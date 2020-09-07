https://ria.ru/20200907/gastroli-1576864765.html

"Большие гастроли" переходят в оффлайн

"Большие гастроли" после пяти месяцев онлайн-режима возвращаются к привычному формату. Так, 7 сентября Государственный академический театр драмы имени Федора... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T15:34

2020-09-07T15:34

2020-09-07T15:34

культура

новости культуры

театры

александринский театр

малый театр

театр юных зрителей имени брянцева

хабаровск

владикавказ

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<strong>МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. </strong>"Большие гастроли" после пяти месяцев онлайн-режима возвращаются к привычному формату. Так, 7 сентября Государственный академический театр драмы имени Федора Волкова (Ярославль) выступит в Смоленске, сообщили в пресс-службе проекта. На сцене Смоленского государственного драматического театра им. А.С. Грибоедова пройдет моноспектакль "Пилорама+". Также с 22 по 27 сентября запланированы "Большие гастроли" Александринского театра в Республике Коми. Государственный академический Малый театр 26 и 27 сентября выступит на сцене Тульского театра драмы, а 28 и 29 ноября — на сцене Русского театра имени Евгения Вахтангова во Владикавказе. Всего до конца 2020 года намечены "Большие гастроли" 13-ти театров в 14 городов, планируется 50 показов спектаклей. Межрегиональное направление "Больших гастролей" в этом году начнется с нового театра-участника. Чеченский драматический театр имени Нурадилова 5 сентября отправится в Ялту (Ялтинский театр имени А.П. Чехова). С 17 по 20 сентября Хабаровский театр драмы покажет в Санкт-Петербурге шесть лучших спектаклей: "Собачье сердце", "По щучьему веленью", "Василиса Прекрасная", "Мой бедный Марат", "Леди на день".Многие участники межрегионального направления отправятся в свои "Большие гастроли" впервые. Помимо Чеченского драматического театра, это будут драматический театр города Братска, Хакасский театр драмы и этнической музыки "Читиген", Первоуральский театр драмы "Вариант", Димитровградский драматический театр имени А.Н. Островского, Русский театр драмы и комедии Карачаево-Черкесской Республики, Театр "Камерная сцена" (Лобня), Озерский театр драмы и комедии "Наш дом", Химкинский драматический театр "Наш Дом", Пермский театр "У Моста", Драматический театр города Вольска, Бугурусланский городской драматический театр имени Н.В. Гоголя. В общей сложности в этом направлении намечены выезды 72-х театров, спектакли которых увидят зрители из 54-х регионов страны."Большие гастроли для детей и молодежи" восстанавливают работу с поездки с 16 по 20 сентября Санкт-Петербургского "Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева" в Хабаровск и во Владивосток. Там будут показаны спектакли: "Зимняя сказка", "Сказка о потерянном времени", "Человек в футляре", "Бедная Лиза", "Плыл кораблик белопарусный", "Страдания юного Вертера".До конца 2020 года ожидаются "Большие гастроли" 80-ти детско-юношеских театров в 56 регионов. Запланировано 706 показов спектаклей. Новички проекта: Казанский татарский театр юного зрителя имени Кариева, Нижегородский государственный академический театр кукол, Набережночелнинский театр кукол, Волгоградский молодежный театр.

https://ria.ru/20200721/1574646254.html

https://ria.ru/20200507/1571098298.html

https://ria.ru/20200812/1575653732.html

хабаровск

владикавказ

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, театры, александринский театр, малый театр, театр юных зрителей имени брянцева, хабаровск, владикавказ