https://ria.ru/20200907/hell-1576890337.html

Перенесшая клиническую смерть женщина рассказала о путешествии в ад

Пациентка рассказала об ощущениях во время пережитой из-за передозировки наркотиков клинической смерти, сообщает издание Express. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T17:09

2020-09-07T17:09

2020-09-07T19:00

здоровье

общество

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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Пациентка рассказала об ощущениях во время пережитой из-за передозировки наркотиков клинической смерти, сообщает издание <a href="https://www.express.co.uk" target="_blank" rel="nofollow noopener">Express</a>. Пациентка по имени Франсин заявила, что совершила путешествие в ад, пока ее сердце не билось. "Я плыла над своим телом и смотрела, как меня пытались оживить, но потом меня внезапно окружили ужасные создания, я бы назвала их темными ангелами", — поделилась женщина. Она рассказала, что эти существа стали говорить с ней. Они произносили фразу: "Из света во тьму…". Все их слова Франсин не помнит, однако, по ее словам, "темные ангелы" говорили в рифму. Женщина утверждает, что они разрывали ее на части. Она летела вместе с ними по коридорам больницы, затем все они вырвались на крышу, после чего пациентка оказалась "в аду", лежа на спине под чем-то тяжелым. "Я слышала крики других душ и их боль. Злая сущность допрашивала меня, и это казалось вечностью. Она хотела знать, во что я верила и кому поклонялась", — поделилась Франсин.Она рассказала, что сначала очень боялась, но потом ответила темной сущности, что верит в Иисуса и он не позволит причинить ей зла. После этого, уверяет женщина, ее выпустили из ада. Затем пациентке показали ее жизненный путь и указали на все ошибки, включая осуждающие взгляды на других людей."Мне показали, как мое поведение причиняло боль другим, и я поняла, что мне нужно было больше любить других", — добавила Франсин.После этого она оказалась в "чреве матери". По ее словам, там она чувствовала умиротворение и спокойствие. Однако это ощущение закончилось, как только она родилась. Тогда она услышала от акушера, что на свет появилась еще одна "проститутка". Франсин рассказала, что после этого она в миг прожила жизнь, и все это повторилось "тысячи раз". "Эта вечность была сущим адом, я хотела остановить это", — добавила она. По мнению некоторых исследователей, такие видения не являются чем-то сверхъестественным и не означают, что человек попал в ад, рай или увидел загробную жизнь. "Возможно, такое случается, когда мозг сканирует себя в качестве техники выживания", — пояснил директор исследования реанимации и возвращения к жизни Медицинской школы Лангон в Нью-Йорке доктор Сэм Парниа.

https://ria.ru/20200205/1563968600.html

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Всеволод Чаплин При передозировке героином некоторые люди могут даже во всех подробностях описать, что видели на Марсе. 33

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество