Родственники Колесниковой подадут заявление о ее пропаже
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
МИНСК, 7 сен - РИА Новости. Родственники пропавшей в Минске члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой подадут в милицию заявление о ее пропаже, сообщила РИА Новости ее адвокат Людмила Казак.
В понедельник пресс-служба совета оппозиции сообщила, что три представителя совета не выходят на связь, адвокаты занимаются их поиском. Это Колесникова, исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков. До этого некоторые белорусские СМИ сообщили, что Колесникова якобы была похищена неизвестными в центре Минска. В минской милиции, МВД Белоруссии и Комитете госконтроля РИА Новости заявили, что не располагают информацией о задержании представителей координационного совета. Пресс-служба КГБ Белоруссии недоступна для комментариев.
"Намерены подать сейчас заявление об исчезновении... Родственники должны обратиться", - сообщила РИА Новости Казак. По ее словам, с утра понедельника нет информации о местонахождении оппозиционерки.
Со своей стороны, член президиума совета оппозиции Максим Знак сообщил РИА Новости, что для установления местонахождения Колесниковой ее защитники обратятся к правоохранительным органам. "Если в ближайшее время не будет выяснено местонахождение, то все возможности для поиска будут предприняты", - сказал он.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.