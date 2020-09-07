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Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ
Роспотребнадзор открыл всероссийскую горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ, сообщается в понедельник на сайте ведомства. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T08:53
2020-09-07T08:53
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> открыл всероссийскую горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ, сообщается в понедельник на сайте ведомства."В преддверии эпидемического сезона по гриппу Роспотребнадзор открывает всероссийскую горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ... Единый консультационный центр Роспотребнадзора - 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный)", - говорится в сообщении.Горячая линия работает с 7 сентября по 12 октября. Уточняется, что операторы принимают звонки в круглосуточном режиме. Консультации специалистами проводятся в соответствии с режимом работы по будням с 8.30 до 17.00.Россиянам помогут разобраться, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками. Сотрудники ведомства также расскажут родителям, как уберечь детей от простудных инфекций, о правилах использования масок и других мерах профилактики инфекционных заболеваний.
https://ria.ru/20200901/gripp-1576566883.html
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ

08:53 07.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор открыл всероссийскую горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ, сообщается в понедельник на сайте ведомства.
"В преддверии эпидемического сезона по гриппу Роспотребнадзор открывает всероссийскую горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ... Единый консультационный центр Роспотребнадзора - 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный)", - говорится в сообщении.
Горячая линия работает с 7 сентября по 12 октября. Уточняется, что операторы принимают звонки в круглосуточном режиме. Консультации специалистами проводятся в соответствии с режимом работы по будням с 8.30 до 17.00.
Россиянам помогут разобраться, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками. Сотрудники ведомства также расскажут родителям, как уберечь детей от простудных инфекций, о правилах использования масок и других мерах профилактики инфекционных заболеваний.
Врач осматривает пациента в целях профилактики заболевания гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 11:53
Названа опасность гриппа для людей из группы риска
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Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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