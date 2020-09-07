https://ria.ru/20200907/iphone-12-1576860694.html

На этой неделе Apple сообщит о дате презентации iPhone 12

Компания Apple собирается раскрыть завесу секретности над датой презентации нового смартфона iPhone 12. О мероприятии, которое будет проходить в режиме онлайн,... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T10:42

2020-09-07T10:42

2020-09-07T10:42

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<strong>МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. </strong>Компания <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> собирается раскрыть завесу секретности над датой презентации нового смартфона <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 12. О мероприятии, которое будет проходить в режиме онлайн, рассказал в своем <u><a href="https://twitter.com/markgurman/status/1302685752485003264" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a></u> журналист Bloomberg Марк Гурман, со ссылкой на источники в корпорации.Исторически сложилось, что Apple показывает свой главный продукт в начале сентября. Но в этом году, о чем предупреждали и в “яблочной” компании летом, новые iPhone задержатся на несколько недель.Более того, компания, по инсайду все того же Гурмана, собирается провести презентацию линейки новых смартфонов в режиме онлайн. На ней же будут представлены умные часы Apple Watch шестого поколения.А вот когда iPhone 12 попадет в продажу – вопрос. В июле 2020 года финансовый директор Apple Лука Маэстри заявил, что смартфоны можно будет купить несколько позже обычного. Иными словами, это произойдет в октябре-ноябре этого года.

https://ria.ru/20200823/iphone-1576213726.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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