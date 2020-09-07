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https://ria.ru/20200907/gruziya-1576883963.html
Грузия изменила правила въезда в страну
Правительство Грузии сократило срок обязательного карантина для приезжающих в страну с 12 до восьми дней, в то же время с 15 сентября они будут обязаны... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T17:13
2020-09-07T17:13
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<strong>ТБИЛИСИ, 7 сен — РИА Новости.</strong> Правительство Грузии сократило срок обязательного карантина для приезжающих в страну с 12 до восьми дней, в то же время с 15 сентября они будут обязаны предоставить результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до прибытия, заявил премьер Георгий Гахария на брифинге.Данное решение было принято на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом. Обязательный карантин проходят все лица, которые возвращаются в Грузию из-за рубежа, кроме граждан Германии, Франции, Латвии, Литвы и Эстонии — с этими странами Тбилиси возобновил прямое авиасообщение. Самоизолируются в основном граждане, имеющие контакт с зараженными. С 15 сентября прибывшие иностранцы, в том числе из вышеупомянутых европейских государств, будут обязаны предоставить результат ПЦР тестирования на границе.Также он отметил, что из-за нескольких вспышек коронавируса на курорте черноморского побережья Аджарии власти решили не начинать учебный процесс в школах и университетах Батуми и Кобулети, расположенных в регионе, до 1 октября.
https://ria.ru/20200817/1575908104.html
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коронавирус covid-19, эстония, латвия, туризм, туристы, новости - туризм, грузия

Грузия изменила правила въезда в страну

17:13 07.09.2020
41800
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкПроводник проверяет температуру у пассажиров на железнодорожном вокзале в Тбилиси
Проводник проверяет температуру у пассажиров на железнодорожном вокзале в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© Sputnik / Стрингер
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ТБИЛИСИ, 7 сен — РИА Новости. Правительство Грузии сократило срок обязательного карантина для приезжающих в страну с 12 до восьми дней, в то же время с 15 сентября они будут обязаны предоставить результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до прибытия, заявил премьер Георгий Гахария на брифинге.
Данное решение было принято на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом. Обязательный карантин проходят все лица, которые возвращаются в Грузию из-за рубежа, кроме граждан Германии, Франции, Латвии, Литвы и Эстонии — с этими странами Тбилиси возобновил прямое авиасообщение. Самоизолируются в основном граждане, имеющие контакт с зараженными. С 15 сентября прибывшие иностранцы, в том числе из вышеупомянутых европейских государств, будут обязаны предоставить результат ПЦР тестирования на границе.

"Срок обязательного карантина будет составлять восемь дней. Мы сокращаем его для того, чтобы уменьшить дискомфорт для наших граждан и гостей. На девятый день, челоек будет обязан пройти ПЦР-тестирование и при получении отрицательного результата он сможет покинуть зону карантина. Еще один тест будет необходим на 12-й день", — заявил премьер.

Также он отметил, что из-за нескольких вспышек коронавируса на курорте черноморского побережья Аджарии власти решили не начинать учебный процесс в школах и университетах Батуми и Кобулети, расположенных в регионе, до 1 октября.
Жители города и туристы на одной из улиц Сигнахи в Грузии - РИА Новости, 1920, 17.08.2020
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