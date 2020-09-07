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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200907/kolesnikova-1576865178.html
В совете белорусской оппозиции заявили о задержании Марии Колесниковой
Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак заявил, что получил от сторонников сведения о том, что одна из лидеров оппозиции Мария РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T11:52
2020-09-07T20:20
александр лукашенко
протесты в белоруссии
мария колесникова
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 7 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак заявил, что получил от сторонников сведения о том, что одна из лидеров оппозиции <a href="https://ria.ru/person_mariya-kolesnikova" target="_blank">Мария Колесникова</a> задержана.По его словам, якобы сразу несколько членов команды КС перестали выходить на связь. Он добавил, что ситуацию пытаются прояснить в МВД.На уточняющий вопрос, попытался ли он прояснить ситуацию в МВД, адвокат ответил: "В процессе".Белорусские СМИ сообщили, что Колесникову якобы похитили неизвестные в центре Минска.В пресс-службе КС, в свою очередь, заявили, что не выходят на связь три представителя совета. Помимо Колесниковой, это исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков.В МВД заявили, что не имеют информации о задержании представителей оппозиции. Комитет госконтроля также не располагает этой информацией.Ситуация в БелоруссииПредставители оппозиции, отказавшиеся признать итоги выборов президента, заявили о создании КС по "транзиту власти". Генеральная прокуратура республики возбудила дело по статье, санкция которой предусматривает до пяти лет колонии. В ведомстве заявили, что деятельность КС нацелена на захват власти и причинение вреда национальной безопасности <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы являются законными и основаны на Конституции.После выборов президента, на которых победил действующий лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, начались протестные акции по всей стране. В первые дни они подавлялись сотрудниками правоохранительных органов. Для пресечения выступлений протестующих, не согласных с объявленными итогами, применяли спецсредства. Затем разгонять митинги и применять силовые методы прекратили.По официальной информации, за первые дни были задержаны более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, в том числе свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти подтвердили официально гибель троих протестующих. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200905/belorussiya-1576822127.html
https://ria.ru/20200901/kolesnikova-1576559392.html
Давно пора было, дело по Статье 361 УК РБ заведено.
42
Типовая провокация. Прозападная антигосударственная оппозиция разыгрывает провокации как театральный спектакль, это заранее продуманный и заготовленный фейк для камер иностранных журналистов. И сразу в иноСМИ подымается визг и истерика. Таковы типичные методики и технологии лжи и клеветы в инф. войне глобалистских западных элит по разрушению национальных государств при мировом господстве.
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белоруссия
РИА Новости
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александр лукашенко, мария колесникова, белоруссия, в мире

В совете белорусской оппозиции заявили о задержании Марии Колесниковой

11:52 07.09.2020 (обновлено: 20:20 07.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредставитель предвыборного штаба незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико Мария Колесникова на пресс-конференции членов Координационного совета оппозиции
Представитель предвыборного штаба незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико Мария Колесникова на пресс-конференции членов Координационного совета оппозиции - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МИНСК, 7 сен — РИА Новости. Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак заявил, что получил от сторонников сведения о том, что одна из лидеров оппозиции Мария Колесникова задержана.
По его словам, якобы сразу несколько членов команды КС перестали выходить на связь. Он добавил, что ситуацию пытаются прояснить в МВД.

"От пресс-секретаря КС Антона Родненкова поступила информация о задержании Колесниковой. Связи с ним теперь нет. До других членов команды дозвониться не можем", — сказал Знак РИА Новости.

На уточняющий вопрос, попытался ли он прояснить ситуацию в МВД, адвокат ответил: "В процессе".
Белорусские СМИ сообщили, что Колесникову якобы похитили неизвестные в центре Минска.
В пресс-службе КС, в свою очередь, заявили, что не выходят на связь три представителя совета. Помимо Колесниковой, это исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков.
В МВД заявили, что не имеют информации о задержании представителей оппозиции. Комитет госконтроля также не располагает этой информацией.
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Ситуация в Белоруссии

Представители оппозиции, отказавшиеся признать итоги выборов президента, заявили о создании КС по "транзиту власти". Генеральная прокуратура республики возбудила дело по статье, санкция которой предусматривает до пяти лет колонии. В ведомстве заявили, что деятельность КС нацелена на захват власти и причинение вреда национальной безопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы являются законными и основаны на Конституции.
После выборов президента, на которых победил действующий лидер Александр Лукашенко, начались протестные акции по всей стране. В первые дни они подавлялись сотрудниками правоохранительных органов. Для пресечения выступлений протестующих, не согласных с объявленными итогами, применяли спецсредства. Затем разгонять митинги и применять силовые методы прекратили.
По официальной информации, за первые дни были задержаны более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, в том числе свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти подтвердили официально гибель троих протестующих.
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83602417
Обсудить 25
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМария КолесниковаБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Давно пора было, дело по Статье 361 УК РБ заведено.
7 сентября, 12:00
Владимир Ф. БыченковВладимир Ф. Быченков
3500007
Типовая провокация. Прозападная антигосударственная оппозиция разыгрывает провокации как театральный спектакль, это заранее продуманный и заготовленный фейк для камер иностранных журналистов. И сразу в иноСМИ подымается визг и истерика. Таковы типичные методики и технологии лжи и клеветы в инф. войне глобалистских западных элит по разрушению национальных государств при мировом господстве.
7 сентября, 12:12
Игорь СоколовИгорь Соколов
1900003
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