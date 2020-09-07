https://ria.ru/20200907/koronavirus-1576853831.html

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 27 миллионов

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 27 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T05:02

2020-09-07T05:02

2020-09-07T05:04

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

весь мир

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Число выявленных случаев заражения <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> нового типа в мире превысило 27 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета на 4.28 мск, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 27 002 224. Скончались 882 053 пациента с COVID-19. Выздоровели за все время свыше 18 миллионов заболевших.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

весь мир

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, весь мир, в мире