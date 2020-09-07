https://ria.ru/20200907/idlib-1576888295.html

Лавров заявил об увеличении контролируемого Дамаском района Идлиба

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что контролируемая Дамаском территория в Идлибской зоне деэскалации существенно увеличилась с момента подписания... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T16:53

2020-09-07T16:53

2020-09-07T20:30

война в сирии

россия

война в сирии

юрий борисов (вице-премьер)

валид муаллем

сергей лавров

турция

сирия

в мире

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<strong>ДАМАСК, 7 сен - РИА Новости.</strong> Глава МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a> констатировал, что контролируемая <a href="https://ria.ru/location_Damascus" target="_blank">Дамаском</a> территория в Идлибской зоне деэскалации существенно увеличилась с момента подписания российско-турецких договоренностей."Территория в Идлибской зоне деэскалации, которую контролирует правительство Сирии, существенно увеличилась с момента подписания российско-турецких договоренностей ", - сказал министр на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Сирии <a href="https://ria.ru/person_Valid_Muallem" target="_blank">Валидом Муаллемом</a> и вице-премьером РФ <a href="https://ria.ru/person_JUrijj_Borisov_politik" target="_blank">Юрием Борисовым</a>.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Нур-Султане с 2017 года ведутся переговоры, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.

https://ria.ru/20200905/trenirovka-1576807649.html

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турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, война в сирии, юрий борисов (вице-премьер), валид муаллем, сергей лавров, турция, сирия, в мире