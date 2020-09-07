https://ria.ru/20200907/gripp-1576855877.html

Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ

Роспотребнадзор открыл всероссийскую горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ, сообщается в понедельник на сайте ведомства. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T08:53

2020-09-07T08:53

2020-09-07T08:53

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> открыл всероссийскую горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ, сообщается в понедельник на сайте ведомства."В преддверии эпидемического сезона по гриппу Роспотребнадзор открывает всероссийскую горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ... Единый консультационный центр Роспотребнадзора - 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный)", - говорится в сообщении.Горячая линия работает с 7 сентября по 12 октября. Уточняется, что операторы принимают звонки в круглосуточном режиме. Консультации специалистами проводятся в соответствии с режимом работы по будням с 8.30 до 17.00.Россиянам помогут разобраться, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками. Сотрудники ведомства также расскажут родителям, как уберечь детей от простудных инфекций, о правилах использования масок и других мерах профилактики инфекционных заболеваний.

https://ria.ru/20200901/gripp-1576566883.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество