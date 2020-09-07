https://ria.ru/20200907/idlib-1576888034.html
Россия и Турция доведут работу в Идлибе до конца, заявил Лавров
Есть основания полагать, что Россия и Турция доведут до конца работу по размежеванию террористов от оппозиции в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, заявил... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T16:49
2020-09-07T16:49
2020-09-07T16:50
война в сирии
война в сирии
исламское государство
идлиб (мухафаза)
сергей лавров
ирак
сирия
дамаск (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Есть основания полагать, что Россия и <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> доведут до конца работу по размежеванию террористов от оппозиции в Идлибской зоне деэскалации в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, заявил министр иностранных дел РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Наиболее важная сфера нынешнего приложения усилий России и Турции - это Идлибская зона деэскалации, по которой есть конкретные, предельно четкие договоренности распределения обязанностей, предусматривающих размежевание нормальной вменяемой оппозиции и террористов, предусматривающих освобождение трассы М-4, создание коридора безопасности вокруг этой трассы, и все это пусть медленно, но устойчиво выполняется. Есть основания полагать, что мы доведем эту работу до конца", - Лавров на пресс-конференции в ходе визита в <a href="http://ria.ru/location_Damascus/" target="_blank" data-auto="true">Дамаск</a>.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "<a href="http://ria.ru/organization_Islamskoe_gosudarstvo_Iraka_i_Levanta/" target="_blank" data-auto="true">Исламское государство</a>" (запрещена в РФ) в Сирии и <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ираке</a>. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.<em>* Запрещенная в России террористическая группировка.</em>
https://ria.ru/20200717/1574500083.html
идлиб (мухафаза)
ирак
сирия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
война в сирии, исламское государство, идлиб (мухафаза), сергей лавров, ирак, сирия, дамаск (город), в мире