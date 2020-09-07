https://ria.ru/20200907/koronavirus-1576875464.html
Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 31,3 тысячи
Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось на 31 395, скончались еще 403 пациента с подтвержденным... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T13:59
2020-09-07T13:59
2020-09-07T13:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> за последние сутки увеличилось на 31 395, скончались еще 403 пациента с подтвержденным заболеванием, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Днем ранее прирост случаев заражения составил 44,4 тысячи, сообщалось о 783 жертвах.Согласно последним данным университета, с начала эпидемии в Соединенных Штатах зафиксировали 6 277 847 случаев заражения коронавирусом, скончался 188 941 человек.Во всем мире, сообщает университет Джонса Хопкинса, было выявлено свыше 27 миллионов случаев заражения и 889 213 летальных исходов из-за COVID-19.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире