https://ria.ru/20200907/koronavirus-1576859949.html
В России выявили 5185 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 5185 случаев COVID-19, умер 51 человек, выписались 2328, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T10:32
2020-09-07T10:32
2020-09-07T11:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> За сутки в России зарегистрировали 5185 случаев <u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></u>, умер 51 человек, выписались 2328, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Темп прироста держится на отметке 0,5%. Больше всего новых пациентов в Москве (690), Санкт-Петербурге (196) и Подмосковье (166). У 23,6% болезнь протекает без симптомов.Накануне сообщалось о 5195 случаях, 61 жертве заболевания и 2823 поправившихся. Всего за время эпидемии в России коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 1 030 690 человек, из них более 17,8 тысячи умерли, 843 тысячи с лишним вылечились.Во всем мире, по подсчетам <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/">ВОЗ</a>, число заболевших превысило 26,7 миллиона, как минимум 876 тысяч из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — <a href="https://ria.ru/location_United_States/">Соединенные Штаты</a>, Индия и Бразилия.Россия остается на четвертой строчке, далее следуют Перу, Колумбия, ЮАР, Мексика, Испания, Аргентина, Чили, Иран и Великобритания.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200707/1573859338.html
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество