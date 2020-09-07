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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200907/koronavirus-1576854877.html
Индия вышла на второе место в мире по числу заболевших COVID-19
Индия вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом: заболевание выявили у более чем 4,2 миллиона человек, свидетельствуют данные... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T08:00
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распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
индия
в мире
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<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 7 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индия</a> вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом: заболевание выявили у более чем 4,2 миллиона человек, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения и семейного благополучия страны и американского Института Джонса Хопкинса.В <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>, которая ранее находилась на второй строчке, — свыше 4,13 миллиона пациентов с COVID-19. Лидером остаются <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, где, по данным Института Джонса Хопкинса, 6,2 миллиона инфицированных.За минувшие сутки в Индии зарегистрировали рекордные 90,8 тысячи заразившихся, второй день подряд показатель превышает 90 тысяч (накануне было 90,6 тысячи). Выздоровели более 3,25 миллиона человек (77,31% от общего числа заболевших), лечение в больницах проходят свыше 882 тысяч пациентов (20,99%), погибли более 71,6 тысячи (1,7%).Как отмечает Министерство здравоохранения, показатель летальности в Индии ниже, чем в среднем в мире, и постоянно снижается. Кроме того, только 0,5% пациентов с COVID-19 находятся на искусственной вентиляции легких, два процента — в отделениях интенсивной терапии и менее 3,5% получают кислородную поддержку.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Всего в мире выявили около 26,7 миллиона случаев заражения, почти 876 тысяч человек скончались. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, индия, в мире

Индия вышла на второе место в мире по числу заболевших COVID-19

08:00 07.09.2020 (обновлено: 09:38 07.09.2020)
8629
© REUTERS / Danish SiddiquiВрачи в защитных костюмах в больнице в Нью-Дели в Индии
Врачи в защитных костюмах в больнице в Нью-Дели в Индии - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© REUTERS / Danish Siddiqui
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 сен — РИА Новости. Индия вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом: заболевание выявили у более чем 4,2 миллиона человек, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения и семейного благополучия страны и американского Института Джонса Хопкинса.
В Бразилии, которая ранее находилась на второй строчке, — свыше 4,13 миллиона пациентов с COVID-19. Лидером остаются США, где, по данным Института Джонса Хопкинса, 6,2 миллиона инфицированных.
За минувшие сутки в Индии зарегистрировали рекордные 90,8 тысячи заразившихся, второй день подряд показатель превышает 90 тысяч (накануне было 90,6 тысячи).
Выздоровели более 3,25 миллиона человек (77,31% от общего числа заболевших), лечение в больницах проходят свыше 882 тысяч пациентов (20,99%), погибли более 71,6 тысячи (1,7%).
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23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Как отмечает Министерство здравоохранения, показатель летальности в Индии ниже, чем в среднем в мире, и постоянно снижается. Кроме того, только 0,5% пациентов с COVID-19 находятся на искусственной вентиляции легких, два процента — в отделениях интенсивной терапии и менее 3,5% получают кислородную поддержку.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Всего в мире выявили около 26,7 миллиона случаев заражения, почти 876 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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8665719
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИндияВ мире
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