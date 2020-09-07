https://ria.ru/20200907/gretsiya-1576852652.html

Греция начнет принимать по 500 россиян в неделю

Греция с понедельника открывает на две недели, с 7 по 21 сентября, границу для граждан России. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T00:37

2020-09-07T00:37

2020-09-07T09:28

туризм

коронавирус covid-19

россия

греция

в мире

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<strong>АФИНЫ, 7 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греция</a> с понедельника открывает на две недели, с 7 по 21 сентября, границу для граждан <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a>.Пока разрешен въезд до 500 человек в неделю. Россияне смогут въехать исключительно воздушным путем через три аэропорта — <a href="http://ria.ru/location_Athens/" target="_blank" data-auto="true">Афин</a>, <a href="http://ria.ru/location_Thessaloniki/" target="_blank" data-auto="true">Салоников</a> и Ираклиона. При себе они должны иметь отрицательный лабораторный тест на COVID-19 методом ПЦР, взятый не более, чем за 72 часа до их прибытия в Грецию, со справкой на английском языке с указанием всех данных.Авиакомпании обязаны проверить это свидетельство перед посадкой, а в случае его отсутствия запретить проходить на борт, иначе им придется репатриировать пассажира за свой счет.Также у въезжающих должен быть ваучер на отель или документы, где указано их временное место жительства в стране. Граждане России за день до прибытия должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции. В аэропорту прилета может быть сделан выборочный тест на COVID-19, и в таком случае гражданин до получения результатов должен не покидать место временного проживания. Нарушителям грозит административный штраф 5 тысяч евро, власти тщательно проверяют соблюдение режима самоизоляции.С первого июля все аэропорты Греции начали принимать рейсы из-за границы, однако Россия не входила в список стран, из которых разрешен въезд.Планы открыть границу вызвали множество вопросов, однако в министерстве туризма республики получить разъяснения не удалось.В первую очередь проблемы могут возникнуть с ограничением на количество въезжающих. Предполагается, что их число можно будет контролировать через платформу PLF, но с ее работой были проблемы. К тому же не все рискнут лететь при таком лимите.Ранее введение подобной квоты для граждан <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a> привел к хаосу в аэропортах — вылететь смогли не все желающие. Через две недели квоту для израильтян удвоили, поскольку не было обнаружено инфицированных туристов, а с 15 сентября ограничения на число въезжающих планируется снять.Подобный порядок могут применить и в отношении России, считает управляющий директор Tez Tour Греция <a href="http://ria.ru/person_Dimitris_KHaritidis/" target="_blank" data-auto="true">Димитрис Харитидис</a>. По его мнению, после "пробного" режима через две недели квоту могут увеличить до тысячи — полутора тысяч в неделю.Впрочем, пока будут сняты ограничения, сезон в Греции уже закончится, из-за пандемии многие отели в Греции так и не открылись, а некоторые уже начинают закрываться.Эксперты считают, что на турпоток в Грецию открытие границы для тысячи человек не повлияет и большого потока из России не будет.Вице-президент Ambotis Holidays <a href="http://ria.ru/person_Georgijj_Akritidis/" target="_blank" data-auto="true">Георгий Акритидис</a> также полагает, что чартерные рейсы с незначительным количеством туристов никто из операторов ставить не будет. По его мнению, в основном поедут бизнесмены, те, у кого есть дела в Греции.Немаловажный вопрос — кто будет выполнять рейсы. "<a href="http://ria.ru/organization_Aehroflot/" target="_blank" data-auto="true">Аэрофлот</a>" уже заявил, что не видит возможности возобновления полетов с учетом действующих ограничений.В 2019 году Грецию посетили 33 миллиона человек. В этом году сезон из-за ограничений по коронавирусу начался с 1 июля. По данным Афин, с 1 июля до 30 августа в страну въехали 3,24 миллиона. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200901/egipet-1576579206.html

https://ria.ru/20200901/rosturizm-1576564692.html

https://ria.ru/20200831/turizm-1576525162.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, греция, в мире