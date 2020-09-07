https://ria.ru/20200907/kolesnikova-1576893171.html

Родственники Колесниковой подадут заявление о ее пропаже

Родственники пропавшей в Минске члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой подадут в милицию заявление о ее пропаже, сообщила РИА... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T17:52

2020-09-07T17:52

2020-09-07T17:52

протесты в белоруссии

мария колесникова

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 7 сен - РИА Новости.</strong> Родственники пропавшей в <a href="https://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минске</a> члена президиума Координационного совета оппозиции <a href="https://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank">Марии Колесниковой</a> подадут в милицию заявление о ее пропаже, сообщила РИА Новости ее адвокат Людмила Казак.В понедельник пресс-служба совета оппозиции сообщила, что три представителя совета не выходят на связь, адвокаты занимаются их поиском. Это Колесникова, исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков. До этого некоторые белорусские СМИ сообщили, что Колесникова якобы была похищена неизвестными в центре Минска. В минской милиции, МВД Белоруссии и Комитете госконтроля РИА Новости заявили, что не располагают информацией о задержании представителей координационного совета. Пресс-служба КГБ Белоруссии недоступна для комментариев."Намерены подать сейчас заявление об исчезновении... Родственники должны обратиться", - сообщила РИА Новости Казак. По ее словам, с утра понедельника нет информации о местонахождении оппозиционерки.Со своей стороны, член президиума совета оппозиции Максим Знак сообщил РИА Новости, что для установления местонахождения Колесниковой ее защитники обратятся к правоохранительным органам. "Если в ближайшее время не будет выяснено местонахождение, то все возможности для поиска будут предприняты", - сказал он.Ранее представители оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, не согласные с итогами выборов президента, по инициативе экс-кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200907/oppozitsiya-1576875428.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200907/kolesnikova-1576875365.html

Денис Валерьевич По собственной инициативе она скрылась, Луке невыгодно ее трогать, наоборот. Так что провокация всё это 17

Александр Невский "...подадут в милицию заявление о ее пропаже..." - Какая милиция, вы что? Это ж её злейшие враги, обращаться за помощью к врагам? Бегите в Литву, Польшу, они должны знать всё. Они говорили всем, тем же спецназовцам и милиционерам, что помогут. и деньгами обеспечат, и квартиру дадут. Может ей квартиру дали, и она новоселье отмечает? 17

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минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире