https://ria.ru/20200907/koltakov-1576890261.html

Умер актер Сергей Колтаков

Актер Сергей Колтаков умер на 65-м году жизни, сообщил артист Семен Слепаков в своем инстаграме. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T17:11

2020-09-07T17:11

2020-09-07T17:41

культура

семен слепаков

гитис

георгий юнгвальд-хилькевич

владимир хотиненко

общество

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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Актер Сергей Колтаков умер на 65-м году жизни, сообщил артист <a href="http://ria.ru/person_Semen_Slepakov/" target="_blank" data-auto="true">Семен Слепаков</a> в своем <a href="https://www.instagram.com/slepakovsemyon/" target="_blank" rel="nofollow noopener">инстаграме</a>."Умер гениальный артист и потрясающий человек — Сергей Михайлович Колтаков. Тонкий, умный, талантливый, бесстрашный, с великолепным чувством юмора. Прощайте, Сергей Михайлович! Вас будет очень сильно не хватать", — написал Слепаков.Сергей Колтаков — советский и российский актер. Родился 10 декабря 1955 года, окончил актерский факультет <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_universitet_teatralnogo_iskusstva_GITIS/" target="_blank" data-auto="true">ГИТИС</a>. Снимался в таких картинах, как "Зеркало для героя" режиссера <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_KHotinenko/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Хотиненко</a>, "Искусство жить в Одессе" <a href="http://ria.ru/person_Georgijj_JUngvald_khilkevich/" target="_blank" data-auto="true">Георгия Юнгвальд-Хилькевича</a>, "Армавир" <a href="http://ria.ru/person_Vadim_Abdrashitov/" target="_blank" data-auto="true">Вадима Абдрашитова</a> и других.

Сергей Радионов Настоящий артист. Недооцененнный. Зеркало для героя. Так близко. 16

Антивирус Ну и где якобы увеличивающаяся продолжительность жизни? Вот он, реальный возраст дожития. До пенсии теперь никто не доживет, что власти и добивались. 13

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

семен слепаков, гитис, георгий юнгвальд-хилькевич, владимир хотиненко, общество