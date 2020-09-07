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https://ria.ru/20200907/kipr-1576854191.html
Стали известны имена россиян с "золотыми паспортами" Кипра
Кипрская газета Politis назвала имена 34 владельцев "золотых паспортов", получивших гражданство республики в обмен на инвестиции в период с 2008 по 2012 год. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T07:12
2020-09-07T11:14
россия
никос анастасиадис
кипр
сирия
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank">Кипрская</a> газета <a href="https://politis.com.cy/" target="_blank">Politis</a> назвала имена 34 владельцев "золотых паспортов", получивших гражданство республики в обмен на инвестиции в период с 2008 по 2012 год.В списке имена граждан <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a>, <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> и <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>. Среди них первый зампред Внешэкономбанка Михаил Кузовлев, основатель группы компаний "Вид" Алексей Ушамирский, экс-сенатор от Чувашии Леонид Лебедев, муж певицы Алсу Ян Абрамов, предприниматель Антон Белобрагин, президент группы компаний "Арети" Игорь Макаров, владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин и другие.Также там есть украинские бизнесмены — Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и Елена Гайдук.Президент <a href="http://ria.ru/person_Nikos_Anastasiadis/" target="_blank" data-auto="true">Никос Анастасиадис</a> заявлял, что власти Кипра намерены лишить гражданства семерых владельцев "золотых паспортов". Он отмечал, что ранее в соответствующей программе "были некоторые недоработки или лазейки" и пришлось ввести "более эффективные механизмы контроля".По словам Анастасиадиса, спецкомитет начал расследование в отношении 30 человек, чтобы выяснить, были ли "какие-либо нарушения критериев".
https://ria.ru/20200619/1573163772.html
И других, это чиновники и депутаты , что ли?
86
Я не думаю, что перечисленные по списку владельцы золотых паспортов обрадовались такой публичности
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россия
кипр
сирия
украина
РИА Новости
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россия, никос анастасиадис, кипр, сирия, украина, в мире

Стали известны имена россиян с "золотыми паспортами" Кипра

07:12 07.09.2020 (обновлено: 11:14 07.09.2020)
104577
© РИА Новости / Алексей ДаничевБерег Средиземного моря в городе Протарас на Кипре
Берег Средиземного моря в городе Протарас на Кипре - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Берег Средиземного моря в городе Протарас на Кипре. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Кипрская газета Politis назвала имена 34 владельцев "золотых паспортов", получивших гражданство республики в обмен на инвестиции в период с 2008 по 2012 год.
В списке имена граждан России, Украины и Сирии. Среди них первый зампред Внешэкономбанка Михаил Кузовлев, основатель группы компаний "Вид" Алексей Ушамирский, экс-сенатор от Чувашии Леонид Лебедев, муж певицы Алсу Ян Абрамов, предприниматель Антон Белобрагин, президент группы компаний "Арети" Игорь Макаров, владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин и другие.
Также там есть украинские бизнесмены — Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и Елена Гайдук.
Президент Никос Анастасиадис заявлял, что власти Кипра намерены лишить гражданства семерых владельцев "золотых паспортов". Он отмечал, что ранее в соответствующей программе "были некоторые недоработки или лазейки" и пришлось ввести "более эффективные механизмы контроля".
По словам Анастасиадиса, спецкомитет начал расследование в отношении 30 человек, чтобы выяснить, были ли "какие-либо нарушения критериев".
Аэропорт Ларнаки на Кипре - РИА Новости, 1920, 19.06.2020
19 июня, 08:58
Кипр ужесточит иммиграционную политику
1781161092365
Обсудить 18
РоссияНикос АнастасиадисКипрСирияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
И других, это чиновники и депутаты , что ли?
7 сентября, 07:39
НКНиколай Кfh
7862000
Я не думаю, что перечисленные по списку владельцы золотых паспортов обрадовались такой публичности
7 сентября, 07:19
Pawel ZverevPawel Zverev
55203002
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