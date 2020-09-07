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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200907/koronavirus-1576869176.html
Найдено защищающее от заражения коронавирусом средство
Ученые обнаружили нанотела, которые могут максимально эффективно блокировать проникновение коронавируса SARS-CoV-2 в клетки. Результаты соответствующего... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T12:44
2020-09-07T13:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
открытия - риа наука
швеция
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Ученые обнаружили нанотела, которые могут максимально эффективно блокировать проникновение коронавируса SARS-CoV-2 в клетки. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале <a href="https://www.nature.com/ncomms/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Nature Communications</a>.Специалисты Каролинского университета в Швеции ввели южноамериканской ламе альпака шиповидный белок, с помощью которого коронавирус проникает в клетки организма, и через 60 дней образцы ее крови показали сильный иммунный ответ. После этого ученые клонировали и изучили последовательности нанотел из B-лимфоцитов животного, которые задействуются в продуцировании антител.В результате исследователи выявили тип нанотел Ty1, прикрепляющиеся к тем частям его шиповидного белка, которые связываются с рецептором ACE2, и с повышенной эффективностью предотвращают проникновение вируса в клетки организма.Ученые отмечают, что обнаруженные нанотела значительно меньше по размеру, чем обычные антитела, более просты и рентабельны в производстве, а также могут быть адаптированы человеком.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200901/koronavirus-1576566973.html
Так средство-то какое — альпаку завести? Кто не знает, это что-то типа ламы из Южной Америки.
30
Надо нашему «нанонисту» главному выделить несколько миллиардов под это.
15
6
швеция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
коронавирус covid-19, открытия - риа наука, швеция

Найдено защищающее от заражения коронавирусом средство

12:44 07.09.2020 (обновлено: 13:49 07.09.2020)
188747
© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкПрохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Мигель Кандела
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Ученые обнаружили нанотела, которые могут максимально эффективно блокировать проникновение коронавируса SARS-CoV-2 в клетки. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале Nature Communications.
Специалисты Каролинского университета в Швеции ввели южноамериканской ламе альпака шиповидный белок, с помощью которого коронавирус проникает в клетки организма, и через 60 дней образцы ее крови показали сильный иммунный ответ. После этого ученые клонировали и изучили последовательности нанотел из B-лимфоцитов животного, которые задействуются в продуцировании антител.
В результате исследователи выявили тип нанотел Ty1, прикрепляющиеся к тем частям его шиповидного белка, которые связываются с рецептором ACE2, и с повышенной эффективностью предотвращают проникновение вируса в клетки организма.
Ученые отмечают, что обнаруженные нанотела значительно меньше по размеру, чем обычные антитела, более просты и рентабельны в производстве, а также могут быть адаптированы человеком.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Открытия - РИА НаукаШвеция
Популярные комментарии
Так средство-то какое — альпаку завести? Кто не знает, это что-то типа ламы из Южной Америки.
7 сентября, 12:53
Себекхотеп IIIСебекхотеп III
6222000
Надо нашему «нанонисту» главному выделить несколько миллиардов под это.
7 сентября, 13:26
Олег 84Олег 84
2100102
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