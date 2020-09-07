https://ria.ru/20200907/koronavirus-1576863293.html

Попова рассказала об очагах COVID-19 в медорганизациях

Почти 2 тысячи очагов коронавирусной инфекции зарегистрировано в России в организованных коллективах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T11:25

2020-09-07T11:25

2020-09-07T11:29

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Почти 2 тысячи очагов <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a> зарегистрировано в России в организованных коллективах, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."На сегодняшний день в стране нарастающим итогом зарегистрировано 1 988 эпидемических очагов в организованных коллективах, в которых пострадало почти 65 тысяч человек",- сказала Попова на Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням.Она отметила, что 985 очагов были в медорганизациях, 250 - в социальных учреждениях."На мой взгляд, это очень много. И это свидетельство того, что система госпитальных эпидемиологов не сработала",- подчеркнула Попова.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество