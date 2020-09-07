https://ria.ru/20200907/gubernator-1576867840.html

В Кремле оценили действия губернаторов во время пандемии

В Кремле считают, что губернаторы эффективно использовали данные им в пандемию дополнительные полномочия, будут использовать этот опыт, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T12:26

2020-09-07T12:26

2020-09-07T12:31

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568200107_0:192:2959:1856_1400x0_80_0_0_eb1eb8b48e65e062f81336b78d6f0028.jpg

<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> В Кремле считают, что губернаторы эффективно использовали данные им в пандемию дополнительные полномочия, будут использовать этот опыт, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее президент РФ Владимир Путин в эфире канала <a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank">"Россия 24"</a> отметил, что практика наделения российских губернаторов дополнительными полномочиями во время борьбы с коронавирусом оказалась хорошей, ее стали перенимать другие страны."Во-первых, губернаторы обладают очень широким спектром полномочий, об этом нельзя забывать. Дополнительные полномочия, которые были им предоставлены в ходе пандемии, беспрецедентной пандемии, действительно, как сказал президент, себя оправдали и были очень эффективно использованы главами регионов. У меня нет сомнений, что этот опыт в дальнейшем будет использоваться с тем, чтобы еще больше повысить эффективность власти на местах", - рассказал Песков журналистам.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200907/vaktsinatsiya-1576865205.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, политика