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https://ria.ru/20200907/kharlamov-1576853719.html
Помощник Харламова ответил на сообщения о заражении артиста коронавирусом
Помощник резидента Comedy Club Гарика Харламова прокомментировал в беседе с "Пятым каналом" сообщения, что шоумен заразился коронавирусом. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T03:38
2020-09-07T09:38
коронавирус covid-19
россия
шоу-бизнес
гарик харламов (игорь)
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<strong>МОСКВА, 7 сен – РИА Новости.</strong> Помощник резидента Comedy Club <a href="http://ria.ru/person_Garik_KHarlamov/" target="_blank" data-auto="true">Гарика Харламова</a> прокомментировал в беседе с "<a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank">Пятым каналом</a>" сообщения, что шоумен заразился <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>.О заболевании юмориста COVID-19 и отмене по этой причине съемок Comedy Club ранее сообщили ряд Telegram-каналов.Помощник Харламова заявил, что информация не соответствует действительности. "Нет, не заболел. Неправда. Он просто простудился, у него была температура немного. Никакого COVID-19 у него", — отметил он.Представитель юмориста добавил, что Харламов сдал тест на коронавирусную инфекцию и получил отрицательный результат.
https://ria.ru/20200822/kharlamov-1576185934.html
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коронавирус covid-19, россия, шоу-бизнес, гарик харламов (игорь)

Помощник Харламова ответил на сообщения о заражении артиста коронавирусом

03:38 07.09.2020 (обновлено: 09:38 07.09.2020)
3907
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкГарик Харламов
Гарик Харламов - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Гарик Харламов. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Помощник резидента Comedy Club Гарика Харламова прокомментировал в беседе с "Пятым каналом" сообщения, что шоумен заразился коронавирусом.
О заболевании юмориста COVID-19 и отмене по этой причине съемок Comedy Club ранее сообщили ряд Telegram-каналов.
Помощник Харламова заявил, что информация не соответствует действительности.
"Нет, не заболел. Неправда. Он просто простудился, у него была температура немного. Никакого COVID-19 у него", — отметил он.
Представитель юмориста добавил, что Харламов сдал тест на коронавирусную инфекцию и получил отрицательный результат.
Актер Гарик Харламов перед церемонией вручения премии ТЭФИ 2016 в категории Вечерний прайм в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2020
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Коронавирус COVID-19РоссияШоу-бизнесГарик Харламов (Игорь)
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