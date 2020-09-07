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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200907/idlib-1576888295.html
Лавров заявил об увеличении контролируемого Дамаском района Идлиба
Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что контролируемая Дамаском территория в Идлибской зоне деэскалации существенно увеличилась с момента подписания... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T16:53
2020-09-07T20:30
война в сирии
россия
война в сирии
юрий борисов (вице-премьер)
валид муаллем
сергей лавров
турция
сирия
в мире
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<strong>ДАМАСК, 7 сен - РИА Новости.</strong> Глава МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a> констатировал, что контролируемая <a href="https://ria.ru/location_Damascus" target="_blank">Дамаском</a> территория в Идлибской зоне деэскалации существенно увеличилась с момента подписания российско-турецких договоренностей."Территория в Идлибской зоне деэскалации, которую контролирует правительство Сирии, существенно увеличилась с момента подписания российско-турецких договоренностей ", - сказал министр на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Сирии <a href="https://ria.ru/person_Valid_Muallem" target="_blank">Валидом Муаллемом</a> и вице-премьером РФ <a href="https://ria.ru/person_JUrijj_Borisov_politik" target="_blank">Юрием Борисовым</a>.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Нур-Султане с 2017 года ведутся переговоры, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
https://ria.ru/20200905/trenirovka-1576807649.html
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россия, война в сирии, юрий борисов (вице-премьер), валид муаллем, сергей лавров, турция, сирия, в мире

Лавров заявил об увеличении контролируемого Дамаском района Идлиба

16:53 07.09.2020 (обновлено: 20:30 07.09.2020)
1267
© РИА НовостиРоссийско-турецкий патруль в сирийском Идлибе
Российско-турецкий патруль в сирийском Идлибе - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости
ДАМАСК, 7 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что контролируемая Дамаском территория в Идлибской зоне деэскалации существенно увеличилась с момента подписания российско-турецких договоренностей.
"Территория в Идлибской зоне деэскалации, которую контролирует правительство Сирии, существенно увеличилась с момента подписания российско-турецких договоренностей ", - сказал министр на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом и вице-премьером РФ Юрием Борисовым.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Нур-Султане с 2017 года ведутся переговоры, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
Российские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
5 сентября, 03:03
Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии
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Война в СирииРоссияВойна в СирииЮрий Борисов (вице-премьер)Валид МуаллемСергей ЛавровТурцияСирияВ мире
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