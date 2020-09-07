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РИА Наука
https://ria.ru/20200907/jasper-lake-1576865765.html
Стало известно, какими будут новые процессоры Intel Jasper Lake
Совершенно новые процессоры линеек Intel Celeron и Pentium на 10-нм техпроцессе будут представлены в начале 2021 года. Об этом сообщает портал FanlessTech, со... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T11:58
2020-09-07T11:58
риа наука
intel corporation
технологии
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<strong>МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. </strong>Совершенно новые процессоры линеек Intel Celeron и Pentium на 10-нм техпроцессе будут представлены в начале 2021 года. Об этом сообщает портал <u><a href="https://www.fanlesstech.com/2020/09/exclusive-jasper-lake-lineup.html">FanlessTech</a></u>, со ссылкой на источник в производственной цепочке транснациональной корпорации.Архитектуру Tremont для самых доступных процессоров компания анонсировала весной 2020 года. Известно, что “камни” Jasper Lake, в основу которых и лягут 10-нм чипы, будут гораздо энергоэффективнее и производительнее нынешних Gemini Lake.Как утверждают инсайдеры, архитектура Tremont и процессоры Jasper Lake будут представлены компанией Intel уже в первом квартале 2021 года. Примерно тогда же появятся и первые компьютеры, основанные на новых решениях.“Утек” и перечень процессоров нового семейства, предназначенных для неттопов и недорогих ноутбуков. Наиболее слабый мобильный Celeron N4500 должен получить два ядра с максимальной частотой в 2,8 ГГц. Наиболее продвинутый Pentium N6005, который адресован настольным решения, будет четырехъядерным при 3,3 ГГц. Все процессоры получат графику Intel UHD.
https://ria.ru/20200903/intel-1576666782.html
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intel corporation, технологии

Стало известно, какими будут новые процессоры Intel Jasper Lake

11:58 07.09.2020
1538
© IntelПрезентация нового процессора "Intel"
Презентация нового процессора Intel - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© Intel
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Совершенно новые процессоры линеек Intel Celeron и Pentium на 10-нм техпроцессе будут представлены в начале 2021 года. Об этом сообщает портал FanlessTech, со ссылкой на источник в производственной цепочке транснациональной корпорации.
Архитектуру Tremont для самых доступных процессоров компания анонсировала весной 2020 года. Известно, что “камни” Jasper Lake, в основу которых и лягут 10-нм чипы, будут гораздо энергоэффективнее и производительнее нынешних Gemini Lake.
Презентация нового процессора Intel - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 11:21РИА Наука
Больше мощи: Intel показала процессоры Tiger Lake
Как утверждают инсайдеры, архитектура Tremont и процессоры Jasper Lake будут представлены компанией Intel уже в первом квартале 2021 года. Примерно тогда же появятся и первые компьютеры, основанные на новых решениях.
“Утек” и перечень процессоров нового семейства, предназначенных для неттопов и недорогих ноутбуков. Наиболее слабый мобильный Celeron N4500 должен получить два ядра с максимальной частотой в 2,8 ГГц. Наиболее продвинутый Pentium N6005, который адресован настольным решения, будет четырехъядерным при 3,3 ГГц. Все процессоры получат графику Intel UHD.
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РИА НаукаIntel CorporationТехнологии
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