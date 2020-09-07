https://ria.ru/20200907/golosovanie-1576873013.html
Памфилова оценила готовность регионов к единому дню голосования
Регионы в основном готовы к единому дню голосования, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T13:33
2020-09-07T13:33
2020-09-07T13:33
элла памфилова
политика
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<strong>СОЛНЕЧНОГОРСК, 7 сен - РИА Новости.</strong> Регионы в основном готовы к единому дню голосования, заявила председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>."В основном готовы, но какие-то детали могут быть", - сказала Памфилова журналистам на конкурсе "Лидеры России", отвечая на вопрос о готовности регионов.По ее словам, подробно вопрос готовности к единому дню голосования будет освещен на заседании ЦИК 9 сентября.Единый день голосования запланирован на 13 сентября. По решению ЦИК, голосование пройдет и в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
https://ria.ru/20200904/vybory-1576776823.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, политика