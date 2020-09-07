https://ria.ru/20200907/koronavirus-1576858227.html

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько россиян переболели COVID-19

Более 0,6% от всего населения России переболели новой коронавирусной инфекцией, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T10:01

2020-09-07T10:01

2020-09-07T10:47

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

общество

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<strong>МОСКВА, 7 сен – РИА Новости.</strong> Более 0,6% от всего населения России переболели новой <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекцией</a>, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Сегодня в РФ – это чуть больше 0,6% от всего населения, которые имеют подтверждение новой коронавирусной инфекции за прошедшие месяцы, с 1 января текущего года", - сказала Попова на Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, общество