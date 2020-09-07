https://ria.ru/20200907/koronavirus-1576856256.html
В Москве 882 пациента излечились от коронавируса за сутки
Еще 882 пациента вылечились от коронавируса в Москве, общее число превысило 222 тысячи человека, сообщила журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T09:08
2020-09-07T09:08
2020-09-07T09:11
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Еще 882 пациента вылечились от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, общее число превысило 222 тысячи человека, сообщила журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>."Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 882 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 222 252", - сообщила вице-мэр.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, общество