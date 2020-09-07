https://ria.ru/20200907/kolesnikova-1576865178.html
В совете белорусской оппозиции заявили о задержании Марии Колесниковой
Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак заявил, что получил от сторонников сведения о том, что одна из лидеров оппозиции Мария РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T11:52
2020-09-07T11:52
2020-09-07T20:20
александр лукашенко
протесты в белоруссии
мария колесникова
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 7 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак заявил, что получил от сторонников сведения о том, что одна из лидеров оппозиции <a href="https://ria.ru/person_mariya-kolesnikova" target="_blank">Мария Колесникова</a> задержана.По его словам, якобы сразу несколько членов команды КС перестали выходить на связь. Он добавил, что ситуацию пытаются прояснить в МВД.На уточняющий вопрос, попытался ли он прояснить ситуацию в МВД, адвокат ответил: "В процессе".Белорусские СМИ сообщили, что Колесникову якобы похитили неизвестные в центре Минска.В пресс-службе КС, в свою очередь, заявили, что не выходят на связь три представителя совета. Помимо Колесниковой, это исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков.В МВД заявили, что не имеют информации о задержании представителей оппозиции. Комитет госконтроля также не располагает этой информацией.Ситуация в БелоруссииПредставители оппозиции, отказавшиеся признать итоги выборов президента, заявили о создании КС по "транзиту власти". Генеральная прокуратура республики возбудила дело по статье, санкция которой предусматривает до пяти лет колонии. В ведомстве заявили, что деятельность КС нацелена на захват власти и причинение вреда национальной безопасности <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы являются законными и основаны на Конституции.После выборов президента, на которых победил действующий лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, начались протестные акции по всей стране. В первые дни они подавлялись сотрудниками правоохранительных органов. Для пресечения выступлений протестующих, не согласных с объявленными итогами, применяли спецсредства. Затем разгонять митинги и применять силовые методы прекратили.По официальной информации, за первые дни были задержаны более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, в том числе свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти подтвердили официально гибель троих протестующих. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200905/belorussiya-1576822127.html
https://ria.ru/20200901/kolesnikova-1576559392.html
Владимир Ф. Быченков
Давно пора было, дело по Статье 361 УК РБ заведено.
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Игорь Соколов
Типовая провокация. Прозападная антигосударственная оппозиция разыгрывает провокации как театральный спектакль, это заранее продуманный и заготовленный фейк для камер иностранных журналистов. И сразу в иноСМИ подымается визг и истерика. Таковы типичные методики и технологии лжи и клеветы в инф. войне глобалистских западных элит по разрушению национальных государств при мировом господстве.
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белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, мария колесникова, белоруссия, в мире
МИНСК, 7 сен — РИА Новости.
Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак заявил, что получил от сторонников сведения о том, что одна из лидеров оппозиции Мария Колесникова
задержана.
По его словам, якобы сразу несколько членов команды КС перестали выходить на связь. Он добавил, что ситуацию пытаются прояснить в МВД.
"От пресс-секретаря КС Антона Родненкова поступила информация о задержании Колесниковой. Связи с ним теперь нет. До других членов команды дозвониться не можем", — сказал Знак РИА Новости.
На уточняющий вопрос, попытался ли он прояснить ситуацию в МВД, адвокат ответил: "В процессе".
Белорусские СМИ сообщили, что Колесникову якобы похитили неизвестные в центре Минска.
В пресс-службе КС, в свою очередь, заявили, что не выходят на связь три представителя совета. Помимо Колесниковой, это исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков.
В МВД заявили, что не имеют информации о задержании представителей оппозиции. Комитет госконтроля также не располагает этой информацией.
Ситуация в Белоруссии
Представители оппозиции, отказавшиеся признать итоги выборов президента, заявили о создании КС по "транзиту власти". Генеральная прокуратура республики возбудила дело по статье, санкция которой предусматривает до пяти лет колонии. В ведомстве заявили, что деятельность КС нацелена на захват власти и причинение вреда национальной безопасности Белоруссии
. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы являются законными и основаны на Конституции.
После выборов президента, на которых победил действующий лидер Александр Лукашенко
, начались протестные акции по всей стране. В первые дни они подавлялись сотрудниками правоохранительных органов. Для пресечения выступлений протестующих, не согласных с объявленными итогами, применяли спецсредства. Затем разгонять митинги и применять силовые методы прекратили.
По официальной информации, за первые дни были задержаны более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, в том числе свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти подтвердили официально гибель троих протестующих.
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