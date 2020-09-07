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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200907/koronavirus-1576874995.html
Онищенко отметил необходимость привить от COVID-19 главную группу риска
Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что в этом сезоне необходимо привить от коронавирусной инфекции главную группу... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T13:52
2020-09-07T13:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
госдума рф
геннадий онищенко
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Бывший главный санитарный врач РФ, депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Онищенко</a> считает, что в этом сезоне необходимо привить от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a> главную группу риска."В этом сезоне мы с вами должны поискать ответы на следующие вопросы: да, мы должны привить порядка 80-85, 90 миллионов населения наших граждан трехвалентной гриппозной вакцинной. В прошлом году, напомню, было 72 миллиона привиты. Мы должны привить главную группу риска от коронавирусной инфекции. И, наверное, мы должны найти место в этой двуединой задаче и пневмококковой инфекции", - сказал Онищенко на Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням.Он также отметил, что не согласен с формулировкой, согласно которой России "удалось" создать вакцину от COVID-19. "Это закономерность того огромного фундамента, на котором все мы с вами стоим", - сказал Онищенко.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, госдума рф, геннадий онищенко, общество

Онищенко отметил необходимость привить от COVID-19 главную группу риска

13:52 07.09.2020
133
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Геннадий Онищенко. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что в этом сезоне необходимо привить от коронавирусной инфекции главную группу риска.
"В этом сезоне мы с вами должны поискать ответы на следующие вопросы: да, мы должны привить порядка 80-85, 90 миллионов населения наших граждан трехвалентной гриппозной вакцинной. В прошлом году, напомню, было 72 миллиона привиты. Мы должны привить главную группу риска от коронавирусной инфекции. И, наверное, мы должны найти место в этой двуединой задаче и пневмококковой инфекции", - сказал Онищенко на Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням.
Он также отметил, что не согласен с формулировкой, согласно которой России "удалось" создать вакцину от COVID-19. "Это закономерность того огромного фундамента, на котором все мы с вами стоим", - сказал Онищенко.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
200001
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоГосдума РФГеннадий ОнищенкоОбщество
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