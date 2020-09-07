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Эрсин Языджи: COVID-19 нашли у восьми прилетевших в Анталью россиян
После того как 10 августа возобновилось прерванное из-за пандемии авиасообщение между российскими аэропортами и турецкой Антальей, на курорт прибыли 336 тысяч... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T10:00
2020-09-07T10:08
россия
турция
интервью - авторы
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<em>После того как 10 августа возобновилось прерванное из-за пандемии авиасообщение между российскими аэропортами и турецкой Антальей, на курорт прибыли 336 тысяч российских туристов, у восьми из них был диагностирован <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a>. Насколько безопасен отдых в Анталье на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Турции и какие меры предпринимают местные власти в туристическом секторе в связи с этим, рассказал в интервью РИА Новости губернатор провинции <a href="https://ria.ru/person_ersin-yazydzhi" target="_blank">Эрсин Языджи</a>.</em><strong>— Сколько туристов из России прибыли в Анталью за последний месяц?</strong>— После возобновления авиарейсов с РФ 10 августа в нашу провинцию прибыло 336 409 россиян. За первые восемь месяцев общее количество российских гостей, прибывших в Анталию, составило 483 790, всего 1 558 737. <strong>— Число новых случаев коронавируса в Турции увеличивается. Какова ситуация с этим в Анталье? Не привело ли увеличение числа туристов после возобновления авиасообщения с РФ к росту случаев заболеваемости COVID-19?</strong>— На фоне туристического сезона по всей провинции Анталья наблюдается рост случаев коронавируса. Но с началом сезона были повышены как меры безопасности, так и контроль за их соблюдением.<strong>— Какие меры для защиты от инфекции применяются в туристическом секторе?</strong>— Наше министерство культуры и туризма совместно с министерствами здравоохранения, транспорта, внутренних и иностранных дел и при сотрудничестве с туристическим сектором приняло после начала пандемии программу сертификации безопасного туризма Турции. На ее основе был введен ряд мер, которые охватывают широкий спектр от транспорта до проживания и контроля состояния здоровья как туристов, так и сотрудников туристических объектов. Эта программа стала одним из первых таких примеров в мире. Аккредитационные компании, уполномоченные выдавать сертификат безопасного туризма, проводят проверку условий проживания и питания в отелях в соответствии с международными стандартами по разным критериям. Также проводится аудит гигиены и соответствия услуг объектов туристической сферы этим критериям. В рамках программы сертификации безопасного туризма на сегодняшний день в нашей провинции были сертифицированы более 400 объектов, и информация о них публикуется Агентством по продвижению и развитию Турции на сайте tga.gov.tr.Кроме того, в нашей провинции пациенты старше 65 лет с положительным ПЦР-тестом на коронавирус проходят стационарное лечение, если у них есть сопутствующие заболевания и изменения на компьютерной томографии легких. Больные в возрасте до 65 лет с положительным тестом без симптомов будут проживать в карантинном номере забронированного отеля. Мы договорились с представителями нашего турсектора о всяческой помощи нашим гостям, находящимся на карантине.<strong>— А каковы меры безопасности при авиаперелетах?</strong>— Информация из анкет, заполняемой во время полета, где указывается имя каждого пассажира, номер паспорта, отель, где он намерен остановиться в Турции, и место в самолете, направляется в управление здравоохранения провинции. Пассажиры, сидевшие на двух передних, двух боковых, двух задних и перекрестных рядах от больного с положительным тестом на коронавирус, и бортпроводники, обслуживающие этого человека, будут уведомлены и изолированы. Трансфер этих людей в отель будет осуществляться отдельными транспортными средствами и в масках. При этом постоянное тестирование будет проводиться не всем контактировавшим с больным, а только тем, у кого есть симптомы. Каждый отель с сертификатом безопасного туризма будет продолжать обслуживать изолированных гостей в изоляционных комнатах. Контактные лица будут изолированы в отеле в течение 14 дней, даже если результат теста отрицательный. Даже если турист, который контактировал с больным коронавирусной инфекцией, представил отрицательный результат теста, проведенного в России, он останется в изоляции в течение 14 дней. Если пассажир предоставил неверную информацию в анкете, он не будет привлечен к уголовной ответственности. <strong>— Действует ли в Анталье обязательный масочный режим на улицах, как в других турецких провинциях? </strong>— На курортах Антальи и Муглы носить маски необязательно.<strong>— Можно ли пройти тестирование на коронавирус в аэропорту Антальи? </strong>— В июле в международном аэропорту Антальи был создан медицинский центр, в состав которого входит пункт тестирования на СОVID-19 и лаборатория, оснащенная так же, как в турецких медучреждениях. Центр работает круглосуточно. Его услугами могут пользоваться как выезжающие за границу, так и гости, въезжающие в нашу страну из-за рубежа. Результаты тестирование доступны через личный кабинет на портале Минздрава Турции на трех языках. <strong>— Зарегистрированы ли случаи коронавируса у российских туристов? Что делают местные власти в такой ситуации?</strong><strong>— </strong>У российских туристов до сих пор было выявлено восемь случаев коронавируса, потребовавших лечения и последующего наблюдения. В случае, если у туристов есть жалобы на характерные симптомы коронавируса (кашель, лихорадка, затрудненное дыхание), им следует удалиться от других гостей, надеть медицинскую маску и обратиться к врачам. Те, кто живет в одном гостиничном номере с заболевшим, также должны надеть маски. Если они не сопровождают больного в медучреждение, то должны быть изолированы в своих номерах.Врач, к которому обратился заболевший, информирует об этом отдел инфекционных заболеваний департамента здравоохранения провинции, который определяет контакты больного и начинает необходимые процедуры мониторинга.При положительном тесте на COVID-19 пациент переводится в больницу. Его гостиничный номер проветривается в течение 24 часов, после чего тщательно обрабатывается дезинфекционными средствами. После этих процедур в комнату заселяют новых клиентов.
https://ria.ru/20200902/koronavirus-1576651266.html
https://ria.ru/20200902/vaktsina-1576651827.html
https://ria.ru/20200903/turtsiya-1576668251.html
https://ria.ru/20200831/turtsiya-1576524691.html
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россия, турция, интервью - авторы

Эрсин Языджи: COVID-19 нашли у восьми прилетевших в Анталью россиян

10:00 07.09.2020 (обновлено: 10:08 07.09.2020)
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© РИА Новости / Мустафа Далпальта / Перейти в фотобанкПервые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию
Первые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Мустафа Далпальта
Перейти в фотобанк
После того как 10 августа возобновилось прерванное из-за пандемии авиасообщение между российскими аэропортами и турецкой Антальей, на курорт прибыли 336 тысяч российских туристов, у восьми из них был диагностирован COVID-19. Насколько безопасен отдых в Анталье на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Турции и какие меры предпринимают местные власти в туристическом секторе в связи с этим, рассказал в интервью РИА Новости губернатор провинции Эрсин Языджи.
— Сколько туристов из России прибыли в Анталью за последний месяц?
— После возобновления авиарейсов с РФ 10 августа в нашу провинцию прибыло 336 409 россиян. За первые восемь месяцев общее количество российских гостей, прибывших в Анталию, составило 483 790, всего 1 558 737.
— Число новых случаев коронавируса в Турции увеличивается. Какова ситуация с этим в Анталье? Не привело ли увеличение числа туристов после возобновления авиасообщения с РФ к росту случаев заболеваемости COVID-19?
— На фоне туристического сезона по всей провинции Анталья наблюдается рост случаев коронавируса. Но с началом сезона были повышены как меры безопасности, так и контроль за их соблюдением.
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— Какие меры для защиты от инфекции применяются в туристическом секторе?
— Наше министерство культуры и туризма совместно с министерствами здравоохранения, транспорта, внутренних и иностранных дел и при сотрудничестве с туристическим сектором приняло после начала пандемии программу сертификации безопасного туризма Турции. На ее основе был введен ряд мер, которые охватывают широкий спектр от транспорта до проживания и контроля состояния здоровья как туристов, так и сотрудников туристических объектов. Эта программа стала одним из первых таких примеров в мире.
Аккредитационные компании, уполномоченные выдавать сертификат безопасного туризма, проводят проверку условий проживания и питания в отелях в соответствии с международными стандартами по разным критериям. Также проводится аудит гигиены и соответствия услуг объектов туристической сферы этим критериям. В рамках программы сертификации безопасного туризма на сегодняшний день в нашей провинции были сертифицированы более 400 объектов, и информация о них публикуется Агентством по продвижению и развитию Турции на сайте tga.gov.tr.
Кроме того, в нашей провинции пациенты старше 65 лет с положительным ПЦР-тестом на коронавирус проходят стационарное лечение, если у них есть сопутствующие заболевания и изменения на компьютерной томографии легких. Больные в возрасте до 65 лет с положительным тестом без симптомов будут проживать в карантинном номере забронированного отеля. Мы договорились с представителями нашего турсектора о всяческой помощи нашим гостям, находящимся на карантине.
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— А каковы меры безопасности при авиаперелетах?
— Информация из анкет, заполняемой во время полета, где указывается имя каждого пассажира, номер паспорта, отель, где он намерен остановиться в Турции, и место в самолете, направляется в управление здравоохранения провинции. Пассажиры, сидевшие на двух передних, двух боковых, двух задних и перекрестных рядах от больного с положительным тестом на коронавирус, и бортпроводники, обслуживающие этого человека, будут уведомлены и изолированы. Трансфер этих людей в отель будет осуществляться отдельными транспортными средствами и в масках. При этом постоянное тестирование будет проводиться не всем контактировавшим с больным, а только тем, у кого есть симптомы. Каждый отель с сертификатом безопасного туризма будет продолжать обслуживать изолированных гостей в изоляционных комнатах.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкРоссийские туристы в Анталье
Российские туристы в Анталье - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Российские туристы в Анталье
Контактные лица будут изолированы в отеле в течение 14 дней, даже если результат теста отрицательный. Даже если турист, который контактировал с больным коронавирусной инфекцией, представил отрицательный результат теста, проведенного в России, он останется в изоляции в течение 14 дней. Если пассажир предоставил неверную информацию в анкете, он не будет привлечен к уголовной ответственности.
— Действует ли в Анталье обязательный масочный режим на улицах, как в других турецких провинциях?
— На курортах Антальи и Муглы носить маски необязательно.
— Можно ли пройти тестирование на коронавирус в аэропорту Антальи?
— В июле в международном аэропорту Антальи был создан медицинский центр, в состав которого входит пункт тестирования на СОVID-19 и лаборатория, оснащенная так же, как в турецких медучреждениях. Центр работает круглосуточно. Его услугами могут пользоваться как выезжающие за границу, так и гости, въезжающие в нашу страну из-за рубежа. Результаты тестирование доступны через личный кабинет на портале Минздрава Турции на трех языках.
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— Зарегистрированы ли случаи коронавируса у российских туристов? Что делают местные власти в такой ситуации?
У российских туристов до сих пор было выявлено восемь случаев коронавируса, потребовавших лечения и последующего наблюдения. В случае, если у туристов есть жалобы на характерные симптомы коронавируса (кашель, лихорадка, затрудненное дыхание), им следует удалиться от других гостей, надеть медицинскую маску и обратиться к врачам. Те, кто живет в одном гостиничном номере с заболевшим, также должны надеть маски. Если они не сопровождают больного в медучреждение, то должны быть изолированы в своих номерах.
Врач, к которому обратился заболевший, информирует об этом отдел инфекционных заболеваний департамента здравоохранения провинции, который определяет контакты больного и начинает необходимые процедуры мониторинга.
При положительном тесте на COVID-19 пациент переводится в больницу. Его гостиничный номер проветривается в течение 24 часов, после чего тщательно обрабатывается дезинфекционными средствами. После этих процедур в комнату заселяют новых клиентов.
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