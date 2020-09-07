https://ria.ru/20200907/forum-1576868848.html

ФРЦЭ проведет онлайн-форум по цифровой трансформации АПК

В России агропромышленный комплекс поддерживает государство с помощью цифровых технологий. Это должно привести к экономическому росту и улучшению качества... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T12:54

2020-09-07T12:54

2020-09-07T15:14

пресс-релизы

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<strong>МОСКВА, 7 сен - Пресс-служба ФРЦЭ. </strong>В России агропромышленный комплекс поддерживает государство с помощью цифровых технологий. Это должно привести к экономическому росту и улучшению качества жизни.Второе десятилетие 21-го века в России ознаменовалось бурным ростом сельского хозяйства. Этому поспособствовали инвестиции, появление крупных агрокомплексов, а также либеральное законодательство по отношению к сельхоз производителям.Крупные агрохолдинги в России за последние 10 лет получили большую возможность инвестировать в технологии: на полях появились датчики почвы, погоды и состояния растений, а агрономы получили приложения, которые агрегировали широкий набор данных с полей. Например, в растениеводстве большие данные позволяют мониторить состояние полей и подсказывают фермерам оптимальные сроки для посадки, полива, внесения удобрений. А с помощью дронов можно увидеть состояние грунта и посевов, чтобы определить, достаточно ли воды или удобрений на участке. Но самое важное, крупным предпринимателям интересно внедрять новые технологии в производство, поскольку это делает производство более эффективным и как следствие снижает производственные расходы.Пресс-служба ФРЦЭ сообщает, что 24 сентября 2020 года Фонд развития цифровой экономики проведет онлайн-форум по цифровой трансформации агропромышленного комплекса Forum.Digital Agroindustry (16+). В ходе цифровой трансформации агропромышленного комплекса компании могут реализовать уникальные проекты и выйти на мировой рынок с качественным продуктом для решения агропромышленных проблем. В рамках пленарного заседания, двух панельных дискуссий и питч-сессии спикеры форума Forum.Digital Agroindustry обсудят трансформацию агропромышленного комплекса, перспективы реализации ведомственного проекта "Цифровое сельское хозяйство", развитие цифровой трансформации АПК в системе цифровой экономики РФ, обмен опытом интеграции IT решений, с участием российских и зарубежных экспертов, развитие отечественных технологий и платформенных решений цифровизации АПК, презентации цифровых решений, с участием российских и зарубежных экспертов, объединение лидеров производства цифровых технологий и предприятий АПК, концепцию умного сельского хозяйства, Интернет вещей в АПК.ComNews сообщило, что согласно указу президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> от 21 июля 2020 года № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", отрасль сельского хозяйства находится на уровне национальной цели. В России на федеральном уровне разработали информационную систему цифровых сервисов Министерств сельского хозяйства Российской Федерации (ИС ЦС АПК). Цифровая трансформация агропромышленного комплекса способствует экономическому росту страны.С активным применением цифровых технологий развивается агропромышленный комплекс, поэтому в России появляется беспилотная техника, внедряется автоматизация внутренних процессов. Промышленники снижают затраты на использование дифференцированных удобрений и средств защиты.Региональные платформы по предоставлению цифровых сервисов также являются эффективным инструментом цифровизации. Их создали, чтобы люди получали господдержку в электронном виде. Большая часть агропромышленного комплекса существует благодаря поддержке государства. Такая тенденция продлится в течение долгого времени. Например, на первом роботизированном заводе по производству сырокопченой колбасы группы "Черкизово" обеспечивает 30% потребностей России в сырокопченых колбасах занято всего 150 человек вместо 700, как на традиционном производстве аналогичной мощности.Однако многочисленные инновации в агробизнесе слабо связаны между собой, и это становится проблемой и для аграриев, и для продвижения технологий.Работа на единой цифровой платформе позволяет сократить стоимость ресурсов для крупных компаний, а небольшим хозяйствам — получить доступ к более дешевым и качественным ресурсам, а также гарантированный сбыт продукции.Частичная автоматизация не может полностью решить проблему аграриев, так как само по себе избавление от рабочей силы сократит себестоимость производства только на 5-15%. Необходимо создавать комплексные системы. Решением могут быть разработки единой экосистемы для контроля и обслуживания всего процесса производства.В онлайн-форуме по цифровой трансформации агропромышленного комплекса Forum.Digital Agroindustry примут участие: представители органов федеральной и региональной власти России, профильные комитеты и департаменты, ведущие технологические компании и разработчики, ВУЗы, образовательные учреждения, корпоративные университеты, отраслевые ассоциации, руководители и эксперты отраслевых национальных союзов, предприятия производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Подать заявку на участие в форуме можно <a href="https://forum.digital/agro" target="_blank">на сайте</a>. <a href="https://forum.digital/agro#contacts" target="_blank">Контакты</a> для аккредитации СМИ: +7(977) 869-87-38, Анна Плотникова.Фонд развития цифровой экономики — главный организатор мероприятия, который оказывает содействие в масштабировании и инкорпорировании отечественных цифровых решений, росте капитализации корпораций посредством цифровизации бизнеса, а также создает площадки для презентации цифровых решений и обмена кейсов их интеграции.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.<a href="http://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/pressrelease/" target="_blank">Заявка на размещение пресс-релиза</a>.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы