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Откровенные фото самой красивой женщины в мире восхитили фанатов
Супермодель Белла Хадид, которая ранее была признана пластическими хирургами самой красивой женщиной в мире, восхитила фанатов откровенными фото в Instagram. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T09:08
2020-09-07T09:08
белла хадид
шоу-бизнес
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Супермодель&nbsp;<a href="http://ria.ru/person_bella-khadid/" target="_blank" data-auto="true">Белла Хадид</a>, которая ранее была признана пластическими хирургами самой красивой женщиной в мире, восхитила фанатов откровенными фото в <a href="https://www.instagram.com/bellahadid/?hl=ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.На снимках манекенщица позирует в коротких джинсовых шортах и черном свитшоте бренда Andre3000. Хадид дополнила образ черными лоферами и высокими белыми носками.Подписчики модели восхитились ее внешним видом, поставив публикации более 1,3 миллиона лайков."Выходи за меня замуж", - пошутил m1cahsmindset."Эта фигура просто сводит с ума", - написала lefleurze17."Ну и как теперь заснуть?" - поинтересовался b4ushouttt.
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353
60
белла хадид, шоу-бизнес, в мире

Откровенные фото самой красивой женщины в мире восхитили фанатов

09:08 07.09.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкCупермодель Белла Хадид на красной дорожке премьеры фильма "Рокетмен" (Rocketman) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
Cупермодель Белла Хадид на красной дорожке премьеры фильма Рокетмен (Rocketman) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Супермодель Белла Хадид, которая ранее была признана пластическими хирургами самой красивой женщиной в мире, восхитила фанатов откровенными фото в Instagram.
На снимках манекенщица позирует в коротких джинсовых шортах и черном свитшоте бренда Andre3000. Хадид дополнила образ черными лоферами и высокими белыми носками.
Подписчики модели восхитились ее внешним видом, поставив публикации более 1,3 миллиона лайков.
"Выходи за меня замуж", - пошутил m1cahsmindset.
"Эта фигура просто сводит с ума", - написала lefleurze17.
"Ну и как теперь заснуть?" - поинтересовался b4ushouttt.
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