https://ria.ru/20200907/koronavirus-1576863293.html
Попова рассказала об очагах COVID-19 в медорганизациях
Почти 2 тысячи очагов коронавирусной инфекции зарегистрировано в России в организованных коллективах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T11:25
2020-09-07T11:25
2020-09-07T11:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Почти 2 тысячи очагов <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a> зарегистрировано в России в организованных коллективах, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."На сегодняшний день в стране нарастающим итогом зарегистрировано 1 988 эпидемических очагов в организованных коллективах, в которых пострадало почти 65 тысяч человек",- сказала Попова на Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням.Она отметила, что 985 очагов были в медорганизациях, 250 - в социальных учреждениях."На мой взгляд, это очень много. И это свидетельство того, что система госпитальных эпидемиологов не сработала",- подчеркнула Попова.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество