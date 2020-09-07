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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200907/immunitet-1576859062.html
Роспотребнадзор назвал показатели иммунитета к коронавирусу в регионах
В отдельных регионах число обладателей иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2 может достигать половины от общего числа обследуемых, сообщила глава... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T10:17
2020-09-07T11:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> В отдельных регионах число обладателей иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2 может достигать половины от общего числа обследуемых, сообщила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>.Исследования проводятся в рамках мониторинга популяционного иммунитета, который Роспотребнадзор начал в июле.Также с сентября во всех российских субъектах идут исследования на наличие коронавируса в воде и пище.Она добавила, что более 0,6 процента всего населения России переболели COVID-19. Под наблюдением медиков также находились около трех миллионов человек, которые контактировали с инфицированными.По последним данным, за сутки в России выявлено 5185 подтвержденных случаев COVID-19 в 84 регионах.Всего за время пандемии в стране зарегистрировано 1 030 690 случаев.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова

Роспотребнадзор назвал показатели иммунитета к коронавирусу в регионах

10:17 07.09.2020 (обновлено: 11:22 07.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПассажиры на платформе Курского вокзала в Москве
Пассажиры на платформе Курского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В отдельных регионах число обладателей иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2 может достигать половины от общего числа обследуемых, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Исследования проводятся в рамках мониторинга популяционного иммунитета, который Роспотребнадзор начал в июле.

"На сегодняшний день мы видим диапазон от четырех до 50 процентов в разных субъектах", — сказала Попова на Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням.

Также с сентября во всех российских субъектах идут исследования на наличие коронавируса в воде и пище.
Она добавила, что более 0,6 процента всего населения России переболели COVID-19. Под наблюдением медиков также находились около трех миллионов человек, которые контактировали с инфицированными.
По последним данным, за сутки в России выявлено 5185 подтвержденных случаев COVID-19 в 84 регионах.
Всего за время пандемии в стране зарегистрировано 1 030 690 случаев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна Попова
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