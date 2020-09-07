https://ria.ru/20200907/koltakov-1576890261.html
Умер актер Сергей Колтаков
Актер Сергей Колтаков умер на 65-м году жизни, сообщил артист Семен Слепаков в своем инстаграме. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T17:11
2020-09-07T17:11
2020-09-07T17:41
культура
семен слепаков
гитис
георгий юнгвальд-хилькевич
владимир хотиненко
общество
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Актер Сергей Колтаков умер на 65-м году жизни, сообщил артист <a href="http://ria.ru/person_Semen_Slepakov/" target="_blank" data-auto="true">Семен Слепаков</a> в своем <a href="https://www.instagram.com/slepakovsemyon/" target="_blank" rel="nofollow noopener">инстаграме</a>."Умер гениальный артист и потрясающий человек — Сергей Михайлович Колтаков. Тонкий, умный, талантливый, бесстрашный, с великолепным чувством юмора. Прощайте, Сергей Михайлович! Вас будет очень сильно не хватать", — написал Слепаков.Сергей Колтаков — советский и российский актер. Родился 10 декабря 1955 года, окончил актерский факультет <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_universitet_teatralnogo_iskusstva_GITIS/" target="_blank" data-auto="true">ГИТИС</a>. Снимался в таких картинах, как "Зеркало для героя" режиссера <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_KHotinenko/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Хотиненко</a>, "Искусство жить в Одессе" <a href="http://ria.ru/person_Georgijj_JUngvald_khilkevich/" target="_blank" data-auto="true">Георгия Юнгвальд-Хилькевича</a>, "Армавир" <a href="http://ria.ru/person_Vadim_Abdrashitov/" target="_blank" data-auto="true">Вадима Абдрашитова</a> и других.
Сергей Радионов
Настоящий артист. Недооцененнный. Зеркало для героя. Так близко.
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Антивирус
Ну и где якобы увеличивающаяся продолжительность жизни? Вот он, реальный возраст дожития. До пенсии теперь никто не доживет, что власти и добивались.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
семен слепаков, гитис, георгий юнгвальд-хилькевич, владимир хотиненко, общество