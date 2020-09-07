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Россия передала 35 странам тест-системы для диагностики коронавируса
Россия передала 35 странам тест-системы и реагенты для проведения 900 тысяч исследований на COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T10:39
2020-09-07T10:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Россия передала 35 странам тест-системы и реагенты для проведения 900 тысяч исследований на <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, сообщила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Поставка диагностических препаратов Роспотребнадзором. В общей сложности передано ПЦР тест-систем и реагентов на 900 000 исследований в 35 стран мира", - следует из презентации Поповой к выступлению на Всероссийском конгрессе по инфекционным заболеваниям.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Россия передала 35 странам тест-системы для диагностики коронавируса

10:39 07.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Россия передала 35 странам тест-системы и реагенты для проведения 900 тысяч исследований на COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Поставка диагностических препаратов Роспотребнадзором. В общей сложности передано ПЦР тест-систем и реагентов на 900 000 исследований в 35 стран мира", - следует из презентации Поповой к выступлению на Всероссийском конгрессе по инфекционным заболеваниям.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус - РИА Новости, 1920, 21.03.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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