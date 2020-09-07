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Россия опустилась в рейтинге надежности интернета
Россия опустилась на 13-е место в рейтинге устойчивости национальных сегментов интернета, годом ранее она занимала 11-ю строчку в рейтинге, говорится в... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T09:56
2020-09-07T09:56
россия
технологии
экономика
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">Россия</a> опустилась на 13-е место в рейтинге устойчивости национальных сегментов интернета, годом ранее она занимала 11-ю строчку в рейтинге, говорится в исследовании компании Qrator Labs, специализирующейся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и противодействии DDoS-атакам.Рейтинг устойчивости национальных сегментов интернета рассчитывается с 2016 года среди 249 стран мира. В нем учитывается, как отказ одной автономной системы (AS, АС) влияет на глобальную связность отдельного региона. Для формирования рейтинга отбирались операторы, отказ работы которых может привести к потере глобальной доступности наибольшего процента автономных систем заданного национального сегмента.Согласно рейтингу, Россия в текущем году заняла 13-е место с 5,08% долей сетей национального сегмента, теряющих глобальную доступность при отказе одного оператора связи. Годом ранее РФ занимала 11-е место с показателем 4,74%.Глобальную пятерку стран возглавляют Бразилия, Германия, Швейцария, Украина и Великобритания. Далее в рейтинге следуют Нидерланды, Канада, США, Франция и Лихтенштейн. В топ-20 рейтинга в нынешнем году вошли четыре новичка, Лихтенштейн, Япония, Индонезия и Аргентина, а покинули - Люксембург, Чехия, Ирландия и Болгария. Гонконг за год опустился на восемь позиций и замыкает высшую двадцатку стран."В 2020 году позитивная глобальная тенденция к повышению надежности и общей доступности сетей во всем мире сохраняется. Число стран с высокой степенью отказоустойчивости, где сбой сетей системообразующих операторов связи затрагивает менее 10% автономных систем региона, второй год подряд увеличивается на пять. В этом году оно достигло в общей сложности 40", - прокомментировал технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков.
https://ria.ru/20200903/pozhilye-1576656691.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200822/1576085224.html
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россия, технологии, экономика

Россия опустилась в рейтинге надежности интернета

09:56 07.09.2020
306
© РИА Новости / Руслан КривобокМолодой человек работает за компьютером
Молодой человек работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Россия опустилась на 13-е место в рейтинге устойчивости национальных сегментов интернета, годом ранее она занимала 11-ю строчку в рейтинге, говорится в исследовании компании Qrator Labs, специализирующейся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и противодействии DDoS-атакам.
Рейтинг устойчивости национальных сегментов интернета рассчитывается с 2016 года среди 249 стран мира. В нем учитывается, как отказ одной автономной системы (AS, АС) влияет на глобальную связность отдельного региона. Для формирования рейтинга отбирались операторы, отказ работы которых может привести к потере глобальной доступности наибольшего процента автономных систем заданного национального сегмента.
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Согласно рейтингу, Россия в текущем году заняла 13-е место с 5,08% долей сетей национального сегмента, теряющих глобальную доступность при отказе одного оператора связи. Годом ранее РФ занимала 11-е место с показателем 4,74%.
Глобальную пятерку стран возглавляют Бразилия, Германия, Швейцария, Украина и Великобритания. Далее в рейтинге следуют Нидерланды, Канада, США, Франция и Лихтенштейн. В топ-20 рейтинга в нынешнем году вошли четыре новичка, Лихтенштейн, Япония, Индонезия и Аргентина, а покинули - Люксембург, Чехия, Ирландия и Болгария. Гонконг за год опустился на восемь позиций и замыкает высшую двадцатку стран.
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"В 2020 году позитивная глобальная тенденция к повышению надежности и общей доступности сетей во всем мире сохраняется. Число стран с высокой степенью отказоустойчивости, где сбой сетей системообразующих операторов связи затрагивает менее 10% автономных систем региона, второй год подряд увеличивается на пять. В этом году оно достигло в общей сложности 40", - прокомментировал технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков.
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РоссияТехнологииЭкономика
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