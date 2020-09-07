https://ria.ru/20200907/koronavirus-1576874995.html

Онищенко отметил необходимость привить от COVID-19 главную группу риска

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что в этом сезоне необходимо привить от коронавирусной инфекции главную группу... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T13:52

2020-09-07T13:52

2020-09-07T13:52

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

госдума рф

геннадий онищенко

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Бывший главный санитарный врач РФ, депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Онищенко</a> считает, что в этом сезоне необходимо привить от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a> главную группу риска."В этом сезоне мы с вами должны поискать ответы на следующие вопросы: да, мы должны привить порядка 80-85, 90 миллионов населения наших граждан трехвалентной гриппозной вакцинной. В прошлом году, напомню, было 72 миллиона привиты. Мы должны привить главную группу риска от коронавирусной инфекции. И, наверное, мы должны найти место в этой двуединой задаче и пневмококковой инфекции", - сказал Онищенко на Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням.Он также отметил, что не согласен с формулировкой, согласно которой России "удалось" создать вакцину от COVID-19. "Это закономерность того огромного фундамента, на котором все мы с вами стоим", - сказал Онищенко.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, госдума рф, геннадий онищенко, общество