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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200907/kolesnikova-1576896902.html
Член совета оппозиции рассказал о задержании Колесниковой
Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова была задержана около почты, когда пошла за уведомлениями из КГБ и МВД, рассказал РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T18:43
2020-09-07T18:43
протесты в белоруссии
мария колесникова
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 7 сен - РИА Новости.</strong> Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова была задержана около почты, когда пошла за уведомлениями из КГБ и МВД, рассказал ее коллега по совету Максим Знак.Днем в понедельник Координационный совет на своих ресурсах распространил видео с предположительным задержанием <a href="https://ria.ru/person_mariya-kolesnikova" target="_blank">Колесниковой</a>, состоявшимся утром. Видео было снято на регистратор автомобиля, проезжавшего по улице Ленина - на нем видно, как неизвестные сажают человека, предположительно, Колесникову, в микроавтобус. Это произошло в 10.02 (совпадает с мск) около здания Национального художественного музея Белоруссии.По словам члена президиума совета, "до почты она не дошла"."Как говорят очевидцы, ее поместили в бусик (микроавтобус), на котором было написано "Связь", и она отбыла в неизвестном направлении. С этого момента прошло более восьми часов, но мы до сих пор не знаем ни где находится Мария, ни что с ней происходит", - добавил Знак.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200907/oppozitsiya-1576875428.html
https://ria.ru/20200907/kolesnikova-1576873196.html
На Западе такой "Совет оппозиции" незаконен и его члены подлежат задержанию. Воспользуйся опытом Запада, Белоруссия.
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РИА Новости
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мария колесникова, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Член совета оппозиции рассказал о задержании Колесниковой

18:43 07.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЧлен президиума оппозиционного координационного совета Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
Член президиума оппозиционного координационного совета Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МИНСК, 7 сен - РИА Новости. Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова была задержана около почты, когда пошла за уведомлениями из КГБ и МВД, рассказал ее коллега по совету Максим Знак.
Днем в понедельник Координационный совет на своих ресурсах распространил видео с предположительным задержанием Колесниковой, состоявшимся утром. Видео было снято на регистратор автомобиля, проезжавшего по улице Ленина - на нем видно, как неизвестные сажают человека, предположительно, Колесникову, в микроавтобус. Это произошло в 10.02 (совпадает с мск) около здания Национального художественного музея Белоруссии.

"Мария Колесникова сегодня пошла на почту. Мы договаривались, что она зайдет на почту, чтобы забрать письмо, которое пришло из Центрального РУВД - предположительно, это протокол об административном правонарушении... Участие в несанкционированном митинге 30 августа. И еще какое-то письмо из КГБ", - рассказал Знак в ходе своей прямой линии на Youtube.

По словам члена президиума совета, "до почты она не дошла".
"Как говорят очевидцы, ее поместили в бусик (микроавтобус), на котором было написано "Связь", и она отбыла в неизвестном направлении. С этого момента прошло более восьми часов, но мы до сих пор не знаем ни где находится Мария, ни что с ней происходит", - добавил Знак.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииМария КолесниковаАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
На Западе такой "Совет оппозиции" незаконен и его члены подлежат задержанию. Воспользуйся опытом Запада, Белоруссия.
7 сентября, 18:57
ЛГЛето Господне
2000004
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