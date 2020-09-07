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Памфилова оценила готовность регионов к единому дню голосования
Регионы в основном готовы к единому дню голосования, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T13:33
2020-09-07T13:33
элла памфилова
политика
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<strong>СОЛНЕЧНОГОРСК, 7 сен - РИА Новости.</strong> Регионы в основном готовы к единому дню голосования, заявила председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>."В основном готовы, но какие-то детали могут быть", - сказала Памфилова журналистам на конкурсе "Лидеры России", отвечая на вопрос о готовности регионов.По ее словам, подробно вопрос готовности к единому дню голосования будет освещен на заседании ЦИК 9 сентября.Единый день голосования запланирован на 13 сентября. По решению ЦИК, голосование пройдет и в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
https://ria.ru/20200904/vybory-1576776823.html
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РИА Новости
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Новости
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60
элла памфилова, политика

Памфилова оценила готовность регионов к единому дню голосования

13:33 07.09.2020
1135
© Фото : Пресс-служба ЦИК РоссииПредседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© Фото : Пресс-служба ЦИК России
СОЛНЕЧНОГОРСК, 7 сен - РИА Новости. Регионы в основном готовы к единому дню голосования, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"В основном готовы, но какие-то детали могут быть", - сказала Памфилова журналистам на конкурсе "Лидеры России", отвечая на вопрос о готовности регионов.
По ее словам, подробно вопрос готовности к единому дню голосования будет освещен на заседании ЦИК 9 сентября.
Единый день голосования запланирован на 13 сентября. По решению ЦИК, голосование пройдет и в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
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7810225
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