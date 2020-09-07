https://ria.ru/20200907/gretsiya-1576858283.html
В Греции рассказали, что делают для безопасности туристов
Власти Греции внедрили протоколы здравоохранения и меры по ограничению распространения COVID-19 и постоянно следят за ситуацией в местах повышенного риска,... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T12:06
2020-09-07T12:06
2020-09-07T12:06
туризм
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
греция
европа
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<strong>МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. </strong>Власти Греции внедрили протоколы здравоохранения и меры по ограничению распространения COVID-19 и постоянно следят за ситуацией в местах повышенного риска, действуя точечно там, где это необходимо, <u><a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52632.html">заявил</a></u> министр туризма Греции Харис Теохарис.По его словам, ситуация с коронавирусом в Греции – одна из самых благоприятных в Европе. Количество случаев заболевания по-прежнему намного ниже, чем в других странах ЕС.Как подчеркнул министр, Греция занимает пятое место в Европе по количеству проведенных тестов. Ежедневно в стране проводится 16 тысяч анализов, в том числе, восемь тысяч - на пограничных пунктах. По словам Теохариса, большинство случаев болезни вызвано не въездным туризмом, а тем, что люди не соблюдают правила охраны труда и техники безопасности.Так, по данным министерства гражданской защиты Греции, в период с 1 июля по 30 августа на пунктах въезда в страну было проведено 406 857 проверок прибывающих посетителей, из которых всего в 853 случаях был обнаружен коронавирус.Всего с 1 июля — момента возобновления международного авиасообщения страна приняла более 3,2 миллиона иностранных гостей. Общее число заболевших коронавирусом приблизилось к 10,8 тысячи человек.В первую очередь на въезде тестируют тех путешественников, у которых больше шансов стать носителями вируса. Таких посетителей "вычисляет" программа EVA, созданная для проверки рисков COVID-19. Искусственный интеллект анализирует данные, которые интуристы загружают в электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на сайте <a href="https://travel.gov.gr/">https://travel.gov.gr</a>, и на основе этой информации предлагает компетентным службам проверить конкретных прибывающих гостей.По словам Теохариса, Греция будет проводить новую политику по открытию границ для отдельных стран. Первоначально разрешается въезд для не более 500 путешественников в неделю, и если эпидситуация останется благополучной, то постепенно квота будет расширяться.
https://ria.ru/20200903/gretsiya-1576646849.html
https://ria.ru/20200907/emiraty-1576672010.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, греция, европа
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости.
Власти Греции внедрили протоколы здравоохранения и меры по ограничению распространения COVID-19 и постоянно следят за ситуацией в местах повышенного риска, действуя точечно там, где это необходимо, заявил
министр туризма Греции Харис Теохарис.
По его словам, ситуация с коронавирусом в Греции – одна из самых благоприятных в Европе. Количество случаев заболевания по-прежнему намного ниже, чем в других странах ЕС.
Как подчеркнул министр, Греция занимает пятое место в Европе по количеству проведенных тестов. Ежедневно в стране проводится 16 тысяч анализов, в том числе, восемь тысяч - на пограничных пунктах. По словам Теохариса, большинство случаев болезни вызвано не въездным туризмом, а тем, что люди не соблюдают правила охраны труда и техники безопасности.
Так, по данным министерства гражданской защиты Греции, в период с 1 июля по 30 августа на пунктах въезда в страну было проведено 406 857 проверок прибывающих посетителей, из которых всего в 853 случаях был обнаружен коронавирус.
Всего с 1 июля — момента возобновления международного авиасообщения страна приняла более 3,2 миллиона иностранных гостей. Общее число заболевших коронавирусом приблизилось к 10,8 тысячи человек.
В первую очередь на въезде тестируют тех путешественников, у которых больше шансов стать носителями вируса. Таких посетителей "вычисляет" программа EVA, созданная для проверки рисков COVID-19. Искусственный интеллект анализирует данные, которые интуристы загружают в электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на сайте https://travel.gov.gr
, и на основе этой информации предлагает компетентным службам проверить конкретных прибывающих гостей.
По словам Теохариса, Греция будет проводить новую политику по открытию границ для отдельных стран. Первоначально разрешается въезд для не более 500 путешественников в неделю, и если эпидситуация останется благополучной, то постепенно квота будет расширяться.