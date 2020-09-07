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https://ria.ru/20200907/gubernator-1576867840.html
В Кремле оценили действия губернаторов во время пандемии
В Кремле считают, что губернаторы эффективно использовали данные им в пандемию дополнительные полномочия, будут использовать этот опыт, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T12:26
2020-09-07T12:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
политика
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> В Кремле считают, что губернаторы эффективно использовали данные им в пандемию дополнительные полномочия, будут использовать этот опыт, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее президент РФ Владимир Путин в эфире канала <a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank">"Россия 24"</a> отметил, что практика наделения российских губернаторов дополнительными полномочиями во время борьбы с коронавирусом оказалась хорошей, ее стали перенимать другие страны."Во-первых, губернаторы обладают очень широким спектром полномочий, об этом нельзя забывать. Дополнительные полномочия, которые были им предоставлены в ходе пандемии, беспрецедентной пандемии, действительно, как сказал президент, себя оправдали и были очень эффективно использованы главами регионов. У меня нет сомнений, что этот опыт в дальнейшем будет использоваться с тем, чтобы еще больше повысить эффективность власти на местах", - рассказал Песков журналистам.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, политика

В Кремле оценили действия губернаторов во время пандемии

12:26 07.09.2020 (обновлено: 12:31 07.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В Кремле считают, что губернаторы эффективно использовали данные им в пандемию дополнительные полномочия, будут использовать этот опыт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин в эфире канала "Россия 24" отметил, что практика наделения российских губернаторов дополнительными полномочиями во время борьбы с коронавирусом оказалась хорошей, ее стали перенимать другие страны.
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"Во-первых, губернаторы обладают очень широким спектром полномочий, об этом нельзя забывать. Дополнительные полномочия, которые были им предоставлены в ходе пандемии, беспрецедентной пандемии, действительно, как сказал президент, себя оправдали и были очень эффективно использованы главами регионов. У меня нет сомнений, что этот опыт в дальнейшем будет использоваться с тем, чтобы еще больше повысить эффективность власти на местах", - рассказал Песков журналистам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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