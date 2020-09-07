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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200907/koronavirus-1576853831.html
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 27 миллионов
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 27 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T05:02
2020-09-07T05:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
весь мир
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Число выявленных случаев заражения <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> нового типа в мире превысило 27 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета на 4.28 мск, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 27 002 224. Скончались 882 053 пациента с COVID-19. Выздоровели за все время свыше 18 миллионов заболевших.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
весь мир
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Новости
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коронавирус covid-19, весь мир, в мире

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 27 миллионов

05:02 07.09.2020 (обновлено: 05:04 07.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 27 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета на 4.28 мск, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 27 002 224. Скончались 882 053 пациента с COVID-19. Выздоровели за все время свыше 18 миллионов заболевших.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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