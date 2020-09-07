https://ria.ru/20200907/koronavirus-1576875557.html

Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

Говорить о том, что ситуация с пандемией коронавируса в РФ успокоилась, еще рано, считает министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T14:00

2020-09-07T14:00

2020-09-07T14:24

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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<strong>СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 7 сен - РИА Новости.</strong> Говорить о том, что ситуация с пандемией коронавируса в РФ успокоилась, еще рано, считает министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Говорить о том, что сегодня все успокоилось, рано", - сказал Мурашко, демонстрируя на конкурсе "Лидеры России" график появления новых случаев заболевания коронавирусом.Он также добавил, что сейчас очень важно прививаться от гриппа, чтобы избежать "наложения с коронавирусом", и в больницах не возникало таких ситуаций, когда пациент с гриппом оказывается в одной палате с пациентом с COVID.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество