https://ria.ru/20200907/golosovanie-1576873013.html

Памфилова оценила готовность регионов к единому дню голосования

Регионы в основном готовы к единому дню голосования, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T13:33

2020-09-07T13:33

2020-09-07T13:33

элла памфилова

политика

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<strong>СОЛНЕЧНОГОРСК, 7 сен - РИА Новости.</strong> Регионы в основном готовы к единому дню голосования, заявила председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>."В основном готовы, но какие-то детали могут быть", - сказала Памфилова журналистам на конкурсе "Лидеры России", отвечая на вопрос о готовности регионов.По ее словам, подробно вопрос готовности к единому дню голосования будет освещен на заседании ЦИК 9 сентября.Единый день голосования запланирован на 13 сентября. По решению ЦИК, голосование пройдет и в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.

https://ria.ru/20200904/vybory-1576776823.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, политика