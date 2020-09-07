https://ria.ru/20200907/immunitet-1576859062.html

Роспотребнадзор назвал показатели иммунитета к коронавирусу в регионах

В отдельных регионах число обладателей иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2 может достигать половины от общего числа обследуемых, сообщила глава... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T10:17

2020-09-07T10:17

2020-09-07T11:22

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> В отдельных регионах число обладателей иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2 может достигать половины от общего числа обследуемых, сообщила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>.Исследования проводятся в рамках мониторинга популяционного иммунитета, который Роспотребнадзор начал в июле.Также с сентября во всех российских субъектах идут исследования на наличие коронавируса в воде и пище.Она добавила, что более 0,6 процента всего населения России переболели COVID-19. Под наблюдением медиков также находились около трех миллионов человек, которые контактировали с инфицированными.По последним данным, за сутки в России выявлено 5185 подтвержденных случаев COVID-19 в 84 регионах.Всего за время пандемии в стране зарегистрировано 1 030 690 случаев.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200907/privivka-1576859091.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова