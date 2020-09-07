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Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне
Китайское и американское экспертные сообщества обсуждают сообщения о том, что Пекин собирается ответить на санкции США продажей 20% своего "триллионного"... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T08:00
2020-09-07T09:17
nikkei
дональд трамп
федеральная резервная система сша
джо байден
китай
сша
авторы
мнение - авторы
экономика
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Китайское и американское экспертные сообщества обсуждают сообщения о том, что <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекин</a> собирается ответить на санкции США продажей 20% своего "триллионного" портфеля американских государственных облигаций. Спектр мнений о том, насколько вероятным и эффективным будет такое "финансовое наказание" <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a> со стороны его крупнейшего внешнего кредитора, очень широкий. В зависимости от политической ориентации и национальной принадлежности тех, кто комментирует эту китайскую угрозу, последствия ее воплощения в жизнь представляются или "мелочью, на которую <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> даже не обратят внимания", или настоящим апокалипсисом на американских финансовых рынках. Наиболее вероятный сценарий развития событий находится где-то между этими экстремумами, и для того, чтобы понять реальную ситуацию, нужно слегка абстрагироваться от краткосрочных последствий и посмотреть на некоторые долгосрочные тенденции.Влиятельное гонконгское издание <a href="https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3100307/china-may-ditch-us-treasuries-decoupling-risk-looms-global" target="_blank" rel="nofollow noopener">South China Morning Post</a> описывает предполагаемое "наказание Соединенных Штатов" через продажу части американских облигаций следующим образом: "Китай может постепенно сократить свой портфель ценных бумаг казначейства США примерно на 20 процентов — до 800 миллиардов долларов, поскольку Пекин продолжает взвешивать варианты защиты от напряженности с Вашингтоном, сообщило в пятницу государственное издание Global Times. &lt;...&gt; В <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a> давно обсуждается, следует ли отказаться от казначейских облигаций Соединенных Штатов, чтобы нанести ущерб экономике США, но растущий риск финансовых санкций со стороны Вашингтона, включая возможный арест китайских активов в Соединенных Штатах, оживил (эту. — Прим. ред.) дискуссию".Если смотреть на ситуацию с точки зрения именно нанесения прямого ущерба экономике США и американским финансовым рынкам, то (к сожалению) нужно самым решительным образом согласиться с теми американскими экспертами, которые считают, что продажа 20% или даже 50% китайского портфеля не станут катастрофой для Белого дома. Причина заключается в банальной математике: бюджетный дефицит Соединенных Штатов только за 2020 год, по <a href="https://www.cbo.gov/topics/budget" target="_blank" rel="nofollow noopener">официальной оценке</a> конгресса, составит 3,3 триллиона долларов. На этом фоне — даже если Федрезерву придется дополнительно напечатать 200 миллиардов долларов, чтобы выкупить с рынка те самые облигации, которые китайцы будут на рынок выбрасывать, — в краткосрочной перспективе ничего не изменится. Американская финансовая система в эпоху эпидемии Covid-19 управляется в режиме, который лучше всего описывает украинская присказка "сгорел сарай — гори и хата", и дополнительные 200 или даже 500 миллиардов долларов ничего не изменят. Но эта американская неуязвимость призрачна, если перестать концентрироваться на Вашингтоне и посмотреть на ситуацию на более высоком уровне.Все привилегии, которые Соединенные Штаты получают благодаря тому, что доллар — главная мировая валюта, связаны с двумя факторами. Первый: на доллары есть огромный спрос вне США и второй — Штаты целенаправленно уничтожают тех политиков (иногда вместе с их странами), которые пытаются идти по пути дедолларизации своих внешнеторговых связей. Один из значимых источников спроса на доллары — спрос центральных банков и министерств финансов других стран, которым нужны долларовые валютные резервы (обычно в виде американских государственных облигаций) для того, чтобы поддерживать доверие своих граждан и иностранных инвесторов к собственным национальным валютам. Эту ситуацию можно сформулировать очень грубо, но наглядно: вся суть мировой финансовой системы за последние 50 лет свелась к тому, что только наличие долларовых облигаций в валютных резервах является гарантией сохранения ценности конкретной национальной валюты, а значит, страны, желающие иметь стабильную валюту, буквально были вынуждены кредитовать американский бюджет, причем не всегда на выгодных условиях.Соответственно, действия КНР по сбросу из своих валютных резервов американских облигаций будут иметь ключевое значение не для нанесения немедленного ущерба США, а как маркер демонтажа существующей мировой финансовой системы. Ибо если Китай сможет спокойно функционировать без американских облигаций в золотовалютных резервах, а юань не превратится в тыкву одновременно с продажей последней облигации американского <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфина</a>, то это значит, что самая крупная (по ППС) экономика планеты и ключевой игрок международной торговли в значительной мере (хотя и не полностью) избавился от долларовой зависимости. И вот это будет для США гораздо большей проблемой, чем любая краткосрочная турбулентность на рынке облигаций, которая может возникнуть сразу после того, как Пекин официально объявит о продаже части и всех принадлежащих ему американских долгов. Показательно, что один из экспертов, опрошенных китайскими СМИ, косвенно списывает сам факт рассмотрения Пекином такой стратегии борьбы с США на недавний российский опыт.Аналитик одной из старейших западных фирм по финансовому консалтингу BCA Research объяснил South China Morning Post, что "Пекин может обратиться к (опыту. — Прим. ред.) России в вопросе зависимости от доллара США на фоне угроз того, что китайские банки могут быть отрезаны от долларовой платежной системы. Центральный банк России сократил объем казначейских облигаций Соединенных Штатов (в своих резервах. — Прим. ред.) с 175 миллиардов долларов в 2011 году до нуля", уточнив, что "Пекин однозначно возьмет на вооружение российский опыт и российские стратегии противодействия (США. — Прим. ред.)".При этом Китай может попробовать не только и не столько избавиться от необходимости держать свои золотовалютные резервы в американских облигациях, но и стать новым "финансовым полюсом" в мире, который постепенно отходит от тотальной ориентации на доллар. Как подчеркивает японское агентство <a href="http://ria.ru/organization_Nikkei/" target="_blank" data-auto="true">Nikkei</a>, с 1 сентября Китай открывает доступ иностранным инвесторам на свой внутренний облигационный рынок, что будет важным шагом в деле интернационализации китайского юаня. При этом среди крупных международных инвесторов уже есть серьезный интерес к покупке именно китайских облигаций. Типичный пример: Ив Бонзон, директор по инвестициям швейцарского банка Juliues Baer, недавно <a href="https://www.juliusbaer.com/en/insights/cio-views/cio-weekly-china-bonds-provide-income-and-diversification/" target="_blank" rel="nofollow noopener">написал клиентам</a>: "Мы давно придерживаемся мнения, что экономическая модель Китая и его растущее влияние в мировой экономике требуют стратегических инвестиций в китайские акции. Теперь мы распространяем этот стратегический взгляд на рынок китайских облигаций. &lt;...&gt; Стратегические инвестиции в китайские облигации оправданны по нескольким причинам. Рынок государственных облигаций Китая стал одним из крупнейших в мире и поэтому включается в растущее число ведущих индексов облигаций, что, в свою очередь, повышает ликвидность и прозрачность. Как отмечалось выше, экономическая политика Китая следует своей собственной программе, как и политика процентных ставок Центрального банка КНР. Вплоть до последнего десятилетия китайский <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> в значительной степени следовал примеру Федеральной резервной системы США (<a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_rezervnaja_sistema/" target="_blank" data-auto="true">ФРС</a>), перемещая процентные ставки синхронно со своим самым важным торговым партнером. По мере того как центр внимания Китая смещается вглубь страны, Центральный банк КНР не только освобождается от лидерства США, но также становится лидером и примером для все большего числа азиатских экономик".Если так будет продолжаться, то рынок облигаций Соединенных Штатов будет "кровоточить деньгами" совсем не из-за того, что официальный Пекин продаст свой портфель на триллион долларов, а потому, что Китай начнет перетягивать на себя те финансовые потоки, которые вот уже 50 лет давали США невероятные финансовые привилегии. Процесс еще в самом начале и займет долгие годы, но сама перспектива подобного развития событий до такой степени пугает Вашингтон, что и <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>, и команда <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> демонстрируют максимальную готовность к тому, чтобы уничтожить Китай или в экономическом, или в прямом смысле до того, как "доллароцентричной" финансовой системе придет конец. Проблема Вашингтона в том, что этой готовности может оказаться недостаточно для сохранения американской финансовой гегемонии.
https://ria.ru/20200902/kitay-1576594736.html
https://ria.ru/20200824/kitay-1576217318.html
https://ria.ru/20200811/1575601368.html
https://ria.ru/20200724/1574843247.html
https://ria.ru/20200724/1574833457.html
Всем странам планеты нужно планировать свою экономику так как будто США в следующем году исчезнет
131
"Ленинградская улица научила меня одну правилу: если драка неизбежна, бить надо первым" (с) Путин
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китай
сша
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Иван Данилов
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Иван Данилов
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nikkei, дональд трамп, федеральная резервная система сша, джо байден, китай, сша, авторы, мнение - авторы, экономика

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

08:00 07.09.2020 (обновлено: 09:17 07.09.2020)
201010
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПекин
Пекин - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пекин. Архивное фото
Иван Данилов
Иван Данилов
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Китайское и американское экспертные сообщества обсуждают сообщения о том, что Пекин собирается ответить на санкции США продажей 20% своего "триллионного" портфеля американских государственных облигаций. Спектр мнений о том, насколько вероятным и эффективным будет такое "финансовое наказание" Вашингтона со стороны его крупнейшего внешнего кредитора, очень широкий.
В зависимости от политической ориентации и национальной принадлежности тех, кто комментирует эту китайскую угрозу, последствия ее воплощения в жизнь представляются или "мелочью, на которую США даже не обратят внимания", или настоящим апокалипсисом на американских финансовых рынках. Наиболее вероятный сценарий развития событий находится где-то между этими экстремумами, и для того, чтобы понять реальную ситуацию, нужно слегка абстрагироваться от краткосрочных последствий и посмотреть на некоторые долгосрочные тенденции.
Мужчина на фоне флага Китая - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 08:00
США верят в "один Китай". Но где они видят его столицу?
Влиятельное гонконгское издание South China Morning Post описывает предполагаемое "наказание Соединенных Штатов" через продажу части американских облигаций следующим образом: "Китай может постепенно сократить свой портфель ценных бумаг казначейства США примерно на 20 процентов — до 800 миллиардов долларов, поскольку Пекин продолжает взвешивать варианты защиты от напряженности с Вашингтоном, сообщило в пятницу государственное издание Global Times. <...> В Китае давно обсуждается, следует ли отказаться от казначейских облигаций Соединенных Штатов, чтобы нанести ущерб экономике США, но растущий риск финансовых санкций со стороны Вашингтона, включая возможный арест китайских активов в Соединенных Штатах, оживил (эту. — Прим. ред.) дискуссию".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.08.2020
24 августа, 05:49
Трамп не исключил, что США могут прекратить вести бизнес с Китаем
Если смотреть на ситуацию с точки зрения именно нанесения прямого ущерба экономике США и американским финансовым рынкам, то (к сожалению) нужно самым решительным образом согласиться с теми американскими экспертами, которые считают, что продажа 20% или даже 50% китайского портфеля не станут катастрофой для Белого дома. Причина заключается в банальной математике: бюджетный дефицит Соединенных Штатов только за 2020 год, по официальной оценке конгресса, составит 3,3 триллиона долларов. На этом фоне — даже если Федрезерву придется дополнительно напечатать 200 миллиардов долларов, чтобы выкупить с рынка те самые облигации, которые китайцы будут на рынок выбрасывать, — в краткосрочной перспективе ничего не изменится. Американская финансовая система в эпоху эпидемии Covid-19 управляется в режиме, который лучше всего описывает украинская присказка "сгорел сарай — гори и хата", и дополнительные 200 или даже 500 миллиардов долларов ничего не изменят. Но эта американская неуязвимость призрачна, если перестать концентрироваться на Вашингтоне и посмотреть на ситуацию на более высоком уровне.
Все привилегии, которые Соединенные Штаты получают благодаря тому, что доллар — главная мировая валюта, связаны с двумя факторами. Первый: на доллары есть огромный спрос вне США и второй — Штаты целенаправленно уничтожают тех политиков (иногда вместе с их странами), которые пытаются идти по пути дедолларизации своих внешнеторговых связей. Один из значимых источников спроса на доллары — спрос центральных банков и министерств финансов других стран, которым нужны долларовые валютные резервы (обычно в виде американских государственных облигаций) для того, чтобы поддерживать доверие своих граждан и иностранных инвесторов к собственным национальным валютам. Эту ситуацию можно сформулировать очень грубо, но наглядно: вся суть мировой финансовой системы за последние 50 лет свелась к тому, что только наличие долларовых облигаций в валютных резервах является гарантией сохранения ценности конкретной национальной валюты, а значит, страны, желающие иметь стабильную валюту, буквально были вынуждены кредитовать американский бюджет, причем не всегда на выгодных условиях.
Участники акции протеста против санкций США у консульства США в Гонконге - РИА Новости, 1920, 11.08.2020
11 августа, 08:00
США спутали Китай с Африкой и нанесли удар по китайской элите
Соответственно, действия КНР по сбросу из своих валютных резервов американских облигаций будут иметь ключевое значение не для нанесения немедленного ущерба США, а как маркер демонтажа существующей мировой финансовой системы. Ибо если Китай сможет спокойно функционировать без американских облигаций в золотовалютных резервах, а юань не превратится в тыкву одновременно с продажей последней облигации американского Минфина, то это значит, что самая крупная (по ППС) экономика планеты и ключевой игрок международной торговли в значительной мере (хотя и не полностью) избавился от долларовой зависимости. И вот это будет для США гораздо большей проблемой, чем любая краткосрочная турбулентность на рынке облигаций, которая может возникнуть сразу после того, как Пекин официально объявит о продаже части и всех принадлежащих ему американских долгов.
Показательно, что один из экспертов, опрошенных китайскими СМИ, косвенно списывает сам факт рассмотрения Пекином такой стратегии борьбы с США на недавний российский опыт.
Аналитик одной из старейших западных фирм по финансовому консалтингу BCA Research объяснил South China Morning Post, что "Пекин может обратиться к (опыту. — Прим. ред.) России в вопросе зависимости от доллара США на фоне угроз того, что китайские банки могут быть отрезаны от долларовой платежной системы. Центральный банк России сократил объем казначейских облигаций Соединенных Штатов (в своих резервах. — Прим. ред.) с 175 миллиардов долларов в 2011 году до нуля", уточнив, что "Пекин однозначно возьмет на вооружение российский опыт и российские стратегии противодействия (США. — Прим. ред.)".
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 24.07.2020
24 июля, 10:44
Противостояние между США и Китаем создает угрозу миру, заявил Косачев
При этом Китай может попробовать не только и не столько избавиться от необходимости держать свои золотовалютные резервы в американских облигациях, но и стать новым "финансовым полюсом" в мире, который постепенно отходит от тотальной ориентации на доллар. Как подчеркивает японское агентство Nikkei, с 1 сентября Китай открывает доступ иностранным инвесторам на свой внутренний облигационный рынок, что будет важным шагом в деле интернационализации китайского юаня. При этом среди крупных международных инвесторов уже есть серьезный интерес к покупке именно китайских облигаций. Типичный пример: Ив Бонзон, директор по инвестициям швейцарского банка Juliues Baer, недавно написал клиентам: "Мы давно придерживаемся мнения, что экономическая модель Китая и его растущее влияние в мировой экономике требуют стратегических инвестиций в китайские акции. Теперь мы распространяем этот стратегический взгляд на рынок китайских облигаций. <...> Стратегические инвестиции в китайские облигации оправданны по нескольким причинам. Рынок государственных облигаций Китая стал одним из крупнейших в мире и поэтому включается в растущее число ведущих индексов облигаций, что, в свою очередь, повышает ликвидность и прозрачность. Как отмечалось выше, экономическая политика Китая следует своей собственной программе, как и политика процентных ставок Центрального банка КНР. Вплоть до последнего десятилетия китайский ЦБ в значительной степени следовал примеру Федеральной резервной системы США (ФРС), перемещая процентные ставки синхронно со своим самым важным торговым партнером. По мере того как центр внимания Китая смещается вглубь страны, Центральный банк КНР не только освобождается от лидерства США, но также становится лидером и примером для все большего числа азиатских экономик".
Если так будет продолжаться, то рынок облигаций Соединенных Штатов будет "кровоточить деньгами" совсем не из-за того, что официальный Пекин продаст свой портфель на триллион долларов, а потому, что Китай начнет перетягивать на себя те финансовые потоки, которые вот уже 50 лет давали США невероятные финансовые привилегии. Процесс еще в самом начале и займет долгие годы, но сама перспектива подобного развития событий до такой степени пугает Вашингтон, что и Дональд Трамп, и команда Джо Байдена демонстрируют максимальную готовность к тому, чтобы уничтожить Китай или в экономическом, или в прямом смысле до того, как "доллароцентричной" финансовой системе придет конец. Проблема Вашингтона в том, что этой готовности может оказаться недостаточно для сохранения американской финансовой гегемонии.
Полицейский у консульства США в Чэнду - РИА Новости, 1920, 24.07.2020
24 июля, 07:02
Китай потребовал от США закрыть генконсульство в городе Чэнду
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NikkeiДональд ТрампФедеральная резервная система СШАДжо БайденКитайСШААвторыМнение - АвторыЭкономика
Популярные комментарии
Всем странам планеты нужно планировать свою экономику так как будто США в следующем году исчезнет
7 сентября, 09:03
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"Ленинградская улица научила меня одну правилу: если драка неизбежна, бить надо первым" (с) Путин
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