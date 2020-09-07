https://ria.ru/20200907/kharlamov-1576853719.html

Помощник Харламова ответил на сообщения о заражении артиста коронавирусом

Помощник резидента Comedy Club Гарика Харламова прокомментировал в беседе с "Пятым каналом" сообщения, что шоумен заразился коронавирусом. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T03:38

2020-09-07T03:38

2020-09-07T09:38

коронавирус covid-19

россия

шоу-бизнес

гарик харламов (игорь)

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<strong>МОСКВА, 7 сен – РИА Новости.</strong> Помощник резидента Comedy Club <a href="http://ria.ru/person_Garik_KHarlamov/" target="_blank" data-auto="true">Гарика Харламова</a> прокомментировал в беседе с "<a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank">Пятым каналом</a>" сообщения, что шоумен заразился <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>.О заболевании юмориста COVID-19 и отмене по этой причине съемок Comedy Club ранее сообщили ряд Telegram-каналов.Помощник Харламова заявил, что информация не соответствует действительности. "Нет, не заболел. Неправда. Он просто простудился, у него была температура немного. Никакого COVID-19 у него", — отметил он.Представитель юмориста добавил, что Харламов сдал тест на коронавирусную инфекцию и получил отрицательный результат.

https://ria.ru/20200822/kharlamov-1576185934.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, шоу-бизнес, гарик харламов (игорь)