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https://ria.ru/20200907/klyuev-1576858569.html
Ученик Клюева рассказал о происхождении фразы "Египетская сила"
Актер Дмитрий Корепин, учившийся в Высшем театральном училище имени Щепкина у Бориса Клюева, рассказал "Собеседнику" о происхождении знаменитой фразы артиста. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T10:07
2020-09-07T10:25
культура
умер борис клюев
борис клюев
высшее театральное училище имени щепкина
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Актер Дмитрий Корепин, учившийся в <a href="http://ria.ru/organization_Teatralnoe_uchilishhe_imeni_SHHepkina/" target="_blank" data-auto="true">Высшем театральном училище имени Щепкина</a> у <a href="http://ria.ru/person_Boris_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Бориса Клюева</a>, рассказал "<a href="https://sobesednik.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Собеседнику</a>" о происхождении знаменитой фразы артиста.По его словам, выражение придумал лично Клюев, произнося вместо "г" букву "б".Корепин отметил, что его педагог бережно относился к архаизмам и особенностям произношения некоторых слов.Народный артист Борис Клюев, один из ведущих актеров Малого театра, скончался во вторник на 77-м году жизни. С 2018 года он боролся с онкологическим заболеванием.
https://ria.ru/20200902/klyuev-1576611498.html
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умер борис клюев, борис клюев, высшее театральное училище имени щепкина

Ученик Клюева рассказал о происхождении фразы "Египетская сила"

10:07 07.09.2020 (обновлено: 10:25 07.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктер Борис Клюев во время экскурсии для представителей средств массовой информации по Малому театру, приуроченной к 195-летию театра
Актер Борис Клюев во время экскурсии для представителей средств массовой информации по Малому театру, приуроченной к 195-летию театра - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Актер Дмитрий Корепин, учившийся в Высшем театральном училище имени Щепкина у Бориса Клюева, рассказал "Собеседнику" о происхождении знаменитой фразы артиста.
По его словам, выражение придумал лично Клюев, произнося вместо "г" букву "б".
Корепин отметил, что его педагог бережно относился к архаизмам и особенностям произношения некоторых слов.

"Работай на перспективу", – говорил он своим студентам с мягкой буковой "р", звучало это как "переспектива". Коллоквиум он называл "коллеквиум", — вспоминает собеседник издания.

Народный артист Борис Клюев, один из ведущих актеров Малого театра, скончался во вторник на 77-м году жизни. С 2018 года он боролся с онкологическим заболеванием.
Актер Борис Клюев с призом за лучшую мужскую роль в телевизионном фильме на церемонии вручения премии ТЭФИ-2011 - Лица - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
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28611103
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КультураУмер Борис КлюевБорис КлюевВысшее театральное училище имени Щепкина
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