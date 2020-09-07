Невеста Хашукджи назвала вынесенный по делу об убийстве приговор фарсом
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© AP Photo / Lefteris PitarakisПортрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
АНКАРА, 7 сен - РИА Новости. Хатидже Дженгиз, турецкая невеста убитого в октябре 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, назвала фарсом вынесенный в королевстве приговор по этому делу.
Как ранее сообщил официальный представитель генпрокуратуры КСА, суд Саудовской Аравии в понедельник вынес окончательные приговоры по делу об убийстве Хашукджи. Из восьми обвиняемых пять человек приговорены к 20 годам тюремного заключения, один приговаривается к 10 годам и еще двое получили по семь лет тюрьмы.
"Сегодняшнее решение суда – это насмешка над правосудием. Саудовские власти закрыли дело, так и не сказав миру правду о том, кто несет ответственность за убийство Джамаля, кто его планировал, отдавал приказ, и где тело. Это основные вопросы, которые остались без ответа. Международное сообщество не примет этот фарс", - говорится в заявлении Дженгиз.
Она добавила, что "более, чем когда-либо, намерена бороться за справедливость", поскольку за убийство Хашукджи несут ответственность не только осужденные в Саудовской Аравии, но и организаторы преступления.
Известный саудовский журналист Хашукджи с 2017 года проживал в США и работал в газете Washington Post. Он был убит в октябре 2018 года в Стамбуле. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии, но через некоторое время после появления видео и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкой полиции так и не удалось найти его тело.
Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве Хашукджи, который критиковал действия саудовских властей, мог отдать претендент на престол в королевстве - наследный принц Мухаммед бен Салман. Однако МИД королевства неоднократно заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.