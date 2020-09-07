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https://ria.ru/20200907/khashukdzhi-1576898797.html
Невеста Хашукджи назвала вынесенный по делу об убийстве приговор фарсом
Хатидже Дженгиз, турецкая невеста убитого в октябре 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, назвала... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T19:30
2020-09-07T19:30
джамаль хашукджи
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
саудовская аравия
стамбул
сша
в мире
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<strong>АНКАРА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Хатидже Дженгиз, турецкая невеста убитого в октябре 2018 года в консульстве <a href="http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/" target="_blank" data-auto="true">Саудовской Аравии</a> в <a href="http://ria.ru/location_Istanbul/" target="_blank" data-auto="true">Стамбуле</a> оппозиционного журналиста <a href="http://ria.ru/person_Dzhamal_KHashukdzhi/" target="_blank" data-auto="true">Джамаля Хашукджи</a>, назвала фарсом вынесенный в королевстве приговор по этому делу.Как ранее сообщил официальный представитель генпрокуратуры КСА, суд Саудовской Аравии в понедельник вынес окончательные приговоры по делу об убийстве Хашукджи. Из восьми обвиняемых пять человек приговорены к 20 годам тюремного заключения, один приговаривается к 10 годам и еще двое получили по семь лет тюрьмы.Она добавила, что "более, чем когда-либо, намерена бороться за справедливость", поскольку за убийство Хашукджи несут ответственность не только осужденные в Саудовской Аравии, но и организаторы преступления.Известный саудовский журналист Хашукджи с 2017 года проживал в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и работал в газете Washington Post. Он был убит в октябре 2018 года в Стамбуле. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии, но через некоторое время после появления видео и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкой полиции так и не удалось найти его тело.Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве Хашукджи, который критиковал действия саудовских властей, мог отдать претендент на престол в королевстве - наследный принц <a href="http://ria.ru/person_Mukhammed_ben_Salman_ministr_oborony_Saudovskojj_Aravii/" target="_blank" data-auto="true">Мухаммед бен Салман</a>. Однако МИД королевства неоднократно заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.
https://ria.ru/20200114/1563406288.html
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саудовская аравия
стамбул
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джамаль хашукджи, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), саудовская аравия, стамбул, сша, в мире

Невеста Хашукджи назвала вынесенный по делу об убийстве приговор фарсом

19:30 07.09.2020
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© AP Photo / Lefteris PitarakisПортрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле
Портрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
АНКАРА, 7 сен - РИА Новости. Хатидже Дженгиз, турецкая невеста убитого в октябре 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, назвала фарсом вынесенный в королевстве приговор по этому делу.
Как ранее сообщил официальный представитель генпрокуратуры КСА, суд Саудовской Аравии в понедельник вынес окончательные приговоры по делу об убийстве Хашукджи. Из восьми обвиняемых пять человек приговорены к 20 годам тюремного заключения, один приговаривается к 10 годам и еще двое получили по семь лет тюрьмы.
"Сегодняшнее решение суда – это насмешка над правосудием. Саудовские власти закрыли дело, так и не сказав миру правду о том, кто несет ответственность за убийство Джамаля, кто его планировал, отдавал приказ, и где тело. Это основные вопросы, которые остались без ответа. Международное сообщество не примет этот фарс", - говорится в заявлении Дженгиз.
Она добавила, что "более, чем когда-либо, намерена бороться за справедливость", поскольку за убийство Хашукджи несут ответственность не только осужденные в Саудовской Аравии, но и организаторы преступления.
Известный саудовский журналист Хашукджи с 2017 года проживал в США и работал в газете Washington Post. Он был убит в октябре 2018 года в Стамбуле. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии, но через некоторое время после появления видео и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкой полиции так и не удалось найти его тело.
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Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве Хашукджи, который критиковал действия саудовских властей, мог отдать претендент на престол в королевстве - наследный принц Мухаммед бен Салман. Однако МИД королевства неоднократно заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.
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Джамаль ХашукджиМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Саудовская АравияСтамбулСШАВ мире
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