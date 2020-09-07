https://ria.ru/20200907/koronavirus-1576859906.html
В России выписали 2328 человек после COVID-19 за сутки
За сутки в России после COVID-19 выписаны 2328 человек, за все время выздоровели более 843 тысяч, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T10:32
2020-09-07T10:32
2020-09-07T10:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в России после COVID-19 выписаны 2328 человек, за все время выздоровели более 843 тысяч, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 2328 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России - 843 277", - говорится в сообщении.В частности, 882 человека выздоровели в Москве, 174 - в Волгоградской области, 124 - в Ханты-Мансийском АО.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200907/vaktsina-1576858860.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19