https://ria.ru/20200907/khadid-1576856230.html
Откровенные фото самой красивой женщины в мире восхитили фанатов
Супермодель Белла Хадид, которая ранее была признана пластическими хирургами самой красивой женщиной в мире, восхитила фанатов откровенными фото в Instagram. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T09:08
2020-09-07T09:08
2020-09-07T09:08
белла хадид
шоу-бизнес
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Супермодель <a href="http://ria.ru/person_bella-khadid/" target="_blank" data-auto="true">Белла Хадид</a>, которая ранее была признана пластическими хирургами самой красивой женщиной в мире, восхитила фанатов откровенными фото в <a href="https://www.instagram.com/bellahadid/?hl=ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.На снимках манекенщица позирует в коротких джинсовых шортах и черном свитшоте бренда Andre3000. Хадид дополнила образ черными лоферами и высокими белыми носками.Подписчики модели восхитились ее внешним видом, поставив публикации более 1,3 миллиона лайков."Выходи за меня замуж", - пошутил m1cahsmindset."Эта фигура просто сводит с ума", - написала lefleurze17."Ну и как теперь заснуть?" - поинтересовался b4ushouttt.
https://ria.ru/20200826/beremennost-1576342341.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белла хадид, шоу-бизнес, в мире