязанность Росздравнадзора — выдавать предписания о нарушении и следить за их устранением, если такие факты появляются.
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Мурашко подчеркнул, что в России учет летальных случаев и определение причин смерти проводятся в строгом соответствии с требованиями Международной статистической классификации болезней.

"Как показывает накопленный опыт и анализ случаев смерти в период эпидемического подъема, увеличение смертности среди населения в период пандемии COVID-19 связано как непосредственно с коронавирусной инфекцией, так и с декомпенсацией других заболеваний, где COVID-19 способствовал их более тяжелому течению, например сахарного диабета, болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний", — подчеркнул министр.

Он добавил, что на определение причины смерти может уйти много времени, затем статистические данные уточняются.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлла СамойловаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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