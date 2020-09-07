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https://ria.ru/20200907/gastroli-1576864765.html
"Большие гастроли" переходят в оффлайн
"Большие гастроли" после пяти месяцев онлайн-режима возвращаются к привычному формату. Так, 7 сентября Государственный академический театр драмы имени Федора... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T15:34
2020-09-07T15:34
культура
новости культуры
театры
александринский театр
малый театр
театр юных зрителей имени брянцева
хабаровск
владикавказ
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<strong>МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. </strong>"Большие гастроли" после пяти месяцев онлайн-режима возвращаются к привычному формату. Так, 7 сентября Государственный академический театр драмы имени Федора Волкова (Ярославль) выступит в Смоленске, сообщили в пресс-службе проекта. На сцене Смоленского государственного драматического театра им. А.С. Грибоедова пройдет моноспектакль "Пилорама+". Также с 22 по 27 сентября запланированы "Большие гастроли" Александринского театра в Республике Коми. Государственный академический Малый театр 26 и 27 сентября выступит на сцене Тульского театра драмы, а 28 и 29 ноября — на сцене Русского театра имени Евгения Вахтангова во Владикавказе. Всего до конца 2020 года намечены "Большие гастроли" 13-ти театров в 14 городов, планируется 50 показов спектаклей. Межрегиональное направление "Больших гастролей" в этом году начнется с нового театра-участника. Чеченский драматический театр имени Нурадилова 5 сентября отправится в Ялту (Ялтинский театр имени А.П. Чехова). С 17 по 20 сентября Хабаровский театр драмы покажет в Санкт-Петербурге шесть лучших спектаклей: "Собачье сердце", "По щучьему веленью", "Василиса Прекрасная", "Мой бедный Марат", "Леди на день".Многие участники межрегионального направления отправятся в свои "Большие гастроли" впервые. Помимо Чеченского драматического театра, это будут драматический театр города Братска, Хакасский театр драмы и этнической музыки "Читиген", Первоуральский театр драмы "Вариант", Димитровградский драматический театр имени А.Н. Островского, Русский театр драмы и комедии Карачаево-Черкесской Республики, Театр "Камерная сцена" (Лобня), Озерский театр драмы и комедии "Наш дом", Химкинский драматический театр "Наш Дом", Пермский театр "У Моста", Драматический театр города Вольска, Бугурусланский городской драматический театр имени Н.В. Гоголя. В общей сложности в этом направлении намечены выезды 72-х театров, спектакли которых увидят зрители из 54-х регионов страны."Большие гастроли для детей и молодежи" восстанавливают работу с поездки с 16 по 20 сентября Санкт-Петербургского "Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева" в Хабаровск и во Владивосток. Там будут показаны спектакли: "Зимняя сказка", "Сказка о потерянном времени", "Человек в футляре", "Бедная Лиза", "Плыл кораблик белопарусный", "Страдания юного Вертера".До конца 2020 года ожидаются "Большие гастроли" 80-ти детско-юношеских театров в 56 регионов. Запланировано 706 показов спектаклей. Новички проекта: Казанский татарский театр юного зрителя имени Кариева, Нижегородский государственный академический театр кукол, Набережночелнинский театр кукол, Волгоградский молодежный театр.
https://ria.ru/20200721/1574646254.html
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новости культуры, театры, александринский театр, малый театр, театр юных зрителей имени брянцева, хабаровск, владикавказ

"Большие гастроли" переходят в оффлайн

15:34 07.09.2020
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© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Большие гастроли"Проект "Большие гастроли"
Проект Большие гастроли - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Большие гастроли"
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. "Большие гастроли" после пяти месяцев онлайн-режима возвращаются к привычному формату. Так, 7 сентября Государственный академический театр драмы имени Федора Волкова (Ярославль) выступит в Смоленске, сообщили в пресс-службе проекта.
На сцене Смоленского государственного драматического театра им. А.С. Грибоедова пройдет моноспектакль "Пилорама+".

"Наконец-то сезон "Больших гастролей" открывается в режиме офлайн! — отмечает Сергей Пускепалис, заслуженный артист РФ, художественный руководитель Ярославского театра драмы имени Федора Волкова. — Первый русский театр имени Федора Григорьевича Волкова открывает сезон "Больших гастролей"… Для нас это огромная честь".

Также с 22 по 27 сентября запланированы "Большие гастроли" Александринского театра в Республике Коми. Государственный академический Малый театр 26 и 27 сентября выступит на сцене Тульского театра драмы, а 28 и 29 ноября — на сцене Русского театра имени Евгения Вахтангова во Владикавказе.
Всего до конца 2020 года намечены "Большие гастроли" 13-ти театров в 14 городов, планируется 50 показов спектаклей.
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21 июля, 13:57Культура
Проект "Большие гастроли-онлайн" подвел итоги первого сезона
Межрегиональное направление "Больших гастролей" в этом году начнется с нового театра-участника. Чеченский драматический театр имени Нурадилова 5 сентября отправится в Ялту (Ялтинский театр имени А.П. Чехова).
С 17 по 20 сентября Хабаровский театр драмы покажет в Санкт-Петербурге шесть лучших спектаклей: "Собачье сердце", "По щучьему веленью", "Василиса Прекрасная", "Мой бедный Марат", "Леди на день".
Многие участники межрегионального направления отправятся в свои "Большие гастроли" впервые. Помимо Чеченского драматического театра, это будут драматический театр города Братска, Хакасский театр драмы и этнической музыки "Читиген", Первоуральский театр драмы "Вариант", Димитровградский драматический театр имени А.Н. Островского, Русский театр драмы и комедии Карачаево-Черкесской Республики, Театр "Камерная сцена" (Лобня), Озерский театр драмы и комедии "Наш дом", Химкинский драматический театр "Наш Дом", Пермский театр "У Моста", Драматический театр города Вольска, Бугурусланский городской драматический театр имени Н.В. Гоголя.
В общей сложности в этом направлении намечены выезды 72-х театров, спектакли которых увидят зрители из 54-х регионов страны.
"Восстановление "Больших гастролей" российских театров важно для нормализации культурного климата в стране. За долгие месяцы карантина зрители истосковались по реальности мира искусства и "живым" встречам в театрах — отмечает Елена Булукова, руководитель проекта. — Несмотря на непредсказуемые условия пандемии, в которых начинается осенний сезон, организаторы прикладывают все усилия для проведения запланированных "Больших гастролей" в полном объеме и в рамках соблюдения всех предписаний Роспотребнадзора. Главная задача — беречь жизни и здоровье зрителей, артистов и дирекции театра, для этого мы делаем все возможное, чтобы гастроли проходили в полной безопасности".
Спектакль Веселый солдат Московского Губернского театра в рамках проекта Большие гастроли-онлайн - РИА Новости, 1920, 07.05.2020
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Десять миллионов зрителей посмотрели спектакли проекта "Большие гастроли"
"Большие гастроли для детей и молодежи" восстанавливают работу с поездки с 16 по 20 сентября Санкт-Петербургского "Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева" в Хабаровск и во Владивосток. Там будут показаны спектакли: "Зимняя сказка", "Сказка о потерянном времени", "Человек в футляре", "Бедная Лиза", "Плыл кораблик белопарусный", "Страдания юного Вертера".
До конца 2020 года ожидаются "Большие гастроли" 80-ти детско-юношеских театров в 56 регионов. Запланировано 706 показов спектаклей. Новички проекта: Казанский татарский театр юного зрителя имени Кариева, Нижегородский государственный академический театр кукол, Набережночелнинский театр кукол, Волгоградский молодежный театр.
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