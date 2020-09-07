https://ria.ru/20200907/gruziya-1576883963.html

Грузия изменила правила въезда в страну

Правительство Грузии сократило срок обязательного карантина для приезжающих в страну с 12 до восьми дней, в то же время с 15 сентября они будут обязаны... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T17:13

2020-09-07T17:13

2020-09-07T17:13

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<strong>ТБИЛИСИ, 7 сен — РИА Новости.</strong> Правительство Грузии сократило срок обязательного карантина для приезжающих в страну с 12 до восьми дней, в то же время с 15 сентября они будут обязаны предоставить результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до прибытия, заявил премьер Георгий Гахария на брифинге.Данное решение было принято на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом. Обязательный карантин проходят все лица, которые возвращаются в Грузию из-за рубежа, кроме граждан Германии, Франции, Латвии, Литвы и Эстонии — с этими странами Тбилиси возобновил прямое авиасообщение. Самоизолируются в основном граждане, имеющие контакт с зараженными. С 15 сентября прибывшие иностранцы, в том числе из вышеупомянутых европейских государств, будут обязаны предоставить результат ПЦР тестирования на границе.Также он отметил, что из-за нескольких вспышек коронавируса на курорте черноморского побережья Аджарии власти решили не начинать учебный процесс в школах и университетах Батуми и Кобулети, расположенных в регионе, до 1 октября.

https://ria.ru/20200817/1575908104.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, эстония, латвия, туризм, туристы, новости - туризм, грузия