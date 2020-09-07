https://ria.ru/20200907/koronavirus-1576854877.html

Индия вышла на второе место в мире по числу заболевших COVID-19

Индия вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом: заболевание выявили у более чем 4,2 миллиона человек, свидетельствуют данные... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T08:00

2020-09-07T08:00

2020-09-07T09:38

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

индия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576856064_0:0:3066:1724_1400x0_80_0_0_95d7677d43e66a340d357c7c2bddc3ad.jpg

<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 7 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индия</a> вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом: заболевание выявили у более чем 4,2 миллиона человек, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения и семейного благополучия страны и американского Института Джонса Хопкинса.В <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>, которая ранее находилась на второй строчке, — свыше 4,13 миллиона пациентов с COVID-19. Лидером остаются <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, где, по данным Института Джонса Хопкинса, 6,2 миллиона инфицированных.За минувшие сутки в Индии зарегистрировали рекордные 90,8 тысячи заразившихся, второй день подряд показатель превышает 90 тысяч (накануне было 90,6 тысячи). Выздоровели более 3,25 миллиона человек (77,31% от общего числа заболевших), лечение в больницах проходят свыше 882 тысяч пациентов (20,99%), погибли более 71,6 тысячи (1,7%).Как отмечает Министерство здравоохранения, показатель летальности в Индии ниже, чем в среднем в мире, и постоянно снижается. Кроме того, только 0,5% пациентов с COVID-19 находятся на искусственной вентиляции легких, два процента — в отделениях интенсивной терапии и менее 3,5% получают кислородную поддержку.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Всего в мире выявили около 26,7 миллиона случаев заражения, почти 876 тысяч человек скончались. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

3

индия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, индия, в мире