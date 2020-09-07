https://ria.ru/20200907/koronavirus-1576869176.html

Найдено защищающее от заражения коронавирусом средство

Ученые обнаружили нанотела, которые могут максимально эффективно блокировать проникновение коронавируса SARS-CoV-2 в клетки. Результаты соответствующего... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T12:44

2020-09-07T12:44

2020-09-07T13:49

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

открытия - риа наука

швеция

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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Ученые обнаружили нанотела, которые могут максимально эффективно блокировать проникновение коронавируса SARS-CoV-2 в клетки. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале <a href="https://www.nature.com/ncomms/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Nature Communications</a>.Специалисты Каролинского университета в Швеции ввели южноамериканской ламе альпака шиповидный белок, с помощью которого коронавирус проникает в клетки организма, и через 60 дней образцы ее крови показали сильный иммунный ответ. После этого ученые клонировали и изучили последовательности нанотел из B-лимфоцитов животного, которые задействуются в продуцировании антител.В результате исследователи выявили тип нанотел Ty1, прикрепляющиеся к тем частям его шиповидного белка, которые связываются с рецептором ACE2, и с повышенной эффективностью предотвращают проникновение вируса в клетки организма.Ученые отмечают, что обнаруженные нанотела значительно меньше по размеру, чем обычные антитела, более просты и рентабельны в производстве, а также могут быть адаптированы человеком.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200901/koronavirus-1576566973.html

Себекхотеп III Так средство-то какое — альпаку завести? Кто не знает, это что-то типа ламы из Южной Америки. 30

Олег 84 Надо нашему «нанонисту» главному выделить несколько миллиардов под это. 15

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швеция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, открытия - риа наука, швеция