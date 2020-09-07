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"Лаборатория Касперского" раскрыла новую схему обмана предпринимателей
Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили новую скам-схему обмана предпринимателей в интернете, злоумышленники обещают выслать компенсации бизнесу при... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T13:49
2020-09-07T15:48
лаборатория касперского
технологии
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Эксперты "<a href="http://ria.ru/organization_Laboratorija_Kasperskogo/" target="_blank" data-auto="true">Лаборатории Касперского</a>" обнаружили новую скам-схему обмана предпринимателей в интернете, злоумышленники обещают выслать компенсации бизнесу при условии оплаты комиссии в 390 рублей, говорится в сообщении компании.Новая схема мошенничества направлена на небольшие компании. Потенциальная "жертва" получает электронное письмо, в котором говорится, что на его внутренний бухгалтерский счет зачислена сумма в размере нескольких сотен тысяч рублей. Далее следует ссылка на документ, при переходе по которой получатель видит уведомление о положенной ему компенсации в качестве "операционных выплат" от некой финансовой организации, зачастую якобы от имени известного эквайринг-провайдера."Если кликнуть на форму, произойдет переадресация на скам-ресурс, где жертве предложат сделать еще несколько шагов для вывода денег: завести личный кабинет, задать к нему пароль, ввести фамилию и имя. Одна из главных целей подобных этапов — усыпить бдительность пользователя и создать видимость того, что все происходящее легально и безопасно. Для этого сайт даже время от времени симулирует процессы авторизации или создания пароля", — пишут эксперты."В итоге пользователя просят пройти обязательную идентификацию, "комиссия" за которую обычно составляет порядка 390 рублей — это как раз те деньги, которые в случае подтверждения операции получают злоумышленники", — говорится в сообщении."По нашим наблюдениям, подобные скам-письма массово рассылаются на электронные ящики малого и среднего бизнеса, ежедневно такие сообщения получают тысячи адресатов. Если же говорить о распространении скама в общем, то интерес к нему у злоумышленников продолжает расти. Также стоит отметить, что мошенники постоянно меняют тематику скам-страниц, а вот уловка с "большими компенсациями" или "выигрышами" остается неизменной. Как правило, если кто-то обещает деньги просто так, это верный признак мошенничества, и заплатить придется вам", — заявила старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Щербакова.Эксперты советуют предпринимателям скептически относиться к сообщениям о крупном выигрыше или выплате, проверить информацию об организации, компенсациях и выплатах до перехода по ссылкам из письма, не создавать личные кабинеты на непроверенных ресурсах. Помимо этого, рекомендуется установить надежное защитное решение, специально созданное под размер конкретного бизнеса, и регулярно повышать цифровую грамотность и осведомленность о киберугрозах как лично бизнесмену, так и его сотрудникам.
https://ria.ru/20200903/bankomat-1576656421.html
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лаборатория касперского, технологии

"Лаборатория Касперского" раскрыла новую схему обмана предпринимателей

13:49 07.09.2020 (обновлено: 15:48 07.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили новую скам-схему обмана предпринимателей в интернете, злоумышленники обещают выслать компенсации бизнесу при условии оплаты комиссии в 390 рублей, говорится в сообщении компании.
Новая схема мошенничества направлена на небольшие компании. Потенциальная "жертва" получает электронное письмо, в котором говорится, что на его внутренний бухгалтерский счет зачислена сумма в размере нескольких сотен тысяч рублей. Далее следует ссылка на документ, при переходе по которой получатель видит уведомление о положенной ему компенсации в качестве "операционных выплат" от некой финансовой организации, зачастую якобы от имени известного эквайринг-провайдера.
"Если кликнуть на форму, произойдет переадресация на скам-ресурс, где жертве предложат сделать еще несколько шагов для вывода денег: завести личный кабинет, задать к нему пароль, ввести фамилию и имя. Одна из главных целей подобных этапов — усыпить бдительность пользователя и создать видимость того, что все происходящее легально и безопасно. Для этого сайт даже время от времени симулирует процессы авторизации или создания пароля", — пишут эксперты.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
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Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей с помощью банкоматов
"В итоге пользователя просят пройти обязательную идентификацию, "комиссия" за которую обычно составляет порядка 390 рублей — это как раз те деньги, которые в случае подтверждения операции получают злоумышленники", — говорится в сообщении.
"По нашим наблюдениям, подобные скам-письма массово рассылаются на электронные ящики малого и среднего бизнеса, ежедневно такие сообщения получают тысячи адресатов. Если же говорить о распространении скама в общем, то интерес к нему у злоумышленников продолжает расти. Также стоит отметить, что мошенники постоянно меняют тематику скам-страниц, а вот уловка с "большими компенсациями" или "выигрышами" остается неизменной. Как правило, если кто-то обещает деньги просто так, это верный признак мошенничества, и заплатить придется вам", — заявила старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Щербакова.
Эксперты советуют предпринимателям скептически относиться к сообщениям о крупном выигрыше или выплате, проверить информацию об организации, компенсациях и выплатах до перехода по ссылкам из письма, не создавать личные кабинеты на непроверенных ресурсах. Помимо этого, рекомендуется установить надежное защитное решение, специально созданное под размер конкретного бизнеса, и регулярно повышать цифровую грамотность и осведомленность о киберугрозах как лично бизнесмену, так и его сотрудникам.
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Лаборатория КасперскогоТехнологии
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